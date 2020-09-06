Обращение к Махмуду-Али Калиматову. Фото: скриншот с видео на странице ys3_tymsyy в Instagram https://www.instagram.com/p/CEyZMSzo1U7/

06 сентября 2020, 22:10

Драка на свадьбе в Якутии стала поводом для обращения к главе Ингушетии

Известный якутский спортсмен Иннокентий Макаров, лидер общественной организации "УС тумсуу", обратился к Махмуду-Али Калиматову с требованием "найти и наказать" уроженца Ингушетии, который на свадьбе избил женщину. Ингушские пользователи Instagram усомнились в адекватной реакции главы республики.

Соответствующее обращение опубликовано сегодня на странице организации в Instagram. 

"Уважаемый глава Ингушетии [...] Мы, якутяне, северный гостеприимный, мирный народ. В республике существуют много диаспор, в том числе ингушская. В последнее время участились негативные поступки по отношению к коренным жителям [...] Так, 5 сентября представитель ингушского народа Магомед Д. избил местную девушку. Мы требуем срочно его найти, наказать и впредь не допустить подобных случаев!" - сказал Макаров в обращении.

Инцидент с предположительно уроженцем Ингушетии произошел во время празднования свадьбы в банкетном зале близ Якутска. В результате конфликта пострадала местная Instagram-блогер Наталья Корякина, сообщил сегодня сайт SakhaDay. 

По словам самой Корякиной, на мероприятии она присутствовала вместе со своим молодым человеком.

"Этот мужчина по имени Магомед был в неадекватном состоянии [...] Он проявил агрессию без причин. Досталось не только мне, пострадал и мой молодой человек. Нападавший - двухметрового роста, физически сильный, его долго не могли утихомирить [...] Никакой охраны там не было. Меня могли там убить, и никто не смог бы этому помешать! Считаю, что это нарушение нашей безопасности [...] Свадьба, конечно, была расстроена [...] Мы очень долго ждали приезда сотрудников (полиции - прим. "Кавказского узла"). За это время агрессор убежал", - цитирует сайт ее слова.Скриншот со страницы viplashesykt в Instagram https://www.instagram.com/p/CEyuMC6ouh2/

Корякина обратилась с заявлением в полицию и прошла медицинское освидетельствование. "У меня разбита переносица, ушибы по всему телу", - сказала женщина, добавив, что с нападавшим лично не знакома.

У себя в Instagram она сообщила, что находится дома "в постельном режиме". "Тело, лицо отекли и болят. Полиция на связь выходит, ищут Магамеда Д. Адвокаты также на связи со мной! Это очень низкий поступок. За свои действия человек ответственности не несёт, все вверх дном перевернул и убежал, не пояснив своё неадекватное поведение", - написала блогер сегодня.

На сайте и страницах в соцсетях главного управления МВД по Якутии информации об описанном выше инциденте по состоянию на 22.0 мск нет. Тем временем обращение Иннокентия Макарова к Калиматову было опубликовано на странице сообщества chp_ingushetia в Instagram и вызвало активную дискуссию подписчиков. В течение шести часов ролик собрал 6348 просмотров и не менее 181 комментария. Большинство комментаторов осудили факт нападения на женщину, потребовав при этом доказательство того, что к инциденту причастен уроженец Ингушетии.

"А откуда появилась информация, что нападавший именно из Ингушетии или уроженец республики. Есть ли веские доказательства?" - поинтересовался подписчик algor.

"Он, конечно, поступил очень плохо, не по-мужски. Но я прошу ингушей не отвечать ни на один комментарий, которые забрасывают наши недруги... Уверен, что якутские ингуши сами там разберутся что к чему", - написал vogoislam.Скриншот со страницы viplashesykt в Instagram https://www.instagram.com/p/CEyuMC6ouh2/

Некоторые подписчики усомнились в реакции Калиматова на обращение якутского активиста. "Калиматов разве что-то решает?" - отметил ruslan__vu.  "Где Калиматов должен его искать?" - поинтересовалась fatimazurabova.

"Калиматов вам не Кадыров! Попутали с обращением", - иронично прокомментировал пользователь под ником 779_stop_korupssiy, вероятно, имея в виду практику публичных извинений в Чечне.

По состоянию на 22.00 мск на странице главы Ингушетии Калиматова (kalimatov_mm) нет реакции на обращение Иннокентия Макарова. 

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". 

Примечание:

"Власти отчитались о примирении участников конфликта ингушских тейпов", "Антифашисты указали на бытовую подоплеку конфликта с участием Сутуги", "Шестеро участников драки остаются в Сунженской больнице". 

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