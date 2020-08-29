Источники сообщили о жестоком избиении еще двух задержанных в Южной Осетии

29 августа 2020, 18:04

Задержанный по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Николай Цховребов госпитализирован со следами побоев, он не может самостоятельно ходить, рассказал сотрудник больницы. К другому подозреваемому, Геннадию Кулаеву, неделю не пускают адвокатов, появилась информация об избиении Кулаева и пытках током.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа в Цхинвале скончался Инал Джабиев, задержанный по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В интернете распространились фото со следами жестоких избиений на его теле. В связи с расследованием смерти задержанного Наниев был лишен полномочий, а сегодня парламент объявил вотум недоверия генеральному прокурору Урузмагу Джагаеву. Президент взял расследование смерти Джабиева под личный контроль, он сообщил о задержании восьми сотрудников МВД.

В Республиканскую больницу в Цхинвале доставлен еще один задержанный по делу о покушении на главу МВД, Николай Цховребов. С вечера 28 августа Цховребов находился в районной больнице в поселке Знаур, а до этого - в следственном изоляторе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Республиканской больницы.

По словам жителя Цхинвала, который не пожелал представиться, на руках и ногах Цховребова остались многочисленные следы побоев, ссадины, кровоподтеки. "Видны следы электрошокера. Он самостоятельно не может ходить в туалет. Его под руки буквально волокут до туалета. Все эти травмы он получил в следственном изоляторе, где содержались подозреваемые в совершении покушения на главу МВД. Вчера он был на сильном обезболивающем. Сегодня действие лекарства прошло, и ему стало хуже. Ухудшилась речь, появились сильные боли, и его перевезли в столичную больницу", - рассказал источник.

По его словам, на мать и родных Цховребова оказывается давление. "В мессенджерах стали пересылать голосовое сообщение матери, которая плачет и описывает состояние сына. Она смогла его увидеть еще вчера. После этого фотографии ее сына появились в социальных сетях. Пользователи делятся этими фотографиями, и следствие запретило допускать мать и родных к парню, чтобы они не фотографировали и не распространяли его фотографии, чтобы люди не видели следов зверских пыток", - заявил источник.

Сегодня блогер Григорий Абаев опубликовал на своей странице в "Живом журнале" фотографии Николая Цховребова с обширными гематомами и ссадинами на руках и ногах. По словам Абаева, задержанного доставили в реанимацию Республиканской больницы.

В день смерти Джабиева сотни человек вышли на митинг перед зданием правительства Южной Осетии в Цхинвале и потребовали отставки Кабмина, а затем и главы Южной Осетии. Протестующие остались на центральной площади на ночь и разошлись лишь утром, а днем стали вновь собираться у здания правительства. Премьер-министр Эрик Пухаев добровольно ушел в отставку. В связи с его уходом в отставку было отправлено все правительство. На фоне массовых протестов личный состав МВД переведен на казарменное положение.

Еще один задержанный, Геннадий Кулаев, ранее приехал в Цхинвал из Владикавказа по вызову Генеральной прокуратуры, и уже больше недели к нему не могут попасть ни адвокаты, ни депутаты парламента, утверждается в сегодняшней публикации в Instagram-паблике _adaem_novosti.

"[Кулаев] был помещен в карантин там же жестоко избит через пару дней. Ему дали административный арест и перевезли в ИВС, где побои и истязания продолжились. Со слов сотрудника ИВС, который пожелал остаться не известным, Геннадия Кулаева пытали током, избивали сутками, так что в ИВС к нему регулярно приезжала скорая. Таким образом из него хотели выбить нужные признательные показания", - утверждается в публикации с хештэгом #нампишут.

Напомним, что в 2019 году группа депутатов пыталась вынести главе МВД Игорю Наниеву и министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Наниев подтвердил факт применения силы к заключенным цхинвальской колонии, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. МВД начинало проверку видео избиений, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".