Ингушская община Якутии пообещала разобраться с инцидентом на свадьбе без участия властей Ингушетии

07 сентября 2020, 18:51

Полиция начала проверку по инциденту с избиением женщины на свадьбе в Якутии, сообщил адвокат избитой. Глава местной ингушской общины пообещал сделать выговор молодому земляку, который стал участником инцидента, и считает избыточным привлекать к этому вопросу руководство Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", известный якутский спортсмен Иннокентий Макаров, лидер общественной организации "УС тумсуу", обратился к Махмуду-Али Калиматову с требованием "найти и наказать" уроженца Ингушетии, который на свадьбе, по его словам, избил женщину. Соответствующее обращение было опубликовано 6 сентября на странице организации "УС тумсуу" в Instagram. Ингушские пользователи соцсети усомнились в реакции главы республики.

Полиция проводит проверку по факту инцидента на свадьбе, сообщил адвокат

Instagram-блогер из Якутии Наталья Корякина, которая написала заявление в полицию об избиении и обвинила в этом представителя местной ингушской общины Магомеда Д., пожаловалась сегодня на боли и тошноту.

"Я нахожусь дома, постельный режим, все опухло, тело все болит, ломит. Побои задокументированы. Мне требуется стационарное лечение. Собираюсь в больницу для прохождения лечения в стационарных условиях, поскольку у меня голова кружится, все тело ломит, болит, тошнота непонятная", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Корякиной, легкие повреждения также получил ее молодой человек, но заявление в полицию написала только она. "Да, он получил легкие повреждения, но он никаких заявлений писать не будет. Он не такой человек. Мой молодой человек заступился за меня. И его мужской поступок я одобряю полностью. Насчёт других пострадавших точно не могу сказать, так как я никого на этой свадьбе не знала", – сообщила блогер.

По ее словам, в драке принимали участие незнакомые ей люди. "Они были все с ранами, кровью, так как утихомирить Магомеда не получалось", – пояснила Корякина и добавила, что конфликт должен быть разрешен в рамках закона. "Сотрудники [полиции] разберутся", – подчеркнула она. Ранее в интервью сайту SakhaDay Корякина заявила, что мужчина по имени Магомед был в неадекватном состоянии во время свадьбы, проявил агрессию без причин и скрылся после инцидента.

Магомед не употреблял алкоголь и не бил Корякину во время свадебного торжества, утверждает Мария, сестра жениха, на свадьбе которого произошел инцидент.

"5 августа состоялась свадьба моего родного брата. Магомед был приглашён в качестве уважаемого гостя нашей семьи. Он сидел за столом с моими родителями. Речи про алкоголь, и уж тем более про наркотики, вообще быть не может. Гражданку Корякину на данном торжестве фактически никто не знал, она была приглашена в качестве девушки знакомого моего брата, ее я видела впервые", – сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Мария.

По ее словам, конфликт был между молодым человеком Натальи Корякиной и Магомедом, а блогершу просто оттолкнули, а не били. При этом, по словам Марии, Корякина на свадьбе была "в состоянии алкогольного опьянения", вела себя "очень вызывающе" и несколько раз падала.

Сама Корякина не опровергла, что употребляла алкоголь во время свадебного торжества, но заявила, что не была в состоянии алкогольного опьянения. "Все в меру. Я была на высоких каблуках, а пол там был неровный. Но я не падала, это бред", – отметила она.

Уголовное дело на основании заявления потерпевшей еще не возбуждено, сообщил адвокат Корякиной Мичил Васильев.

"Сейчас проводится процессуальная проверка, по ее итогам будет принято соответствующее решение. Мы как потерпевшая сторона требуем возбуждения уголовного дела", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мичил Васильев.

По его словам, в материалах у полиции нет сведений о наличии алкогольного опьянения у Корякиной. "В данное время в материалах проверки нет сведений о наличии алкогольного опьянения у потерпевшей, а Магомед скрылся от органов, и сейчас установить его состояние на тот момент, думаю, уже невозможно", – отметил адвокат.

Ингушская община Якутии пообещала разобраться в случившемся

Глава ингушской общины Якутии Магомед Гагиев рассказал, что они знают об инциденте на свадьбе и принимают необходимые меры для решения конфликта.

"Причиной инцидента стали выпивка и женщина. Я сейчас не готов все подробности произошедшего рассказать, но могу уверенно отметить, что в любом случае бить женщину – плохой поступок. Мы Магомеда знаем как хорошего молодого человека, ему 22 или 23 года, он спортсмен, спокойный парень. Лично я отчитаю его за этот поступок. Его отец разбирается в ситуации и тоже примет меры", – заявил корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Гагиев.

По его словам, Магомед скрывается от него как от старшего. "От полиции, не знаю, скрывается или нет, но от меня как от старшего пока скрывается. Если он виноват, он понесет свое наказание", – заметил Гагиев.

Он также подчеркнул, что руководство Ингушетии не станет вмешиваться в эту историю. "Мы здесь в состоянии решить эту проблему. Нет необходимости, чтобы руководство Ингушетии вмешивалось. Я уже говорил с местными общественными организациями, которые обратились к главе Ингушетии. Мы с ними решим этот конфликт мирным путем так, чтобы ни у кого не возникли подозрения, что здесь есть какой-то национальный подтекст. Я здесь живу около 30 лет и никогда себя гостем не чувствовал. В столице своей республики чувствовал, а здесь – нет", – сказал Гагиев.

При этом он добавил, что в Якутии ранее не было скандальных историй с участием ингушей.

С ним согласна местная журналистка Сюзанна Рожина. "Это у нас такое впервые, чтобы представитель ингушской общины был в центре скандала", – заявила корреспонденту "Кавказского узла" Рожина.

По ее сведениям, молодой человек, которого Корякина обвиняет в избиении, был трезв, а блогерша "сама была инициатором конфликта". "Это подтвердили гости торжества", – указала Рожина.

Отметим, что постоянное представительство Ингушетии при президенте России сообщило, что проверит сообщения об инциденте на свадьбе в Якутии.

"В настоящее время информация уточняется. Вопрос взят на особый контроль", – цитируется сообщение постпредства на сайте интернет-газеты "Ингушетия".

Комментариев от главы Ингушетии относительно инцидента на свадьбе в Якутии на странице Махмуда-Али Калиматова в Instagram и на официальном сайте Республики Ингушетия, по данным на 18.45 мск 7 сентября, нет.