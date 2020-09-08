Аналитики заявили об имитации борьбы за пост губернатора Кубани

08 сентября 2020, 04:06

Фигура действующего губернатора Вениамина Кондратьева является безальтернативной, его конкуренты не использовали шансы для раскрутки своих рейтингов, считает политолог Геннадий Подлесный. Реальные оппоненты Кондратьева не участвуют в выборах, уверен главвред Вячеслав Потапов. Оппозиционный кандидат Александр Сафронов ведет активную агиткампанию, но выйти во второй тур у него не хватит ресурсов, отметил координатор «Голоса» Давид Канкия.

Как писал "Кавказский узел", на пост губернатора Краснодарского края претендуют пять человек: Александр Сафронов от КПРФ, Иван Тутушкин от ЛДПР, Олег Лугин от "Партии роста", Денис Хмелевской от "Справедливой России" и Вениамин Кондратьев от "Единой России". Жители региона заявили "Кавказскому узлу", что не питают надежд на улучшение жизни в связи с выборами губернатора региона, поскольку считают, что результат голосования уже предопределен, . Необходимые для выдвижения в губернаторы края подписи депутатов сложно собрать без согласования с "Единой Россией", что серьезно ухудшило возможности для реальной конкуренции на выборах, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Оппоненты Кондратьева не воспользовались возможностями для повышения своих рейтингов

Выборы губернатора более привлекательны для населения, чем муниципальные, считает президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«У нас же патерналистическое государство. Патер – отец, у нас отец нации – это президент. Патер, главный в крае – это губернатор, объективно – это главное административное лицо исполнительной власти. И поэтому люди идут более охотно на выборы этого уровня, потому что им кажется, вот они проголосуют за нормального кандидата в губернаторы и у них сразу во всей губернии наладится долгая и счастливая жизнь, по крайней мере, на ближайшее 5 лет», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Подлесный.

Он считает, что выборы в Краснодарском крае проходят по тому сценарию, который написала команда действующего губернатора. «Это большой плюс, потому что команда - молодая, инициативная. Много было вопросов сможет ли губернаторская избирательная кампания в отсутствии вице-губернатора по внутренней политике проходить активно и с пользой для результата. Оказалось, что вполне может, она вполне смогла организовать избирательную кампанию таким образом, что фактически избрание Кондратьева предрешено», - заявил Подлесный.

В конце ноября 2019 года вице-губернатором Краснодарского края по вопросам внутренней политики был назначен Сергей Пуликовский, однако в марте стало известно, что он был переведен на должность вице-губернатора Кубани по казачеству и военным вопросам, сообщил 26 марта «Коммерсант». По данным сайте администрации края, пост заместителя главы региона по внутренней политике вакантен.

Подлесный также подчеркнул, что кандидатура Кондратьева является безальтернативной, однако, по мнению эксперта, у всех кандидатов в губернаторы было достаточно времени для избирательной кампании или для того, чтобы поднять свои рейтинги, но они не смогли этим воспользоваться.

«Не надо думать, что все остальные кандидаты - слабые, пришли, зарегистрировались сами, прошли муниципальный фильтр и создали просто фон губернатору. Ничего не бывает в избирательной кампании «как получилось». Это хорошая работа команды губернатора. Теперь можно говорить о том, что его команда сделала все для того, чтобы он победил в первом туре с большим отрывом от остальных кандидатов. Это минус тем людям, которые возглавляли штабы его оппонентов, и самим оппонентам», - заключил Подлесный.

Шансы на победу на выборах имеют кандидаты с административными и финансовыми ресурсами

Главный редактор телепрограммы «Советская Кубань» Вячеслав Потапов также считает, что реальных конкурентов у Вениамина Кондратьева среди остальных кандидатов на губернаторские выборы нет.

«Их нет не из-за того, что (Кондратьев) видный государственный деятель, а потому что были созданы условия для того, чтобы их не было. Были созданы провокации в отношении людей, которые могли бы стать кандидатами, таких, как Сергей Галицкий, к примеру. Были распространены всевозможные статьи, что он хочет баллотироваться, что рвется туда (Александр) Ткачев. Хотя насколько я знаю, Ткачев такая фигура, которому губернаторство уже не нужно, по причине того, что он перерос эту должность», - отметил Потапов.

Сергей Галицкий – уроженец Сочи, кубанский предприниматель, который получил от продажи акций "Магнита" 2,44 миллиарда долларов и занял первую позицию в рейтинге российских богачей с наибольшими доходами в 2018 году. В мае Галицкий опроверг информацию, распространившуюся в интернете, о призыве проголосовать за него в случае выдвижения на пост губернатора, отмечалось 23 мая на сайте «Вести. Кубань». Александр Ткачев – бывший глава администрации Краснодарского края (2001-2015), бывший министр сельского хозяйства РФ (2015-2018). В 2018 году Ткачев сложил полномочия после инаугурации президента до формирования нового правительства исполнял обязанности главы ведомства, в новое правительство не вошел. В начале июля Ткачев стал членом совета директоров «Агрокомплекса им. Н.И. Ткачёва», который объединяет более 60 компаний животноводства, растениеводства, птицеводства, по производству кормов и мясопереработкой, говорится в его биографии, подготовленной «Кавказским узлом».

Потапов считает, что серьезных конкурентов у Кондратьева нет, так как губернатор - не очень почетная должность, потому что ежедневно главе администрации региона необходимо решать множество проблем.

«Если взять Ткачева, я 15 лет прожил при его власти, мы его очень много критиковали, мы снимали материалы о его так называемой даче, но Ткачев все равно будет ассоциироваться с победами и достижениями. Это и Олимпиада, которая развила Сочи, это другие победы. Кондратьев ассоциируется только с негативом, в частности с ковидом. С этим ужасным карантином, от которого люди пострадали, пострадала экономика, люди стали жить хуже, беднее», - считает Потапов.

Он уверен, что у губернатора не хватило смелости взять на себя ответственность и не вводить такой строгий карантин на Кубани. «При Ткачеве команда губернатора выходила на диалог с оппозицией, люди (из команды Кондратьева) вообще никакого диалога не ведут ни с кем. Кондратьев всех отпихнул, он отпихнул бывшее руководство края, бизнесменов. Губернатор должен быть фигурой консолидирующей население и элиты, но он не стал этой фигурой», - отметил Потапов.

Во время ограничительных мероприятий из-за эпидемии в крае был введен пропускной режим передвижения, что вызывало критику местных жителей. Они, в частности, указывали на то, что спецпропуска для помощи пожилым и тяжелобольным родственникам власти не выдают. Кроме того, выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. 2 сентября власти Краснодарского края решили до 18 сентября продлить введенный в связи с пандемией коронавируса режим повышенной готовности.

Эксперт считает, что при современной избирательной системе шансы на победу есть только у тех кандидатов, у которых в руках административный ресурс и серьезные финансовые вложения. «Если бы не эти технологии, то у (Александра) Сафронова был бы шанс если не победить, то составить серьезную конкуренцию Кондратьеву. Когда практически ни одно СМИ в регионе не может давать какую-то иную повестку, нежели которую дает администрация края, при таких обстоятельствах какие могут быть конкуренты», - отметил Потапов.

Он указал на то, что реальные независимые кандидаты не смогут пройти муниципальный фильтр, поскольку большинство муниципальных депутатов - от «Единой России». «Я считаю, что сегодня законодательство России создает имущественный ценз, если я, будучи кандидатом, должен заверить нотариально подписи людей, а это стоит порядка 400 тысяч рублей, получается, что выдвинуть свою кандидатуру могут только люди, у которых есть деньги, а такие люди никогда не пойдут во власть», - заявил Потапов.

Он считает, что бизнесмен Сергей Галицкий мог бы составить реальную конкуренцию любому кандидату, поскольку пользуется уважением в крае, «но он вряд ли куда-то пойдет», заявил эксперт.

Он также не исключает, что большую роль может сыграть протестное голосование: те, кто не хотят голосовать за Кондратьева, они либо совсем не придут на выборы, либо придут и проголосуют за любого другого кандидата. Бюджетники, по словам Потапова, могут оказать минимальную поддержку действующему губернатору, так как не поддержал политику предыдущего губернатора о помощи врачам и учителям.

«Никаких конкретных дел за последние пять лет не сделано: школы и дороги, которые сдаются, построены по федеральным программам», - заключил Потапов.

Активную кампанию ведет только один из оппонентов действующего губернатора

Кроме Александра Сафронова никто из оппонентов Вениамина Кондратьева даже не пытается вести агитационную кампанию, заявил координатор движения «Голос» в Краснодарском крае Давид Канкия.

«Но и Сафронов по популярности не настолько тянет, чтобы был второй тур. То есть избирательная кампания проходит максимально тихо в плане агитации и по заранее предсказуемому сценарию. Опять же выборы на Кубани – это административно управляемое мероприятие», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Канкия.

По его словам, наглядной агитации на улицах края немного - есть баннеры Кондратьева, но без его портрета, баннеры Сафронова, Хмелевского и Тутушкина, нет никакой агитации Лугина.

«В принципе визуальная агитация есть, но опять же это все сделано достаточно лампово и для галочки. Мне кажется единственный активный – Сафронов. Кондратьев избирательную кампанию не ведет, а просто руководит краем. Такое впечатление, что особого желания привлекать внимание к выборам, нет, есть понимание, что за счет мобилизации электората будет обеспечен нужный результат, поэтому кампания Кондратьева, «Единой России» - она вялотекущая», - считает Канкия.

При этом он указал на то, что у Сафронова могли быть шансы на реальную борьбу и на проход во второй тур, если бы у него было 10 тысяч наблюдателей.

«По три человека, а желательно по четыре на каждый избирательный участок, и более активная кампания, тогда бы у него, возможно, были бы шансы побороться, но таких ресурсов у него нет», - резюмировал Канкия.

С мнением о том, что реального конкурента у действующего губернатора Вениамина Кондратьева нет, согласен и профессор кафедры государственной политики и государственного управления Кубанского государственного университета Алексей Кольба

«Больше обычного процента голосов у него вряд ли кто-то оттянет. Никто не вкладывает достаточных ресурсов и не ведёт активной кампании. Про ресурсных кандидатов, которые не были бы зарегистрированы, ничего не слышал», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Кольба.

Он отметил, что недостаточно просто захотеть участвовать в выборах губернатора, «нужно, чтобы кандидатура имела реальную поддержку на федеральном уровне и в местных элитах, плюс ресурсы для ведения кампании». «Ни у кого не совпало, думаю. Сафронов процентов до десяти может получить, поскольку у него нет ресурсов», - заявил Кольба.

Напомним, что На 11-12 сентября в крае намечено досрочное голосование по выборам губернатора региона.

Новости о первых после эпидемии выборах, которые пройдут на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" собрал на странице "Первые выборы после в covid".