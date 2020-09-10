Журналистка пострадала на акции активистов в поддержку Тофига Ягублу

10 сентября 2020, 10:57

Журналист-фрилансер Севиндж Садыгова, которая 9 сентября освещала акцию протеста в защиту оппозиционера Тофига Ягублу, поранила ногу после того, как ее толкнул один из силовиков. Трех женщин, задержанных на акции протеста, полицейские отпустили в тот же день, рассказали активисты.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября член Нацсовета демократических сил и партии "Мусават" Тофиг Ягублу, во время выступления в суде с последним словом, заявил о необъективности судебного разбирательства по уголовному делу о хулиганстве и объявил голодовку. 3 сентября суд приговорил Ягублу к четырем годам и трем месяцам заключения. 9 сентября адвокат и родные оппозиционера попросили, чтобы его ежедневно осматривал доктор медицинских наук Адиль Гейбулла, поскольку Ягублу голодает восьмые сутки и его здоровье ухудшилось.

Тофиг Ягублу был задержан 22 марта. Полиция утверждает, что он совершил ДТП и напал на семейную пару. Ягублу назвал себя жертвой провокации. Партия "Альянс либералов и демократов за Европу" сочла арест Ягублу частью репрессий против оппозиции. Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International, которая признала Ягублу политзаключенным, осудили обвинительный приговор. США, Великобритания и ЕС призвали власти Азербайджана пересмотреть дело Ягублу. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович также раскритиковала вердикт суда.

Группа активистов численностью около 10 человек, преимущественно женщин, попытались 9 сентября провести акцию протеста перед зданием Низаминского районного суда в Баку, который вынес приговор Тофигу Ягублу. Активисты повязали головы лентами с надписями "Свободу!" и скандировали лозунги "Свободу Тофигу Ягублу!", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Мы хотели передать резолюцию нашей акции в суд. В ней содержались наше требование отменить приговор Тофигу Ягублу. <…> Но, полиция жестко преградила нам путь и стала грубо оттеснять от здания суда", ­ – рассказала корреспонденту "Кавказского узла" участница акции Айгюль Джафарова. По ее словам, трех женщин, которые возмутились действиями силовиков, задержали и увезли в отделение полиции, а через некоторое время отпустили.

Силовики мешали работе журналистов, сказала корреспонденту "Кавказского узла" журналист c онлайн-издания "Azel.Tv" Севиндж Садыгова. "Как и на акции в центре города в защиту Тофига Ягублу (которая также прошла 9 сентября – прим.], полиция сильно мешала работать. В ответ мы стали скандировать лозунги "Не заставите молчать свободные медиа!" и "Руки прочь от СМИ!". Это еще более разозлило полицейских. Они стали нас отталкивать вместе с участниками акции, хотя мы были в опознавательных жилетах. От толчка я упала и поцарапала ногу", – сказала Садыгова.

9 сентября более 30 человек были задержаны на акции в поддержку Ягублу, которая прошла около здания Конституционного суда Азербайджана. Силовики задерживали тех, кто требовал освободить осужденного или был в одежде с его изображением. Позднее задержанные были освобождены.

Юрист Института права медиа Халид Агалиев назвал неправомерным воспрепятствование полицейскими работе журналистов. "Если журналисты в опознавательных жилетах и надели на себя служебные пресс-карты, полиция ни при каких обстоятельствах не должна препятствовать их работе. Если это делается намеренно и с причинением телесных повреждений, то эти действия влекут уголовное наказание. Однако в Азербайджане, как правило, насилие против журналистов не расследуется", – сказал Агалиев.

Комментарием МВД Азербайджана относительно жалобы Севиндж Садыговой "Кавказский узел" пока не располагает.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".