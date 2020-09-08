Политологи поспорили о роли выборов в дальнейшей карьере Голубева и Кондратьева

08 сентября 2020, 04:29

Вениамину Кондратьеву и Василию Голубеву необходимо показать хорошие результаты на предстоящих выборах и избраться самим, считает Алексей Малашенко. Для губернаторов важно также иметь лояльное большинство в гордумах Краснодара и Ростова-на-Дону, отметил Евгений Минченко. Однако результат муниципальных выборов вряд ли отразится на судьбе глав регионов, полагает Михаил Виноградов.

Как информировал "Кавказский узел", 13 сентября на Кубани и в Ростовской области наряду с муниципальными кампаниями пройдут губернаторские выборы. На пост главы каждого из этих регионов претендуют по пять кандидатов, включая действующих губернаторов Вениамина Кондратьева и Василия Голубева. Жители Краснодарского края заявили "Кавказскому узлу", что не питают надежд на улучшение жизни в связи с выборами губернатора региона, поскольку считают, что результат голосования уже предопределен. Необходимые для выдвижения в губернаторы края подписи депутатов сложно собрать без согласования с "Единой Россией", что серьезно ухудшило возможности для реальной конкуренции на выборах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Особой интриги не приходится ждать и на выборах губернатора Ростовской области, констатировали также политологи.

В единый день голосования на территории Краснодарского края проходят 79 избирательных кампаний различного уровня: от выборов губернатора и депутатов гордумы Краснодара до выборов депутатов представительных органов 38 муниципальных районов и городских округов, глав 34 городских и сельских поселений, а также дополнительные и повторные выборы. 13 сентября в Ростовской области пройдут выборы губернатора, довыборы в заксобрание, в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска, довыборы в гордуму по одному одномандатному избирательному округу запланированы и в Таганроге, говорится в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на Северном Кавказе 13 сентября 2020 года".

Губернаторам Ростовской области и Краснодарского края необходимо показать хорошие результаты и избраться самим, поскольку у Голубева и у Кондратьева нет иных перспектив, проигрыш для них означает уход из власти как неудачников, а "таких во власти не любят", считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", профессор Алексей Малашенко.

На каждого из этих кандидатов осуществляется сильное давление как извне, так и изнутри регионов, и полной уверенности в их победе нет, отметил он.

"Если говорить о горобразованиях, то для Кремля большой процент победы "Единой России" является обычным, ключевым критерием, чтобы считать эффективным губернатора. Однако для населения временами это является даже раздражающим фактором: так сложилось, что в России популярностью пользуются не политические партии, а отдельные люди. И от их поведения зависит куда больше, чем от партии. К слову, в последнее время "Единая Россия" вызывает отторжение. Думаю, будут партийные перестановки… Партию пора менять… Партия - не гарантия популярности. Яркий пример тому – Хабаровск", - сказал "Кавказскому узлу" Малашенко.

Многолюдные акции протеста против ареста губернатора Сергея Фургала начались в Хабаровском крае 11 июля. Жители края требовали возвращения губернатора из Москвы и проведения открытого судебного процесса в Хабаровске, информировало местное издание DVhab.ru. Фургал обвинен в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах, он отрицает свою вину. 20 июля Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия и назначил врио руководителя региона главу думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева.

И в Ростовской области, и на Кубани нет ясности, получат ли единороссы большинство в горсобраниях региональных центров, и в случае проигрыша партии власти губернаторы могут стать чужими собственному региону. Однако такой сценарий маловероятен: внезапный проигрыш крайне сомнителен из-за подконтрольности избирательного процесса, считает политолог.

"В планах Кремля – оставить действующих губернаторов. Если выборы пойдут "не по сценарию", последствия предсказать не могу. Вполне возможен "Хабаровск", - сказал он.

Кремль не лезет в выборы городских собраний и не контролирует процесс, это входит в ответственность губернаторов и полпредов в федеральных округах, рассказал "Кавказскому узлу" директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.

Проигрыш "Единой России" на выборах администрация президента считает недоработкой местной власти, а в случае низкого рейтинга самого губернатора и тем более его проигрыша встает вопрос о соответствии его должности. Но так как выборы губернаторов и депутатов горсоветов в Краснодарском крае и Ростовской области проходят одновременно, то кадровые выводы делать будет бессмысленно, поскольку результат уже будет получен, считает он.

"Гадать, получит ли "Единая Россия" большинство в горсоветах, нет никакого смысла. Главное, чтобы большинство депутатов были лояльны губернатору. Он может проводить своих парламентариев и как самовыдвиженцев, и от других партий… Сейчас для этого Кремль целенаправленно выращивает малые партии", - сказал Минченко.

По его мнению, не стоит ожидать проигрыша Голубева и Кондратьева. "Это маловероятно", - отметил он.

Губернаторам Кондратьеву и Голубеву важно избраться самим, Кремль уже поддерживал данные кандидатуры, указал директор фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Были встречи первого лица [президента] с тем же Голубевым», - сказал он "Кавказскому узлу".

Для Кремля губернаторские выборы важнее, чем выборы в горсоветы, продолжил Виноградов. "Понятно, что в столицах регионов за "Единую Россию" голосуют заметно хуже, чем в сельской местности. Поэтому задачу в 90% там никто обычно не ставит, но все же лучше не проигрывать", - сказал Виноградов.

Муниципальные выборы вряд ли могут влиять на выборы губернатора, считает политолог. "Когда по ним [губернаторам] выносятся решения, на фактор муниципальных выборов вообще редко смотрят", - полагает он.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы в covid".