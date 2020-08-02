02 августа 2020, 07:20
Водитель погиб при строительстве дороги на юге Грузии
Полиция начала расследование гибели водителя самосвала во время строительных работ на участке дороги в Ахалкалакском муниципалитете.
Инцидент произошел на строящемся участке дороги Ахалкалаки-Ниноцминда у села Хоспио.
По предварительной версии, при разгрузке кузов самосвала задел линию электропередачи, водителя ударило током и он погиб, сообщили 1 августа "Новости Грузии".
После гибели водителя МВД Грузии начало расследование по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 240 УК Грузии), отмечает издание.
"Кавказский узел" также писал, что 7 июня 28-летний рабочий сорвался с большой высоты при строительстве многоэтажки в Батуми и умер еще до приезда скорой помощи. Строительство дома было временно приостановлено, инспекция по охране труда выявила нарушения норм безопасности, сообщили представители профсоюзов Аджарии. По их словам, на стройках автономной республики подобные нарушения очень распространены.
"Рабочий госпитализирован в Грузии", "Онлайн-продажи запрещены в Грузии в рамках борьбы с коронавирусом", "14 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Грузии".
02 августа 2020, 06:29
-
Жители Сочи пожаловались на ночные шоу в парке "Южные культуры"
Ночные шоу с иллюминацией и громкими звуками в дендрологическом парке "Южные культуры", который является особо охраняемой природной территорией, вредят местной флоре и фауне и мешают отдыху жителей Имеретинской низменности, пожаловались сочинцы.
02 августа 2020, 05:30
-
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Кабардино-Балкарии
Спортсмены из более чем 20 регионов России приняли участие в фестивале экстремальных видов спорта в альплагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии. Фестиваль состоялся после снятия некоторых ограничений в республике, введенных из-за COVID-19.
02 августа 2020, 04:48
-
Ростовские власти разрешили открыть аквапарки и аттракционы
Аквапарки на открытом воздухе и аттракционы могут начать работу с 3 августа в Ростовской области, но при условии соблюдения ряда ограничений в связи с пандемией коронавируса.
02 августа 2020, 04:04
-
Пять сел в Грузии остаются отрезанными от мира после наводнения
Власти Грузии заявили об ущербе в 150 миллионов лари (около 50 миллионов долларов) от наводнения 29 июля в горном регионе Рача. До сих пор не восстановлены дороги, ведущие к пяти селам, в шести селах нет электричества.
02 августа 2020, 03:05
-
В Нагорном Карабахе введен запрет на онлайн-тотализаторы
С 1 августа в Нагорном Карабахе решением властей заблокированы онлайн-тотализаторы. Это решение принято после жалоб жителей.
-
02 августа 2020, 04:04
Пять сел в Грузии остаются отрезанными от мира после наводнения
-
02 августа 2020, 00:08
Активисты потребовали освободить арестованных после акции в Баку
-
01 августа 2020, 17:28
Ставрополье стало единственным регионом СКФО с новыми смертями от COVID-19
-
01 августа 2020, 15:09
Два участника акций солидарности с хабаровчанами задержаны в Краснодаре
-
01 августа 2020, 12:431
Жители Чечни поддержали отмену смертного приговора Царнаеву в США
-
01 августа 2020, 02:051
Проверки фитнес-залов вызвали недоумение в Чечне
-
02 августа 2020, 05:30
Фестиваль экстремальных видов спорта прошел в Кабардино-Балкарии
-
01 августа 2020, 21:02
Транскам открыт после расчистки от селя
-
01 августа 2020, 18:111
Глава Дербентского района арестован на два месяца
-
01 августа 2020, 14:32
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю
-
01 августа 2020, 00:181
Суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву
-
31 июля 2020, 23:02
Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае
-
31 июля 2020, 20:25
Россия решила открыть границу с Абхазией
-
31 июля 2020, 19:02
Арестованы все задержанные в Волгоградской области по делу "Таблиги Джамаат"*
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
02 августа 2020, 04:04
Пять сел в Грузии остаются отрезанными от мира после наводнения
-
01 августа 2020, 17:49
"Консорциум развития Анаклии" потребовал компенсацию от властей Грузии
-
27 июля 2020, 00:12
Агунда Бекоева
-
01 августа 2020, 14:40
BERG...man TbilisiПосол США в Грузии: прерогатива президента Зурабишвили- помиловать или нет 38
-
01 августа 2020, 12:35
BERG...man TbilisiПрезидент Грузии: я не помилую Руруа. Имхо правильное заявление Саломе Зурабишвили 27
-
01 августа 2020, 08:03
BERG...man TbilisiЛукашенка загнал себя в ловушку? Как быть с задержанными? "Ходит дурачок по лесу.." 146
-
31 июля 2020, 14:43
BERG...man TbilisiМежду Лукашенкой и Тихановской. И о прямом враге и лживом друге - что лучше? 74
-
31 июля 2020, 09:07
BERG...man TbilisiМинский Цахес и сю-сю Пескова, скабеево-пашаевщина, пляски козаков, кравчуки, хитропланы и Грузия 67
-
01 августа 2020, 16:501
Ставрополье: турсезон на фоне пандемии
-
01 августа 2020, 15:36
На море со справкой: курортный сезон на Кубани
-
01 августа 2020, 11:42Самозахват земель в Сочи
-
29 июля 2020, 23:07В Северной Осетии со зданий убрали айдентику А. Лебедева за его высказывания о народах Кавказа
-
28 июля 2020, 18:50Из-за ошибки в проекте власти решили провести автодорогу на Моздок через село Зильги
-
28 июля 2020, 18:31На праздник Курбан-байрам в мечетях не будет коллективных молитв
-
28 июля 2020, 13:03Вечернее шоу нарушает режим особой охраны парка "Южные Культуры" в Сочи
-
09 июля 2020, 22:05
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2020 года по данным Кавказского Узла
-
07 июля 2020, 14:39
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в мае 2020 года стали девять человек