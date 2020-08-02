02 августа 2020, 07:20

Водитель погиб при строительстве дороги на юге Грузии

Полиция начала расследование гибели водителя самосвала во время строительных работ на участке дороги в Ахалкалакском муниципалитете.

Инцидент произошел на строящемся участке дороги Ахалкалаки-Ниноцминда у села Хоспио.

По предварительной версии, при разгрузке кузов самосвала задел линию электропередачи, водителя ударило током и он погиб, сообщили 1 августа "Новости Грузии".

После гибели водителя МВД Грузии начало расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 240 УК Грузии), отмечает издание.

"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 28-летний рабочий сорвался с большой высоты при строительстве многоэтажки в Батуми и умер еще до приезда скорой помощи. Строительство дома было временно приостановлено, инспекция по охране труда выявила нарушения норм безопасности, сообщили представители профсоюзов Аджарии. По их словам, на стройках автономной республики подобные нарушения очень распространены.

Примечание:

"Рабочий госпитализирован в Грузии", "Онлайн-продажи запрещены в Грузии в рамках борьбы с коронавирусом", "14 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии".

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