Элистинский активист провел пикет в защиту монгольского языка в Китае

04 сентября 2020, 03:26

Пикет против притеснения монгольского языка в китайском регионе Внутренняя Монголия не вызвал большого интереса у элистинцев, заявил инициатор протестной акции Батыр Боромангнаев. Ситуация с калмыцким языком в Калмыкии вызывает гораздо больше опасений, отметил общественной деятель Басан Захаров.

Пикет против запрета на монгольский язык, который власти Китая планируют установить в школах Внутренней Монголии, провел в центре Элисты руководитель калмыцкого отделения партии «Яблоко» Батыр Боромангнаев. Пикет активиста 3 сентября продолжался в течение часа, передал корреспондент «Кавказского узла».

Прохожие и проезжавшие мимо на автомобилях жители Калмыкии выражали поддержку пикетчику словами, жестами, и сигналами автомобильного гудка, но в целом «проявление солидарности было незначительным», сообщил Боромангнаев корреспонденту «Кавказского узла».

«Человек десять – может, больше – бросали на ходу одобрительные реплики: мол, правильно, поддерживаем. Видно было, что эти люди в курсе проблем монголов. Кроме того, было немало людей на машинах, которые приветствовали протест жестами, сигналами. Но была и негативная реакция. Одна женщина сказала, что нечего что-то «вякать» о монгольском языке, когда калмыцкий никто не знает. Другая спросила: «Разве нет у нас более актуальных проблем?». Четыре человека поинтересовались, что происходит во Внутренней Монголии, они не знали о протестах. Один был вообще не в курсе, что это за провинция и где она находится», - рассказал пикетчик.

По словам Боромангнаева, он предполагал, что многие жители Калмыкии ничего не слышали о проблемах «сородичей в Китае», поэтому одной из задач пикета было информирование жителей республики о проблеме.

Внутренняя Монголия – автономный округ на севере КНР, основанный в 1949 году. Согласно переписи населения, в округе живут свыше 24 млн 706 тысяч человек. Почти 80 процентов из них – ханьцы (примерно 18,5 млн). Чуть более 17 процентов – монголы (около 4 млн), сообщает свободная энциклопедия Википедия.

«С 1 сентября в учебных заведениях Внутренней Монголии, где живут не только южные монголы, но и ойраты (самоназвание калмыков – прим. "Кавказского узла") и буряты, был введен запрет на преподавание предметов на монгольском языке. Это продолжение имперской политики Китая, которую власти этой страны проводят в последние годы и от которой наши соплеменники, наряду с уйгурами, казахами, киргизами, страдают также в Синьцзян-Уйгурском автономном округе», - заявил представитель «Яблока».

Политика Китая направлена «на ассимиляцию национальных меньшинств» и имеет общие черты с подходом российских властей к решению национального вопроса, считает Боромангнаев.

«Отмена обязательного преподавания родных языков в национальных республиках России – это завуалированный запрет. Причем, если китайские власти запрещают монголам преподавать школьные предметы на монгольском языке, то в России введен фактический запрет на преподавание непосредственно родного языка. Так что, во-первых, я посчитал своим долгом выразить солидарность с монголами, среди которых есть наши соплеменники. А во-вторых, борьба за права монголов во Внутренней Монголии – это борьба за права ойрат-калмыков в России. В глобальном мире все взаимосвязано», - подчеркнул Боромангнаев.

Принятие закона о добровольном изучении родного языка и в целом национальная политика федеральных властей поставит под угрозу целостность России, заявили участники митинга, прошедшего в июне 2018 года в Элисте.

Интерес калмыцкого общества к протестам монголов во Внутренней Монголии невысок, обычно это простое любопытство со стороны пользователей соцсетей, констатировал руководитель «Центра развития современной ойратской культуры «Тенгрин уйдл» («Млечный путь»)» Басан Захаров.

«Тех, кто искренне переживает за монголов, единицы. Остальные, скорее, проявляют любопытство: вот, мол, молодцы, такие сплоченные, не боятся протестовать даже в Китае. Но как нация мы находимся на более низкой стадии развития, чем монголы во Внутренней Монголии. На митинг в защиту родного языка в Элисте вышло примерно 150 человек. При этом ситуация с калмыцким языком в России значительно хуже, чем с монгольским в Китае, и тревогу по этому поводу бьют те же единицы» - сказал Захаров корреспонденту «Кавказского узла».

Общественный деятель полагает, что руководство республики могло бы сделать заявление по поводу ситуации во Внутренней Монголии, но рассчитывать на реакцию властей Калмыкии не приходится, потому что они «зависимы от Москвы».

«Республиканские власти, конечно, должны были отреагировать. Показать, что мы тоже монголы и заинтересованы в сохранении и развитии монгольского языка, культуры. Но [глава Калмыкии] Бату Хасиков – несамостоятельная фигура, поэтому он не решится на какие-то шаги без указки сверху. К тому же власть – это проекция общества, как бы мы к этому ни относились. Общество у нас значительно больше озабочено запретом России на визит Далай-ламы, чем положением монголов в мире. Но даже этот вопрос на уровне руководства республики поднимался лишь при Кирсане Илюмжинове (первый президент и глава Калмыкии, занимал пост с 1993 по 2010 год – прим. "Кавказского узла"). В целом же наш народ занят удовлетворением своих биологических потребностей. До актуализации проблем культуры нам, к сожалению, еще расти и расти», - посетовал Захаров.