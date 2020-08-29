Николай Цховребов (слева и в центре), фотографии из блога Григория Абаева https://777grigory.livejournal.com/342352.html. Геннадий Кулаев (справа), скриншот публикации https://www.instagram.com/p/CEeP6loHEYb/

29 августа 2020, 18:04

Источники сообщили о жестоком избиении еще двух задержанных в Южной Осетии

Задержанный по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии Николай Цховребов госпитализирован со следами побоев, он не может самостоятельно ходить, рассказал сотрудник больницы. К другому подозреваемому, Геннадию Кулаеву, неделю не пускают адвокатов, появилась информация об избиении Кулаева и пытках током.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа в Цхинвале скончался Инал Джабиев, задержанный по делу о покушении на министра внутренних дел Игоря Наниева. В интернете распространились фото со следами жестоких избиений на его теле. В связи с расследованием смерти задержанного Наниев был лишен полномочий, а сегодня парламент объявил вотум недоверия генеральному прокурору Урузмагу Джагаеву. Президент взял расследование смерти Джабиева под личный контроль, он сообщил о задержании восьми сотрудников МВД.

Скриншот публикации об избиении Николая Цховребова, https://777grigory.livejournal.com/342352.htmlВ Республиканскую больницу в Цхинвале доставлен еще один задержанный по делу о покушении на главу МВД, Николай Цховребов. С вечера 28 августа Цховребов находился в районной больнице в поселке Знаур, а до этого - в следственном изоляторе, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Республиканской больницы.

По словам жителя Цхинвала, который не пожелал представиться, на руках и ногах Цховребова остались многочисленные следы побоев, ссадины, кровоподтеки. "Видны следы электрошокера. Он самостоятельно не может ходить в туалет. Его под руки буквально волокут до туалета. Все эти травмы он получил в следственном изоляторе, где содержались подозреваемые в совершении покушения на главу МВД. Вчера он был на сильном обезболивающем. Сегодня действие лекарства прошло, и ему стало хуже. Ухудшилась речь, появились сильные боли, и его перевезли в столичную больницу", - рассказал источник. 

По его словам, на мать и родных Цховребова оказывается давление. "В мессенджерах стали пересылать голосовое сообщение матери, которая плачет и описывает состояние сына. Она смогла его увидеть еще вчера. После этого фотографии ее сына появились в социальных сетях. Пользователи делятся этими фотографиями, и следствие запретило допускать мать и родных к парню, чтобы они не фотографировали и не распространяли его фотографии, чтобы люди не видели следов зверских пыток", - заявил источник.

Скриншот публикации об избиении Кулаева после задержания, https://www.instagram.com/p/CEeP6loHEYb/Сегодня блогер Григорий Абаев опубликовал на своей странице в "Живом журнале" фотографии Николая Цховребова с обширными гематомами и ссадинами на руках и ногах. По словам Абаева, задержанного доставили в реанимацию Республиканской больницы.

В день смерти Джабиева сотни человек вышли на митинг перед зданием правительства Южной Осетии в Цхинвале и потребовали отставки Кабмина, а затем и главы Южной Осетии. Протестующие остались на центральной площади на ночь и разошлись лишь утром, а днем стали вновь собираться у здания правительства. Премьер-министр Эрик Пухаев добровольно ушел в отставку. В связи с его уходом в отставку было отправлено все правительство. На фоне массовых протестов личный состав МВД переведен на казарменное положение.

Еще один задержанный, Геннадий Кулаев, ранее приехал в Цхинвал из Владикавказа по вызову Генеральной прокуратуры, и уже больше недели к нему не могут попасть ни адвокаты, ни депутаты парламента, утверждается в сегодняшней публикации в Instagram-паблике _adaem_novosti.

"[Кулаев] был помещен в карантин там же жестоко избит через пару дней. Ему дали административный арест и перевезли в ИВС, где побои и истязания продолжились. Со слов сотрудника ИВС, который пожелал остаться не известным, Геннадия Кулаева пытали током, избивали сутками, так что в ИВС к нему регулярно приезжала скорая. Таким образом из него хотели выбить нужные признательные показания", - утверждается в публикации с хештэгом #нампишут.

Напомним, что в 2019 году группа депутатов пыталась вынести главе МВД Игорю Наниеву и министру юстиции Залине Лалиевой вотум недоверия. Перед этим Наниев подтвердил факт применения силы к заключенным цхинвальской колонии, которые проводили голодовку с требованием улучшить условия содержания. МВД начинало проверку видео избиений, отмечается в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

Примечание:

"Суд отказался допрашивать главу МВД Северной Осетии по делу Цкаева", "Глава МВД Южной Осетии отстранен от должности после смерти задержанного", "Родственники заявили о пытках двоюродного брата ингушского борца Евлоева".

Автор: Дарья Кузнецова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

29 августа 2020, 18:55

29 августа 2020, 18:40

29 августа 2020, 17:06

  • Восемь силовиков задержаны по делу о смерти Инала Джабиева

    Под следствием по делу о превышении полномочий находятся восемь сотрудников МВД Южной Осетии, виновные в смерти задержанного Инала Джабиева будут наказаны, не взирая на должности, заявил президент Анатолий Бибилов. В связи с массовыми протестами личный состав МВД переведен на казарменное положение.

29 августа 2020, 16:21

  • Парламент Южной Осетии вынес вотум недоверия генпрокурору

    Подавляющее большинство участников экстренной сессии парламента проголосовали за объявление недоверия генеральному прокурору Южной Осетии Урузмагу Джагаеву в связи со смертью задержанного силовиками Инала Джамбиева. Депутаты раскритиковали спикера парламента за то, что он не вышел ночью к протестующим.

29 августа 2020, 15:56

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи