Экологи объяснили рост заболеваемости волгоградцев загрязнением воздуха

05 июня 2019, 06:15

Уровень заболеваемости раком, болезнями дыхательной и кровеносной систем у жителей Красноармейского района Волгограда за последние пять лет существенно увеличился. При этом в районе вырос и уровень загрязнения воздуха промышленными веществами, отметили экологи города.

В стенах Волгоградской областной библиотеки имени М. Горького вечером 4 июня прошел круглый стол "Ухудшение качества атмосферного воздуха в Красноармейском районе Волгограда: общественный мониторинг и позиция промышленности". Дискуссия была организована общественными организациями - информационным центром "Волгоград-Экопресс" и Центром экологического контроля. В дискуссии приняли участие экологи города, представители промышленных предприятий, расположенных в Южном промышленном узле Волгограда, сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры и областного комитета природных ресурсов и экологии.

Менеджер Центра экологического контроля Елена Бездухова представила доклад о динамике и структуре заболеваемости жителей и демографических показателях Красноармейского района. Данные были предоставлены экологам региональным комитетом здравоохранения. Бездухова сообщила, что количество зарегистрированных заболеваний системы кровообращения с 2014 по 2018 год увеличилось на 42%, а показатели уровня болезней органов дыхания и рака за тот же период поднялись на 38% каждый.

"Следует отметить, что по впервые установленным болезням систем кровообращения и болезням органов дыхания за период с 2014 по 2018 год отмечается рост: по системам кровообращения - в три раза; по болезням органов дыхания - на 37,7%. По новообразованиям зафиксировано снижение на 18,5%", - сообщила Елена Бездухова.

Значительно ухудшилась и демографическая ситуация в Красноармейском районе, отметила эксперт общественной организации. Число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза. Бездухова рассказала и об общем ухудшении экологической ситуации в районе. Отмечается неудовлетворительное состояние древесно-кустарниковых растений: они заражены болезнями, повреждены вредителями, ослаблены солевыми составами, сильной загазованностью атмосферы и другими факторами.

"Нам с трудом удалось получить эти данные в областном комитете здравоохранения. При этом нам дали данные только по Красноармейскому району, хотя просили информацию по всем районам города. Но и эти данные очень показательны, особенно в сравнении с результатами наших девятилетних исследований качества атмосферного воздуха в Красноармейском районе", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" директор Центра экологического контроля Наталья Воронович.

Согласно представленной ею презентации, в точке наблюдательного поста Центра экологического контроля, расположенного на границе жилой и промышленной зон Красноармейского района, с 2010 по 2018 год наблюдался рост среднегодовых значений загрязнения воздуха: диоксида азота - в 2,4 раза, оксида азота - в 1,4 раза, пыли - в 1,8 раза, фотороводорода - в 1,5 раза, сероводорода - в 5,7 раза, диоксида серы - в 1,7 раза, фенола - в 6,2 раза, формальдегида - в 3 раза, хлороводорода - в 1,7 раза, паров ртути - на 35%, оксида углерода - в 5,6 раза.

"Ухудшение качества атмосферного воздуха в жилом массиве, удаленном от промышленных предприятий более чем на два километра, свидетельствует о ежегодном увеличении выбросов загрязнителей или о неэффективных природоохранных мероприятиях", - заявила Наталья Воронович.

"Между динамикой заболеваемости и показателями загрязнения атмосферного воздуха в Красноармейском районе ясно прослеживается прямая зависимость. Качество воздуха ухудшилось, ухудшились и показатели здоровья населения. Большая проблема в мониторинге воздуха связана как с отсутствием информации по выбросам новых веществ от пуска новых производств, так и с отсутствием мобильной реакции властей и надзорных органов на жалобы жителей района, особенно в ночное время", - пояснила корреспонденту "Кавказского узла" директор Информационного центра "Волгоград-Экопресс" Елена Васильева.

Доктор химических наук, сотрудник Волгоградского регионального экологического центра Виктор Чапуркин рассказал об отсутствии на одном из крупнейших предприятий Южного промузла сооружений по очистке воздуха.

"Подобные вопросы (наличие очистных сооружений. - Прим. "Кавказского узла") не выносятся на общественный контроль. Делается все тайно. Вот и получили мы такие прискорбные показатели по заболеваемости и демографии", - возмутился Чапуркин.

Помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Анна Васильева рассказала, что в прошлом году ее ведомство выявило на территории области 270 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха, сотрудники прокуратуры составили 235 представлений, к административной ответственности были привлечены 80 должностных и юридических лиц.

"Типичные нарушения 2018 года - отсутствие у организаций разрешений на выбросы вредных загрязняющих веществ в воздух, неосуществление экологического контроля, необорудование газоочистных установок", - отметила Анна Васильева.

О рейдовых проверках качества атмосферного воздуха по жалобам граждан, в том числе и в Красноармейском районе города, рассказал начальник отдела организации мониторинга Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Михаил Мытарев. Он сообщил, что в городе действуют стационарные посты, которые берут пробы воздуха три раза в сутки. В распоряжении комитета для этих целей имеется также передвижная лаборатория, которая за 2018 год сделала 12 выездов. Результатами своих анализов с сотрудниками комитета делятся также сотрудники городской лаборатории.

"А вот информацию от общественного экологического поста (Центра экологического контроля. - Прим. "Кавказского узла") мы получили только сейчас. Надеемся, что в будущем наше взаимодействие будет более тесным", - пожелал чиновник.

Плохую экологическую ситуацию в 2018 году Михаил Мытарев объяснил рядом факторов. Например, неблагоприятными метеоусловиями, которые наблюдались в теплое время года: штили, инверсии воздуха, когда выбросы не уносились за пределы заводских территорий, а аккумулировались в их пределах. Количество подобных погодных аномалий за три последних года, по словам чиновника, увеличилось в 3,6 раза.

"Тем не менее мы наблюдаем все же тенденцию к уменьшению выбросов [загрязняющих веществ в воздух] за последние 10 лет: с 230 до 141 тысячи тонн. Явно прослеживается тенденция к улучшению экологической ситуации в городе. Уровень загрязнения [воздуха] с "высокого" в 2013 году переместился в 2018 году в категорию "низкого". Связано это и с закрытием многих предприятий, и с ужесточением законодательства и надзора", - пояснил Михаил Мытарев.

Свою позицию в области охраны окружающей среды и снижению вредного воздействия на нее высказали и присутствовавшие на круглом столе представители крупных предприятий Южного промузла. Так, главный эколог АО "Каустик" Элла Аверина сообщила, что приоритетными направлениями экологической политики предприятия являются программы "Чистый воздух", "Чистая вода", "Сокращение отходов производства", "Совершенствование системы экологического менеджмента", "Постоянный экологический мониторинг объектов окружающей среды в зоне техногенного влияния предприятий" и "Рекультивация нарушенных земель". Одним из главных направлений природоохранной деятельности предприятия, по словам главного эколога АО "Каустик", является принятие превентивных мер по ликвидации экологически негативных воздействий. На эти цели предприятие расходует десятки миллионов рублей ежегодно.

В конце дискуссии участники круглого стола договорились о сотрудничестве и взаимодействии в сфере мониторинга качества атмосферного воздуха.

Местные жители пожаловались на экологическую обстановку

Корреспондент "Кавказского узла" опросил жителей Красноармейского района, дома которых расположены на границе промышленной зоны.

Пенсионерка Алевтина Ерохина 40 лет проработала медицинской сестрой в городской больнице. Около 30 лет женщина живет на улице Пятиморской, расположенной в двух километрах от границ Южного промузла.

"Не дай бог, ветер подует от промузла. Бежим форточки закрывать. Хорошо, сейчас сплит есть, а раньше ведь задыхались летом. У меня в теплое время всегда в горле першило. Кашель. Боялась, астма будет. Астма здесь [в Красноармейском районе] не редкость. Очень много случаев аллергии, особенно у детей. А у взрослых - рак. Уехала бы отсюда, да некуда", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Алевтина Ерохина.

Таксист, представившийся Юрием, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он год назад переехал со своей семьей из Красноармейского в Кировский район, в частный сектор у Капустной балки.

"Сбежали из этого места, как только теща от рака умерла. И я, и жена, и сын часто болели, когда жили в Красноармейском районе. То ангина, то аллергия, то сыпь какая-то по телу. Терпели, терпели, продали трехкомнатную квартиру и купили дом у Капустной балки. Там хорошо, воздух свежий. На горе. Вид на Волгу. Как на курорте. Но переехали недавно, еще о влиянии [нового места жительства] на здоровье рано говорить", - сказал Юрий.

"Со стороны Южного промузла в нашу сторону постоянно приносит вонючий смог. Живу в Светлом Яру уже семь лет и чувствую эту близость к заводам. Всем своим телом чувствую. И летом и зимой воняет, когда ветер оттуда подует. Как с этим бороться - не знаю. Надо, наверное, отсюда уезжать", - пожаловалась безработная мать трех детей Елена Ивлева, проживающая в окрестностях районного поселка Светлый Яр, расположенного в 10 километрах от Южного промузла Волгограда.