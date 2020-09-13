13 сентября 2020, 08:22

40 жильцов многоэтажного дома размещены в краснодарской школе после пожара

39 взрослых и один ребенок доставлены в пункт временного размещения, организованный в школе после пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, остальные эвакуированные жильцы отправлены в гостиницу. Пожар в доме полностью потушен, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре сегодня ночью загорелся многоквартирный дом, пожарные эвакуировали около 300 человек. Для них был подготовлен пункт временного размещения в школе. Спасатели установили, что площадь пожара составляет около 800 квадратных метров.

В пункте временного размещения в школе №66 по улице Уссурийская размещено 40 человек, в  том числе один ребенок, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Краснодарскому краю на своем сайте. Организовано их питание, обеспечение водой и медицинским обслуживанием,  следует из сообщения.

Эвакуированным жильцам дома также предоставили временные места для проживания в гостинице "Кавказ", списки размещенных там уточняются, отмечает ведомство.

По данным спасателей, для эвакуации погорельцев было задействовано шесть автобусов администрации Краснодара. 

Пожар в доме потушен, сообщил со ссылкой на ведомство ТАСС. "В 07:43 мск (объявлена) полная ликвидация (пожара)", - цитирует агентство сообщение спасателей.

Примечание:

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