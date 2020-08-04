Жители Светлоярского района пожаловались на вредные выбросы

04 августа 2020, 18:49

Токсичные выбросы в атмосферу стали почти ежедневными, они вызывают ощущение удушья и даже заставляют просыпаться ночью, пожаловались жители Светлоярского района. В отдельные дни содержание сероводорода в воздухе превышали допустимые нормы в десятки раз, констатировал Волгоградский облкомприроды. Такие вещества крайне опасны для здоровья, указала кандидат медицинских наук Эльмира Эдиева.

Светлоярцы недовольны реакцией контролирующих ведомств

Жители поселка Светлый Яр рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что ощущали запах химических выбросов 29-30 июля. "Наблюдалось химическое облако – я видела его при повороте от "Каустика" в Чапурники. Запах чувствовался и в Чапурниках, и в Дубовом овраге. Очень хорошо визуально было видно дымку, был неприятный специфический химический запах", - сообщила жительница поселка Светлый Яр, эколог Анастасия Сергеева.

По словам Сергеевой, она, как общественный инспектор облкомприроды, поговорила с жителями Дубового оврага. "Они сказали, что это происходит постоянно – запах начинается вечером и стоит до утра. Мы всегда звоним в ЕДДС - эта служба сразу передает сведения в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и в природоохранную прокуратуру. Я также звонила в центр экологического контроля - они отбирали пробы, а также в региональный центр экологического контроля - они также отбирали пробы. Согласно ответу облкомприроды, в июле у нас превышение по сероводороду, хлориду водорода, оксиду углерода. Примеси, которые содержатся в воздухе, негативно влияют на здоровье, многие жалуются на аллергию", - сообщила Анастасия Сергеева.

Местные жители готовят обращение в новое подразделение Следкома - по расследованию преступлений в сфере экологии, указала общественный инспектор. Она отметила, что и в Светлом Яре химический запах мешает местным жителям уже много лет. "Какое из предприятий делает выбросы, мы не знаем. Завод «БВК» закрылся, но на его промзоне организовались новые производства. Слава богу, закрыли аккумуляторный завод, который делал большой вклад в загрязнение воздуха. Но есть другие предприятия", - добавила Сергеева.

68-летняя жительница Светлого Яра Любовь Лапшина пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла", что выбросы в последние дни стали почти ежедневными. "Мы задыхаемся от такого воздуха. 29 июля я проснулась ночью из-за кислого запаха. На улице жара, но форточки не открыть, потому что с улицы тянет химическим запахом. Ощущение, что начинаешь задыхаться. Мы сообщаем в диспетчерские службы, а толку никакого", - заявила она.

О том же рассказала и Надежда Чернова, которая живет на окраине Светлого Яра. "Мне кажется, что запах был нефтяной или бензиновый. Последние выбросы начались 29 июля и длились несколько дней. 1 августа также были выбросы. Я звоню в Светлоярскую диспетчерскую службу, они куда-то передают информацию. Нефтеперерабатывающий завод «ЭкоТОН» находится в 900 метрах от Светлого Яра - я не знаю, как его могли построить на таком расстоянии. Напротив моего дома, в пяти-шести километрах, находится свалка. Недавно у нас был пожар на отстойниках канатного завода - горел камыш, дым шел на Светлый Яр. Не так далеко "Каустик", сажевый завод вносит свою толику. У меня предастматическое состояние, когда идут выбросы я закрываю окна, потому что не хочется задыхаться. Многие родители жалуются на аллергию у детей", - указала Надежда Чернова корреспонденту "Кавказского узла".

Выбросы беспокоят светлоярцев уже лет шесть, заявила местная жительница Любовь Кирьянова корреспонденту "Кавказского узла". "Когда выбросы начинаются, у меня начинает в горле першить. Ощущение, что песком или золой обсыпали. Звоним везде – в диспетчерскую, в прокуратуру, – и везде говорят, что будут принимать меры. С 29 июля в этот раз были выбросы, было нечем дышать. Откуда, не поймем. Думали, аккумуляторный душил, но он закрыт. У меня внучка мучается от аллергии. Мне врач сказала, что мои проблемы из-за выбросов", - отметила Кирьянова.

Жительница поселка Райгород Наталья также сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что почувствовала «тяжелые запахи» 29 июля. "Я проснулась ночью, потому что выброс пошел. Я не могла спать, встала, начала закрывать все форточки. Такие выбросы чувствуются, как правило, летом", - отметила она.

О химических выбросах по ночам рассказала корреспонденту "Кавказского узла" и местная жительница Ольга. "Последние выбросы были 29-го ночью, мы проснулись именно от химического запаха. Самое интересное, что ситуация повторяется много лет, но нам сообщают лишь о том, превышение каких веществ обнаружили, и все. Почему никто не ищет источник выбросов?" - удивилась местная жительница.

Житель Светлого Яра Владимир Бобиченко рассказал, что проживает в 800 метрах от "ЭкоТОНа". "Когда ветер дует оттуда, запах неимоверный. Люди в домах буквально задыхаются, потому что у всех окна закрыты, дышать нечем. Когда такие запахи, тошнит чуть не до рвоты. Когда идут выбросы, я уезжаю из дома", - сообщил Бобиченко корреспонденту "Кавказского узла".

В областном комитете природы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что после жалоб на выбросы 27-31 июля передвижная лаборатория ведомства и представитель аналитической лаборатории Регионального центра экологического контроля брали пробы воздуха в Светлом Яре и его окрестностях. "Превышения ПДК м.р. зарегистрированы по сероводороду: в ночное время 29 июля в 27 раз, 30 июля – в 3,3 раза, 31 июля – в 24,9 раз. <...> информация (включая протоколы анализов) направлена в адрес уполномоченных контрольно-надзорных органов для принятия соответствующих процессуальных решений согласно требованиям действующего законодательства", - говорится в официальном ответе облкомприроды.

Светлоярцы регулярно жалуются на вредные выбросы

Жители поселка Светлый Яр еще 26 июля направили в Генпрокуратуру жалобу на химические выбросы в атмосферу. "Экологическая ситуация в р.п. Светлый Яр критическая. Причина – нахождение в непосредственной близости от поселка предприятий нефтехимического комплекса южного промузла Волгограда (ОАО "Каустик", "Лукойл ВНП", "Омстехуглерод" и другие) и их отстойников (около 200 кв. км), а также целым рядом мелких предприятий, располагающихся на расстоянии менее 1000 м от населенного пункта и объектов образования, физкультуры и спорта – это ООО «Экотон». Также вблизи поселка расположены ООО ВПО "Волгохимнефть", полигон ООО «Комус», пруд СКЖ ООО «Экотехсервис», бывший отстойник "Лукойл ВПН" (Раков лиман), в который в настоящее время без очистки сливают хозбытовые и производственные сточные воды", - говорится в жалобе, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В жалобе также отмечается, что контролирующие органы так и не обнаружили источника резкого химического запаха, на который жители Светлого Яра жалуются годами. "Пробы воздуха в момент выбросов не берутся, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) не устанавливается. Лаборатория выезжает в дневное время, когда запах рассеивается, а не оперативно в ночное время, в момент максимальных выбросов. Люди жалуются на головные боли, отек носоглотки, першение в горле, тошноту", - заявили в жалобе светлоярцы.

Ранее, 22 мая, Роспотребнадзор ответил одной из жительниц Светлого Яра, что в пробах атмосферного воздуха, отобранных 17 апреля, также было выявлено превышение ПДК по оксиду углерода, бензолу, толуолу, ксилолу, 24 апреля - по аммиаку. Управление ответило, что учитывая разовые превышения концентрации химических веществ, дать корректную оценку об источнике загрязнения воздуха на территории Светлого Яра "не представляется возможным".

Предприятия близ Светлого Яра исключили свою причастность к выбросам

Замруководителя управления ведомства Ирина Климина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что по аналогичным обращениям в управления в феврале-марте 2020 года проводилась проверка работы компании "ЭкоТОН". По ее словам, в результате в суд было передано дело по административной статье "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

На близлежащих в поселку предприятиях заявили, что соблюдают экологическое законодательство. Главный эколог нефтеперерабатывающего завода "ЭкоТОН" Константин Осадчук сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что предприятием получены разрешения на выбросы и лимиты на размещение отходов.

"Санитарно-защитная зона установлена, ведется мониторинг атмосферного воздуха на контрольных точках. С комитетом природных ресурсов подписано соглашение о взаимоконтроле выбросов загрязняющих веществ на санитарно-защитной зоне, при помощи их поста наблюдения мы получаем данные, которые говорят, по каким веществам идет превышение. Мы, со своей стороны, смотрим – наши ли это вещества загрязняют атмосферу, могут ли такие вещества у нас вообще производиться. Пока превышений наших веществ не было. С марта 50 дней подряд проводились исследования атмосферного воздуха по веществам, которые выделяются с нашего предприятия, на контрольных точках санитарно-защитной зоны. В течение этого срока не было ни одного превышения. Все платежи и отчеты мы сдаем вовремя", - заявил Осадчук

Он отметил, что на территории завода "БВК" действует много мелких организаций. "Как говорят в простонародье, шараш-конторы. Сегодня они существуют, резину и аккумуляторы поплавили, провода обожгли – завтра их нет", - сказал главный эколог "ЭкоТОНа".

В пресс-службе "Лукойл – Волгограднефтепеработка" корреспонденту "Кавказского узла" сказали, что их предприятие не имеет отношения к вредным выбросам в Светлоярском районе. "У нас в принципе полностью безопасное экологическое производство, у нас нет никаких выбросов на территории Красноармейского района, и уж тем более на территории Светлоярского района. Компания «Лукойл» заботится о природе и охране окружающей среды и прикладывает значительные усилия, чтобы сохранить окружающую среду как вокруг предприятия, так и на территории деятельности компании – то есть на территории Красноармейского района и всего города Волгограда. Постоянно производятся замеры почв, воздуха, превышения вредных веществ не зафиксировано", - заверили в компании.

"Каустик" предоставляет все данные о контроле за состоянием атмосферного воздуха на промплощадке и в санитарно-защитной зоне, а также природоохранных мерах, которые реализуются на заводе, сообщили в пресс-службе предприятия корреспонденту "Кавказского узла". "Производственная деятельность предприятия - под пристальным контролем государственных надзорных органов и независимых лабораторий. Только в течение 2019 года в восьми контрольных точках санитарно-защитной зоны предприятия аккредитованными лабораториями было выполнено более 400 измерений по каждому из пяти маркерных загрязняющих веществ предприятия (то есть суммарно было проведено более 2000 измерений)", - сообщил представитель завода.

Он отметил, что результаты проб показали результаты ниже ПДК опасных веществ. "Результаты оперативного (внепланового) и планового производственного экологического контроля в контрольных точках санитарно-защитной зоны, выполненного за 7 месяцев 2020 года, также свидетельствуют об отсутствии каких-либо превышений установленных ПДК. При этом на территории южного промузла Волгограда работают десятки крупных и мелких промышленных предприятий, которые с разной степенью ответственности относятся к экологической составляющей своей деятельности и контролю за выбросами", - добавили на "Каустике".

Вредные выбросы угрожают здоровью жителей Волгоградской области

Вредные выбросы могут негативно сказаться на состоянии здоровья, специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью, кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ Эльмира Эдиева. "По данным Роспотребнадзора, Волгоградская область относится к двадцатке регионов с повышенным выбросом загрязняющих веществ в атмосферу. В атмосферном воздухе наиболее часто выявляется повышение предельно допустимой концентрации по фенолу, хлориду водорода, диоксиду и оксиду азота, оксиду углерода и сероводороду", - сказала Эльмира Эдиева корреспонденту "Кавказского узла".

Летом 2019 года экологи указали, что уровень заболеваемости раком, болезнями дыхательной и кровеносной систем у жителей Красноармейского района Волгограда за последние пять лет существенно увеличился. При этом в районе вырос и уровень загрязнения воздуха промышленными веществами.

Так, сероводород, находящийся в воздухе, попадает в организм через нос и кожу. "Поэтому очевидна его связь с поражениями кожи и слизистых оболочек дыхательных путей - аллергиями, бронхиальной астмой и другими хроническими заболеваниями кожи и бронхо – легочной системы. При вдыхании сероводорода в большой концентрации или длительное время парализуются обонятельные нервы. Доказано его токсическое действие на нервную и кроветворную системы, костный мозг. Он разрушает гемоглобин и приводит к выраженному кислородному голоданию органов и тканей человека. Очень критично воздействие сероводорода на головной мозг – особенно развивающийся мозг детей и подростков, приводящее к энцефалопатии, психическим расстройствам и расстройствам поведения. В жаркое время года возрастают летучесть сероводорода его проникающая способность в организм. Употребление алкоголя усиливает его действие", - отметила Эльмира Эдиева.

Очень токсичен и хлорид водорода (соляная кислота). "Интоксикация им опасна и приводит к тяжелым последствиям со стороны многих органов и систем. Могут развиться токсический гепатит, почечная недостаточность, потеря зрения, дыхательная недостаточность, проблемы желудочно – кишечного тракта", - указала Эдиева.

Наиболее распространенная и самая значительная по массе вредная примесь в атмосферном воздухе - оксид углерода (угарный газ). "Он прочно соединяется с гемоглобином, что препятствует нормальному снабжению органов и тканей кислородом. Это очень агрессивный газ, поражающий головной мозг и сердце. Хроническое отравление оксидом углерода приводит к повреждению центральной нервной системы с большим количеством симптомов типа головной боли, головокружения, раздражительности, ухудшения памяти", - рассказала врач.

Она отметила, что наиболее уязвимы при наличии в воздухе токсичных веществ дети и подростки, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями, особенно дыхательной системы, курильщики. Связь заболеваемости населения с загрязненностью атмосферного воздуха устанавливается проведением социально – гигиенического мониторинга, пояснила Эдиева.

"Измеряется количественное содержание вредных примесей в атмосферном воздухе, и эти величины сравниваются с установленными Роспотребнадзором предельно допустимыми концентрациями по каждому веществу. Затем проводится анализ состояния здоровья населения и заболеваемости по классам болезней в регионе в сравнении со среднероссийскими показателями. Далее отслеживается возможная причинно-следственная связь между повышенной заболеваемостью и смертностью населения в регионе с показателями мониторинга факторов окружающей среды", - сообщила Эльмира Эдиева.

Она пояснила, что например, токсический эффект сероводорода наступает при его концентрации в атмосферном воздухе в объеме 0,06%. "Смертельная доза – 1,2 – 1,8 мг на 1 литр вдыхаемого воздуха. Если зафиксированы концентрации сероводорода в атмосферном воздухе от 0,06% и выше, что, разумеется, имеет место в Волгоградской области, а заболеваемость детей и подростков в области психическими расстройствами и расстройствами поведения превышает среднероссийский показатель (что также имеет место), то загрязнение сероводородом можно рассматривать как один из причинных факторов этих заболеваний и данной ситуации", - заключила Эдиева.