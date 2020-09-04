Четыре человека стали жертвами взрыва в центре Тбилиси

04 сентября 2020, 17:47

Один человек погиб и трое получили травмы при взрыве кислородного баллона в тбилисском клубе Dejavu, где проводился ремонт.

"Кавказский узел" неоднократно писал о гибели рабочих на стройках в Грузии. Так, 1 августа при строительстве дороги в Ахалкалакском муниципалитете погиб водитель самосвала, после его смерти начато расследование дела о нарушении норм безопасности.

По данным МВД Грузии, сегодня были госпитализированы двое рабочих, которые занимались ремонтом в клубе Dejavu, и менеджер клуба. О том, кто был погибший, не сообщается. Предполагается, что взорвался кислородный баллон.

После взрыва на улице Костава ограничили движение транспорта. Начато следствие по уголовной статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, передали "Новости-Грузия".

Взрыв произошел близ здания филармонии. Пожара не было, со ссылкой на Службу по чрезвычайным ситуациям сообщил "ИнтерпрессНьюс".

На видео, опубликованном на YouTube-канале издания "Sputnik Грузия", запечатлены машины пожарных, скорой помощи и полиции.

Напомним, что грузинские профсоюзы считают работу департамента инспекции труда недостаточно эффективной и предлагают увеличить численность инспекторов и повысить их квалификацию. Действующий закон о безопасности труда, по их мнению, не соответствует международным стандартам.