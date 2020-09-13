13 сентября 2020, 05:04
Жильцов многоэтажки в Краснодаре эвакуировали из-за крупного пожара
В Краснодаре сегодня ночью загорелся многоквартирный дом, пожарные эвакуировали около 300 человек.
Сообщение о пожаре дежурному по МЧС поступило в 2.13 мск.
Огонь загорелся на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома по улице Российской 267/6.Прибывшие на место в 2:20 спасатели установили, что площадь пожара составляет около 800 кв. м, со ссылкой на представителя МЧС сообщает "Юга.ру".
«Объявлен повышенный ранг пожара. Проводится эвакуация жильцов дома», - сообщил представитель ведомства, слова которого приводит издание.
Из дома эвакуировали около 300 человек, для них подготовлен пункт временного размещения, информирует ТАСС.
"Пункт временного размещения подготовлен на базе школы. Также выделены автобусы для перевозки туда людей", - сказал начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Никита Гавриляк, слова которого приводит агентство.
По данным на 4.20 мск огонь потушить не удалось, площадь огня составила 2 500 кв. м.
"Четверо подростков пострадали во время пожара в техникуме в Ростовской области", "Трое рабочих погибли при взрыве на заводе в Экажево", "400 человек эвакуированы при пожаре из отеля в Геленджике".
13 сентября 2020, 08:22
-
40 жильцов многоэтажного дома размещены в краснодарской школе после пожара
39 взрослых и один ребенок доставлены в пункт временного размещения, организованный в школе после пожара в многоквартирном доме в Краснодаре, остальные эвакуированные жильцы отправлены в гостиницу. Пожар в доме полностью потушен, сообщили спасатели.
13 сентября 2020, 07:24
-
Суд арестовал отца обвиняемого в убийстве футболиста Шакарашвили
Тбилисский горсуд поместил под сражу отца несовершеннолетнего, который обвинен в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили. Ему предъявлено обвинение в угрозах, фальсификации доказательств и ложных показаниях.
13 сентября 2020, 06:29
-
Фильм о расстреле рабочих в Новочеркасске удостоен премии Венецианского фестиваля
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле работников электровозоремонтного завода в Новочеркасске в июне 1962 года глазами местной партработницы, которая теряет в ходе событий свою дочь.
13 сентября 2020, 05:30
-
Дагестанский блогер пожаловался на попытку принудить его дать ложные показания
Блогер и журналист из Дагестана Роман Бабаев был задержан по прилету в Москву, где он должен был дать показания как свидетель защиты по делу знакомого, обвиненного в содействии террористический деятельности. По его словам, неизвестные пытались заставить его дать определенные показания, выгодные обвинению.
13 сентября 2020, 05:20
-
Кандидат в гордуму Сочи снят за сокрытие судимости
Сергей Николаев, выдвинувший свою кандидатуру в городское собрание Сочи, был снят с выборной гонки избиркомом на второй день голосования в связи с тем, что не сообщил о судимости. Николаев отметил, что дело в отношении него было прекращено по амнистии, однако суд отказался удовлетворить иск к избиркому.
-
13 сентября 2020, 07:24
Суд арестовал отца обвиняемого в убийстве футболиста Шакарашвили
-
13 сентября 2020, 04:13
Ростовская оппозиция не смогла выставить наблюдателей на три дня голосования
-
13 сентября 2020, 02:21
Коронавирус выявлен у семерых футболистов волгоградского "Ротора"
-
12 сентября 2020, 21:33
Избиратели в Кумухе скептически отнеслись к муниципальным выборам
-
12 сентября 2020, 18:05
Командир полка спецназа МВД Чечни озвучил угрозы защитникам Тепсуркаева
-
12 сентября 2020, 11:59
Дагестан вернул лидерство в СКФО по новым смертям от COVID-19
-
13 сентября 2020, 08:22
40 жильцов многоэтажного дома размещены в краснодарской школе после пожара
-
12 сентября 2020, 13:14
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 310 обстрелах
-
12 сентября 2020, 09:152
Азербайджан насчитал 32 обстрела в зоне конфликта
-
11 сентября 2020, 18:15
Сын дагестанского депутата Госдумы арестован по делу об избиении
-
11 сентября 2020, 14:49
Российская ЛГБТ-сеть сообщила о похищении девушки в Чечне
-
11 сентября 2020, 02:34
Четверо подростков пострадали во время пожара в техникуме в Ростовской области
-
10 сентября 2020, 23:47
Завершен многодневный пробег лошадей кабардинской породы
-
10 сентября 2020, 20:17
Трасса в Гунибском районе Дагестана перекрыта после обвала грунта
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
13 сентября 2020, 08:22
40 жильцов многоэтажного дома размещены в краснодарской школе после пожара
-
13 сентября 2020, 05:20
Кандидат в гордуму Сочи снят за сокрытие судимости
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
27 августа 2020, 17:47
BERG...man TbilisiОтличный старт Ахмата и Сочи! Первое поражение Зенита. Обзор 5-го тура ЧР по футболу 5
-
23 августа 2020, 16:46
BERG...man TbilisiАхмат и Сочи-побеждают в гостях! Хронически нестабильный Краснодар. Бавария-ПСЖ: вангуют все! 89
-
20 августа 2020, 17:55
BERG...man TbilisiСостояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение? 74
-
18 августа 2020, 19:17
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваГорячий Ключ, каким я его увидела 3
-
14 августа 2020, 12:18
ЕреванецБывает же подобная чушь... 17
-
10 сентября 2020, 20:37
Пытки за ADAT: за что унизили критика Кадырова
-
10 сентября 2020, 20:20
Условия карантина в Грузии
-
11 сентября 2020, 21:00Черкесская общественность направила заявление генпрокурору РФ о привлечении к ответственности А.Лебедева
-
10 сентября 2020, 22:04ФСБ проверяет Артемия Лебедева на экстремизм
-
10 сентября 2020, 16:43Плодородным землям Малого Ахуна грозит блокированная жилая застройка
-
09 сентября 2020, 21:01Дачников принуждают перенести газопровод
-
09 сентября 2020, 20:38В Польше нарушают права беженцев чеченской национальности
-
25 августа 2020, 11:00
7х7: мы принципиально не идем на Северный Кавказ
-
12 августа 2020, 22:08
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе во втором квартале 2020 года пострадали 11 человек