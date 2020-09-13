Пожар в Краснодаре. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Краснорадскому краю.

13 сентября 2020, 05:04

Жильцов многоэтажки в Краснодаре эвакуировали из-за крупного пожара

В Краснодаре сегодня ночью загорелся многоквартирный дом, пожарные эвакуировали около 300 человек.

Сообщение о пожаре дежурному по МЧС поступило в 2.13 мск. 

Огонь загорелся на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Российской 267/6.Прибывшие на место в 2:20 спасатели установили, что площадь пожара составляет около 800 кв. м, со ссылкой на представителя МЧС сообщает "Юга.ру".

«Объявлен повышенный ранг пожара. Проводится эвакуация жильцов дома», - сообщил представитель ведомства, слова которого приводит издание.

Из дома эвакуировали около 300 человек, для них подготовлен пункт временного размещения, информирует ТАСС. 

"Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей", - сказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, слова которого приводит агентство. 

По данным на 4.20 мск  огонь потушить не удалось, площадь огня составила 2 500 кв. м. 

Примечание:

"Четверо подростков пострадали во время пожара в техникуме в Ростовской области", "Трое рабочих погибли при взрыве на заводе в Экажево", "400 человек эвакуированы при пожаре из отеля в Геленджике".

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