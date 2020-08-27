Власти Абхазии отказались снять карантин в Лабре

27 августа 2020, 21:41

Село Лабра будет открыто только после двухнедельной изоляции, заявил министр здравоохранения Абхазии заявил участникам митинга. Здоровье людей важнее экономических интересов сельчан, которые теперь не могут продать овощи и фрукты на рынке, указал глава районной администрации.

"Кавказский узел" информировал, что с 25 августа в селе Лабре Очамчырского района действует двухнедельный карантин. Село закрыли после того, как там скончался зараженный коронавирусом мужчина. Сегодня около 30 местных жителей собрались на стихийный митинг против карантина. Они указали, что лишились возможности покупать продукты и медикаменты.

И.о. главы Очамчырского района Станислав Амичба, приехав в Лабру, назвал карантин необходимой мерой. "Мы понимаем, что люди вырастили овощи, фрукты и хотят продать на рынке. Но жизнь дороже. <...> Это делается для вас, и для людей, с которыми вы можете контактировать", – сказал Амичба.

На сегодняшний день в Лабре подтвердились уже 12 случаев заражения. Это серьезная цифра для небольшого села, особенно с учетом того, что один из заболевших скончался, указал в разговоре с местными жителями министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. Он заявил, что карантин, введенный в соответствии с действующими приказами Минздрава и СЭС, отменен не будет, пока два подряд анализа на коронавирус не подтвердят, что жители села здоровы. После беседы с министром протестующие разошлись.

По словам сотрудника МВД, который дежурит на выезде из села, каждый второй житель Лабры выращивает овощи и фрукты на продажу. "Куда им их девать? Им объясняют, что на рынок нельзя. Но они не понимают. <...> Люди находят лазейки и с продукцией идут на рынок. На Очамчырский рынок приходят, им говорят: "Мы читали, что в Лабре карантин, покупать ничего не будем"", – процитировал милиционера "Sputnik Абхазия".

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