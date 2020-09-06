Участники пикетов в Астрахани выступили против досрочного голосования

06 сентября 2020, 02:40

Жители Астрахани Ярослав Савин, Михаил Долиев и Елена Байбекова провели пикеты против досрочного голосования, которое они считают способом сфальсифицировать выборы.

Как писал "Кавказский узел", в Единый день голосования 13 сентября астраханцы выбирают депутатов городской думы. Досрочное голосование началось 2 сентября в зданиях территориальных избирательных комиссий Астрахани и продлится до 8 сентября, а 9 и 10 сентября оно будет проходить в зданиях участковых избирательных комиссий.

Кандидаты в депутаты городской думы Астрахани и их представители сообщили о том, что в территориальных избирательных комиссиях Ленинского и Трусовского районов города, а также Кировского района 3 сентября были вскрыты сейфы с бюллетенями. После обращения участников выборов в правоохранительные органы горизбирком обязал территориальные избирательные комиссии использовать номерные пломбы и сейф-ленты.

5 сентября трое активистов вышли на Набережную в вечернее время. У них были плакаты "Проголосовал досрочно - подарил голос жуликам и ворам" и "Причина досрочного голосования? Заставляет директор школы". Они простояли в пикетах больше часа, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

"Мне не нравится досрочное голосование, и как оно проходит в Астрахани. Были факты вскрытия сейфов. Я думаю, была замена бюллетеней", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин, который стоял с плакатом "Проголосовал досрочно - подарил голос жуликам и ворам".

"Я лично не доверяю этому досрочному голосованию, когда бюллетени хранятся в конвертах в помещении, куда могут зайти председатели комиссий в одиночку, вскрыть сейф и что угодно делать. У меня к ним (членам комиссий) и к досрочному голосованию нет доверия", - добавил он.

Он также считает, что работников бюджетной сферы заставляют идти на досрочное голосование. "Вместо того, чтобы люди могли воспользоваться своим правом проголосовать 13 сентября, в день голосования, их заставляют идти даже не на их участки, а в ТИК. Составляют списки по бюджетным учреждениям, выдают сотрудникам инструкции, как они должны действовать - прийти, сфотографировать заявление о досрочном голосовании, дают указания, как это заявление писать, потом еще фото надо отправить, чтобы подтвердить, что ты на участке был... У меня близкие люди, родственники работают в госучреждениях, поэтому я это знаю точно. Я сам видел электронные письма, высланные по корпоративной почте, где содержались подробные инструкции", - сообщил Савин.

По его мнению, "зачем-то нужно, чтобы люди не голосовали в день выборов, а голосовали досрочно, причем даже не на избирательных участках, а в ТИКах".

"А когда я потом слышу, что там сейфы вскрыты, то лично для меня это означает одно - что подобное голосование и нахождение бюллетеней в ТИКах не обеспечивает их сохранность, сохранность волеизъявления граждан. Проще говоря - всё организовано так, чтобы устроить фальсификацию, и людей сгоняют для статистики, чтобы они прошли, как проголосовавшие. Причем им не говорят, за кого голосовать, это не важно. Потом просто бюллетени будут подменены", - предположил он.

Савин сообщил, что участвует в выборах в Астрахани с 2004 года, и за эти 16 лет уже видел подобное. "Я с 2004 года участвую в выборах как наблюдатель или член УИК. Я видел практически все выборы в нашем городе за последние 16 лет. В 2009 году у нас проходили выборы мэра. Там была "досрочка" - активное досрочное голосование, и тоже были случаи с ТИКами, вскрытие сейфов. Потом ее убрали, некоторое время "досрочки" не было, сейчас ее опять вернули. А в 2004 году - я тогда впервые участвовал в выборах - я лично видел, как вскрывались конверты с бюллетенями досрочного голосования, причем уже на самих участках, в УИКах. Я тогда выражал свой протест. Но это были первые выборы для меня, я еще был неопытный, был там от партии. И она не предъявляла претензии, поэтому я лично как-то не слишком проявил инициативу, именно правовую. Только устно высказал, и результата мой протест не возымел. Но я это видел лично", - поделился он воспоминаниями.

А в 2009 году все бюллетени, которые привезли из ТИКа, которые шли по досрочному голосованию, были за одного кандидата, вспоминает Савин.

"Когда мы смотрели те бюллетени, которые приходили из ТИКов на прошлых выборах, в участки когда их привезли, там абсолютно все были за "Единую Россию" [...] Когда эти бюллетени выкладывают - их же видно, кто как проголосовал, отметки за кого стоят. И все они были за одного кандидата. Конечно, можно сказать, что там все так и проголосовали, но это невозможно статистически. Причем этот результат, по "досрочке", который оказывается почему-то весь одинаковый, не фиксируется в протоколе отдельно. Это потом перемешивается с другими голосами", - сказал он.

По его словам, и к досрочному голосованию в этом году у него нет доверия. "Я уверен, что происходит фальсификация. И я протестую против этого и против того, что принуждают голосовать бюджетников. Против того, чтобы вообще была "досрочка". Моя задача - предупредить людей своим плакатом, что досрочное голосование не гарантирует сохранность их голосов. Чтобы люди голосовали 13 сентября. А по досрочному голосованию, по-моему, результат предопределен. И проконтролировать, что он будет верным или неверным, в текущих условиях невозможно", - заключил активист.

Против досрочного голосования выступил и другой пикетчик, руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев.

"Я против досрочного голосования, которое ведет к фальсификациям. Я сам был не раз свидетелем того, как председатели комиссий срывали печати на сейфах, которые оставались вечером. Я ставил там подпись, на этой печати, прихожу - а печать сорвана. И, скорее всего, всё, что там было, было переписано. Это в 2009 году - я тогда был членом УИК с правом решающего голоса", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он опасается, что выборы в конечном итоге будут сфальсифицированы, и в итоге останется одна правящая партия. "И решения, которые будет принимать городская дума, будут приниматься не для астраханцев, а в интересах правящего класса", - отметил Долиев.

"Мы вышли, потому что стыдно сидеть дома, когда творится такое беззаконие", - добавил он, отметив при этом, что, судя по реакции прохожих во время пикета, в последнее время стало заметно, что люди чаще выражают поддержку.

Еще одна активистка Елена Байбекова, стояла с плакатом "Причина досрочного голосования? Заставляет директор школы".

"Бюджетников руководство принуждает досрочно голосовать. Мимо меня проходила куча народу, и одна девушка сказала мне: "А нас заставляет директор детского сада". Потом еще парень шел и говорит: "А нас заставляет директор картинной галереи". Потом шла целая толпа каких-то женщин, и они сказали "Ой, это про нас!" - поделилась она впечатлениями с корреспондентом "Кавказского узла".

Она рассказала, что работает в школе, и ее коллеги рассказывали, как под давлением ходили голосовать досрочно. "(Рассказывали), как два часа стояли около ТИКа, как одна учительница в графе "Причина голосования" написала "Заставляют". Члены комиссии разозлились и в итоге не дали ей проголосовать, сказали приходить 13 сентября. Учителя сидели - и толпой всё это обсуждали. Но чтобы за конкретного кандидата принуждали голосовать - я не слышала", - рассказала она.

По словам Байбековой, аналогичная ситуация сложилась по месту работы ее родственника. "Заставляют идти голосовать досрочно, потом присылать фотографию. Это всё происходит в общем чате, всех дергают: "Когда проголосуете, когда проголосуете?". Мой родственник, правда, не пошел", - сообщила она.

"С институтом выборов у нас давно всё не так. Но теперь, когда мы можем голосовать на пеньках и в течение недели, это верный признак того, что выбирать будут того, кого надо выбирать. О какой демократии может идти речь? А сейчас заставляют бюджетников голосовать досрочно, чтобы сфальсифицировать всё заранее. Все пломбы на сейфах повскрывали", - посетовала собеседница.

По ее мнение, это может быть связано с возможными фальсификациями. "Я была членом УИК. Но я не могу брать на себя ответственность за те три дня голосования, которые будут 11, 12, 13 сентября. Я не могу не спать трое суток, наблюдать за урнами ночью - невозможно. Я не готова брать на себя ответственность за голосование, которое растягивается на столько дней - это полный бред. Во что сейчас превратили выборы? И это для чего-то же делается? Они делают, что хотят, и меня это просто возмущает! Но я вышла в пикет не совсем поэтому. Я не понимаю, что мешает учителя, моим коллегам отказаться в этом участвовать, отказаться идти на это досрочное голосование, быть частью фальсификации? И мимо меня прошло сколько-то воспитателей, сколько-то учителей. Они увидели, что хоть кто-то из учителей открывает рот. И хотя бы начали задумываться, что можно по-другому", - заключила активистка.