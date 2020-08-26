Экологи зафиксировали опасные выбросы в воздух близ Светлого Яра

26 августа 2020, 18:00

Пробы воздуха, взятые после жалоб жителей Светлого Яра, показали высокую концентрацию в воздухе опасных веществ, характерных для химической промышленности. Специалисты, которые зафиксировали выбросы, почувствовали себя плохо.

Как сообщал "Кавказский узел", жители поселка Светлый Яр жаловались на запах химических выбросов 29-30 июля. Токсичные выбросы в атмосферу стали почти ежедневными, они вызывают ощущение удушья и даже заставляют просыпаться ночью, заявили местные жители. В отдельные дни содержание сероводорода в воздухе превышало допустимые нормы в десятки раз, констатировал Волгоградский облкомприроды. Такие вещества крайне опасны для здоровья, указала кандидат медицинских наук Эльмира Эдиева.

Летом 2019 года экологи указали, что уровень заболеваемости раком, болезнями дыхательной и кровеносной систем у жителей Красноармейского района Волгограда за последние пять лет существенно увеличился. При этом в районе вырос и уровень загрязнения воздуха промышленными веществами.

Общественные инспекторы обратились в прокуратуру

Общественный экологический инспектор Алексей Ульянов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 25 августа работал в Красноармейском районе и стал свидетелем выброса. "Обратил внимание, что небо поделено пополам – часть красная, а часть голубая. Видно, что какое-то облако накрыло из промзоны Красноармейского. Я поехал в сторону промзоны по улице Вилянской. Справа были промзоны «Лукойла», «Каустика» - с той стороны шло облако. За счет ветра облако проходило между Светлоярским и Красноармейским районами и шло в пойму", - сообщил Ульянов.

По словам Ульянова, у него запершило в горле. "Дышать реально было нечем, был тяжелый неприятный воздух. Потом я поехал по делам в Дубовку, и когда ехал назад, через два-три часа, мне стало нехорошо – как будто в вакууме. Я подумал, что это давление. Я даже остановился, выпил воды, умылся. На моей машине был серебристый налет. Я стряхнул налет рукой, а потом случайно коснулся глаз – глаза стало щипать. Потом опять выпил воды, вроде легче стало", - рассказал общественный экологический инспектор.

Он подчеркнул, что такие же ощущения испытали еще несколько человек. "В том числе у инспектора, которая брала пробы. Не может же это быть массовой истерией? До 4 утра я не мог заснуть, было чувство тревоги, как будто произошло воздействие на нервную систему. Сейчас самочувствие нормальное. К врачам не пошел. Выбросы были явно. Жители Красноармейского и Светлоярского районов периодически страдают от таких выбросов. Это говорит о том, что все слова о безопасном производстве, о том, что ставят самое современное оборудование – это просто слова. Фактически, людей травят каждый день. Плохо, что регистрируя эти выбросы, госорганы не настаивают, чтобы производства были действительно безопасны для проживающих вокруг. Должно быть выявлено, кто это делает, они должны быть привлечены к ответственности", - заявил Ульянов.

Общественный экологический инспектор Анастасия Сергеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что также видела буро-красное облако в небе. "Я увидела облако в зеркале заднего вида. Небо поделилось пополам – голубое и буро-красное. Облако было на границе Красноармейского и Светлоярского районов. Я двигалась в сторону Волгограда, облако тянулось вдоль территорий «Каустика» и «Лукойла» и далее в жилую зону Красноармейского района. Воздух был очень тяжелый, со специфическим запахом. Плохо стало и мне, и Ульянову, и независимому эксперту, которая выехала на место. На лобовом стекле машины Ульянова образовался серебряный налет. Плохо было и моему сыну, он почти не спал ночью", - сообщила Сергеева.

По ее словам, минувшей ночью активисты составили акт для природоохранной прокуратуры. "Мы звонили в Росприроднадзор, они тоже ждут наш акт. Также звонили в центр экологического контроля по Волгоградской области, который оперативно выехал на место. Сегодня ночью в Светлом Яре повторился мощнейший выброс. Был четкий запах сероводорода. Вчера вонь стояла почти до 9 утра, сегодня в 7.30 уже ничего не было. Я звонила в единую дежурно-диспетчерскую службу в 5 утра. Мне звонили жители, что проснулись от того, как кашляют соседи", - отметила Анастасия Сергеева.

Поданное ранее обращение местной жительницы Оксаны Юрченко о вредных выбросах направлено в прокуратуру области для проверки, сообщила Генпрокуратура России в своем ответе от 7 августа (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В воздухе выявлены опасные вещества

Пробы воздуха показали превышение предельно допустимой концентрации метилакрилата в несколько десятков раз, рассказала замдиректора общественной организации по Волгоградской области Центр экологического контроля Ирина Буланова.

"Обнаружены также этилформиат, ацетальдегид. Наши специалисты не ухватили самый пик выбросов. Они были на точке отбора между "Каустиком" и "Лукойлом". Когда специалисты прибыли на отбор пробы, то, еще не делая анализов, почувствовали себя плохо: першение в горле, кашель. Сегодня наши специалисты также выезжали на отбор проб, уже по жалобам жителей Светлоярского района. На точке отбора проб почувствовали резкий специфический запах с примесями сероводорода. По результатам анализов и сегодня обнаружено превышение метилакрилата, метиловый, этиловый спирт, ксилолы", - сообщила Буланова.

Неясно, с какого производства эти выбросы, указала Буланова. "Требуется исследование источника, найти его достаточно сложно. Предварительные исследования со смыва, взятого с автомобиля, также показали выбросы свинца. У нас есть дети и внуки, ну сколько нас можно испытывать? Для нас это животрепещущий вопрос, мы за это радеем, поэтому мы и выезжаем. Надеемся, что будут какие-то данные и от государственных лабораторий", - сказала Ирина Буланова.

Независимый эксперт в области судебной экологии Наталья Воронович сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что также выезжала на место, откуда шло облако. "Я наблюдала за этим облаком как эксперт. У меня горло до сих пор севшее, и сегодня говорю с большим напрягом. Была тошнота и очень плохо. Я была за рулем, и у меня на машину сели какие-то блестящие кристаллы. Зафиксировано превышение метилакрилата. Вещества, которые обнаружила лаборатория, больше всего характерны для химической промышленности, но здесь сложно говорить про "Каустик", потому что на территории его промплощадки достаточно много разных специфичных предприятий, спектр выпускаемой продукции достаточно большой", - указала Воронович.

Местные предприятия заявили, что непричастны к выбросам

Перед началом этой рабочей недели "Каустик" получил предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе предприятия.

"В такой ситуации экологическая служба "Каустика" усилила контроль состояния атмосферного воздуха на территории промплощадки и в санитарно-защитной зоне предприятия, а также на территории ТЭЦ-3. С понедельника лаборатории экологического центра аналитического контроля, работающие круглосуточно, чаще, чем обычно, осуществляют отбор проб воздуха, прежде всего по таким маркерным веществам предприятия, как хлор и гидрохлорид. Результаты исследований показывают, что нормы ПДК (предельно допустимых концентраций) вредных веществ не превышены, некоторые пробы ниже диапазона измерения методик. "Каустик" работает в обычном производственном режиме при усиленных мерах контроля состояния атмосферного воздуха", - заверил представитель компании.

В центре общественных связей ООО "Лукойл - Волгограднефтепеработка" также сообщили, что не имеют отношения к выбросам. "У нас выброса не было, это не наше красное облако. У нас есть экологические пункты в Красноармейском и Светлоярском районах, на экопунктах ничего зарегистрировано не было", - заявила представитель предприятия.

Светлоярцы пожаловались на невыносимый запах

Местные жители рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что вредные выбросы будят их по ночам. "Жена после вчерашнего выброса начала кашлять. В пять - начале шестого утра я проснулся от того, что в окно несет. Я вышел на улицу – там аж глаза режет. Не могу сказать, что это единичный случай, выбросы были и до этого. Может быть, не в таких больших количествах. Такие выбросы обычно «поздравляют» нас с добрым утром. Я думаю, все знают об источнике, но никто его не находит. Сегодня спали с закрытыми окнами", - рассказал житель Светлого Яра Андрей Власов.

Жительница поселка Надежда Яркина рассказала, что утром 25 августа просыпалась от неприятного запаха. "Горло першило, начался кашель до рвоты. Сегодня точно такой же выброс. Я слышу, как соседи кашляют и сверху, и сбоку. Что делать в этом случае? Я закрылась в квартире, но, видимо и квартира пропиталась этим запахом. Звонила в диспетчерскую. Девочка сказала, что сама сидит, задыхается. Першение в горле осталось до сих пор. Нас внаглую травят. Я не знаю, что делать. Сколько уже лет мы с этим живем. Я не знаю, как детей повели в дежурные группы детсадов, и вообще, как люди пошли на работу - это было невозможно, запах стоял ядреный", - посетовала Яркина.

Жительница Светлого Яра Людмила Захарова в ночь на 25 августа проснулась в половину третьего из-за неприятного запаха. "Окно было открыто – я живу на пятом этаже. Вонь стояла ужасная. У нас бывает вонь часто, но такой еще не было. В ночь на 26 августа вонь началась позже – наверное, в пятом часу. У меня окна уже были заблаговременно закрыты. Это не очень удобно, так как жарко спать с закрытыми окнами. И вот такая картина у нас часто случается. Эта вонь висит в воздухе, как туман. Ее ощущаешь кожей, воздух становится густой. Запаха такой силы раньше не было", - рассказала Захарова.

Жительница Светлого Яра, пенсионерка Любовь Александровна сообщила, что при выбросах ей становится плохо, поднимается давление, болит голова и нечем дышать.