Сотрудница полиции работает в избирательной комиссии по заявлению кандидатов, фото Алены Садовской для "Кавказского узла".

05 сентября 2020, 01:21

Участники выборов добились использования сейф-пакетов на выборах в Астрахани

В территориальной избирательной комиссии в Кировском районе был вскрыт сейф, в котором хранились бюллетени участников досрочного голосования, сообщили кандидаты в депутаты в астраханскую гордуму. После обращения участников выборов в правоохранительные органы горизбирком обязал территориальные избирательные комиссии использовать номерные пломбы и сейф-ленты.

Как писал "Кавказский узел", кандидаты в депутаты в гордуму Астрахани и их представители заявили, что территориальных избирательных комиссия Ленинского и Трусовского районов города 3 сентября были вскрыты сейфы с бюллетенями.

В Единый день голосования 13 сентября астраханцы выбирают депутатов городской думы. Досрочное голосование началось 2 сентября в зданиях территориальных избирательных комиссий Астрахани и продлится до 8 сентября, а 9 и 10 сентября оно будет проходить в зданиях участковых избирательных комиссий. 

Кандидаты в депутаты городской думы сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что сейф с бюллетенями в Кировском районе был вскрыт. "3 сентября проходило досрочное голосование с 10.00 до 20.00 (по местному времени, с 9.00 до 19.00 мск). В 20.00 мск мы закончили голосование, конверты с бюллетенями положили в сейф, опечатали этот сейф, то есть наклеили свою номерную пломбу от "Справедливой России", чтобы проконтролировать, открывался ли ночью сейф. Также комиссия наклеила свою пломбу с печатями... На утро (4 сентября) я пришел в 9.30 (по местному времени, 8.30 мск), в 9.45 (по местному времени, 8.45 мск) открыли кабинет, и оказалось, что сейф вскрыт", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" кандидат в депутаты в городскую думу от "Справедливой России" врач Михаил Шевченко.

"Я увидел пломбу комиссии, которая лежала на полу. Наша пломба тоже была оторвана. Члены комиссии не отрицали, что открывали сейф. После этого подошли и другие кандидаты. Мы обратились в полицию, вызвали оперативно-следственную группу, они приехали", - добавил он.

Председатель комиссии пояснила, что вскрыла сейф из-за того, что ей понадобились какие-то документы, которые вместе с бюллетенями лежат в этом сейфе, сказал Шевченко. "Она (сказала, что) их (документы) брала и возила в некие надзорные органы, куда ее вызвали. И для этого она в ночное время открыла сейф с бюллетенями. Там хранились бюллетени как раз за двое суток голосования. Я предполагаю, что ночного времени хватило бы, чтобы переписать (голоса), переделать, подменить конверты. Я надеюсь, следственные органы разберутся", - заключил кандидат в депутаты.

"Я подошел в 10.00 (по местному времени, 9.00 мск), но мои коллеги-кандидаты подошли раньше. Они видели вскрытый сейф, пломбы... Так быть не должно. Сейф с бюллетенями должны вскрывать в присутствии кандидатов или их доверенных лиц, а этого не было", - сказал кандидат в депутаты гордумы от "Справедливой России" врач Наиль Адельшинов.

"Бюллетени должны запечатываться в конверты, а потом еще эти конверты должны складываться в сейф-пакет. И он кладется уже в сейф и вскрывается потом только в день выборов. А тут... конверты находятся просто в сейфе, а председатель может в любое время этот сейф открыть и сделать любую подмену", - возмутился он.

Адельшинов отметил, что даже совпадение числа конвертов и бюллетеней теперь не гарантирует достоверность результатов голосования: "Председатель вскрытие сейфа не отрицает... Даже если число конвертов будет совпадать со вчерашним протоколом, бюллетени в этих конвертах могут быть уже подменены", - сказал кандидат. Он считает, что все то было сделано для того, чтобы была возможна фальсификация.

"Я ездила в надзорные органы. В сейфе находились документы, я их туда и возила", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель территориальной избирательной комиссии Кировского района Астрахани Светлана Харитонова. По ее словам, эти документы связаны с выборами, но это не были бюллетени. Харитонова не уточнила, в какой надзорный орган ее вызывали.

"Горизбирком принял решение в обязательном порядке использовать номерные пломбы и сейф-ленты. Ночное голосование и подмена бюллетеней по дороге из ТИК в УИК отменяется", - сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Олег Шеин, приложив копии постановления избирательной комиссии Астрахани.

Информации относительно обращения кандидатов в депутаты в гордуму на сайте главного управления МВД по Астраханской области по состоянию на 0.40 мск 5 сентября нет. На сайте горизбиркома Астрахани информации обязательном использовании сейф-пакетов нет по состоянию на 0.50 мск 5 сентября.

Примечание:

"Шеин начал борьбу за пост мэра Астрахани с требования вернуть прямые выборы", "Астраханцы поддержали акции протеста жителей Хабаровска и Белоруссии", "Попытка поддержать хабаровчан обернулась для трех краснодарцев арестом".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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