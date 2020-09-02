Жители Светлого Яра потребовали установить источник загрязнения воздуха

02 сентября 2020, 02:42

Необходимо найти источник неприятных запахов, после которых жители Светлоярского района чувствуют себя плохо, и наказать ответственные за загрязнение воздуха предприятия, заявили в жалобе в Росприроднадзор и прокурору Волгоградской области активисты.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Светлый Яр жаловались на запах химических выбросов 29-30 июля. Токсичные выбросы в атмосферу стали почти ежедневными, они вызывают ощущение удушья и даже заставляют просыпаться ночью, заявили местные жители. В отдельные дни содержание сероводорода в воздухе превышало допустимые нормы в десятки раз, констатировал Волгоградский облкомприроды. Пробы воздуха, взятые после жалоб жителей Светлого Яра, показали высокую концентрацию в воздухе опасных веществ, характерных для химической промышленности. Специалисты, которые зафиксировали выбросы, почувствовали себя плохо.

Летом 2019 года экологи указали, что уровень заболеваемости раком, болезнями дыхательной и кровеносной систем у жителей Красноармейского района Волгограда за последние пять лет существенно увеличился. При этом в районе вырос и уровень загрязнения воздуха промышленными веществами.

Трое активистов из Светлого Яра направили 1 сентября жалобу главе Росприроднадзора и прокурору Волгоградской области с требованием установить источник выбросов в атмосферу. В жалобе, копия которой имеется в распоряжении «Кавказского узла», говорится, что близ поселка Светлый Яр находятся крупные и мелкие предприятия южного промузла Волгограда, и жители населенного пункта часто ощущают химический запах от их деятельности.

Активисты указали в документе, что на свои жалобы получили ответы из надзорных ведомств, которые определили источником запаха секцию №2 пруда-накопителя АО «Каустик». Ранее суд признал виновным в загрязнении воздуха предприятие, размещавшее отходы 2-5 классов опасности на грязной секции №2 пруда-накопителя АО «Каустик», отметили авторы жалобы.

«Данные отходы размещены в пруду-накопителе и в некоторых местах в кубовых емкостях, которые всплыли на поверхность. Данные отходы содержат в своем составе выбросы, которые по направлению ветра создают загазованность поселка Светлый Яр сероводородом, хлористым водородом. До сих пор эти отходы первого класса опасности находятся в секции №2 пруда-накопителя и не ликвидированы», - говорится в жалобе.

На территории «Каустика» находится ряд предприятий, которые также загрязняют воздух, указали авторы обращения. Они попросили надзорные ведомства защитить здоровье жителей поселка Светлый Яр, сел Дубовый овраг, Малые Чапурники и Большие Чапурники. Необходимо "провести проверку АО «Каустик» с целью инвентаризации источников выбросов, секции №2 пруда-накопителя", организовать сбор проб атмосферного воздуха на выбросы ртути, свинца, алюминия и магния от предприятия и хлорорганических соединений от секции №2, а также проверить работу других предприятий, считают активисты.

Жители Светлого Яра ранее получили ответ из межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, в котором указан предполагаемый источник выбросов, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" общественный инспектор облкомприроды Анастасия Сергеева. В ответе ведомства от 13 августа, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», говорится, что в управлении рассмотрели поступившую в июле-начале августа информацию от жителей Светлого Яра о наличии запахов нефтепродуктов. «Предполагается возможным влияние на качество атмосферного воздуха на указанных территориях в результате деятельности секции №2 пруда-накопителя АО «Каустик», - говорится в документе.

"Информация о качестве атмосферного воздуха в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области подтверждается результатами рейдовых мероприятий... в ходе которых зафиксированы превышения предельно допустимой максимальной разовой концентрации по сероводороду и аммиаку с подветренной и наветренной стороны секции №2 пруда-накопителя АО «Каустик»", - отмечается в ответе ведомства.

Сергеева также сообщила , что получила результаты проб атмосферного воздуха, отобранных «Центром экологического контроля» 25 августа, когда жители Светлого Яра сообщили о мощных выбросах. В заключении центра, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», сообщается, что исследование смыва с поверхности стекла автомобиля показало содержание свинца и алюминия.

По словам Сергеевой, активисты направят результаты проб в природоохранную прокуратуру и попросят разъяснить, как на территории Светлоярского района появилось предприятие цветной металлургии. «Свинец и алюминий найдены в большом количестве... Многие люди жалуются, что их машины в блестящих кристаллах. Будем просить перечень всех предприятий и информацию, все ли они имеют разрешения на выбросы», - сказала она.

Жители Светлоярского района сообщили о проблемах со здоровьем

Местная жительница Татьяна Устименко сказала корреспонденту "Кавказского узла", что пошла к врачу после ночных выбросов с жалобами на отек гортани. «Мне сделали укол, стало немного легче. Дали направление сдать кровь на наличие аллергии", - отметила она. Устименко возмущена тем, что "надо доказывать на деле, что эта вонь жить мешает".

Жительница поселка Дубовый овраг Надежда рассказала корреспонденту "Кавказского узла",что «воняет каждую ночь». «Вот только две последних ночи спали более-менее нормально. Мы просыпаемся от вони. У сына подозрительный кашель в последнее время. А у меня от этой вони поднимается давление», пожаловалась она.

«Мы уже не знаем, куда писать, чтобы нас травить перестали. Каждую ночь воняет, почти у всех начинается першение в горле и плохое самочувствие», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Малые Чапурники Александр.

Комментариями предприятия «Каустик» относительно жалобы жителей Светлоярского района главе Росприроднадзора и прокурору Волгоградской области "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, ранее пресс-служба «Каустика» сообщила, что накануне 24 августа предприятие получило предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, и экологическая служба "Каустика" усилила контроль состояния атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно-защитной зоне предприятия, а также на территории ТЭЦ-3. "Результаты исследований показывают, что нормы ПДК (предельно допустимых концентраций) вредных веществ не превышены, некоторые пробы ниже диапазона измерения методик. "Каустик" работает в обычном производственном режиме при усиленных мерах контроля состояния атмосферного воздуха", - заверил представитель компании.