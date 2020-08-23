Жители Нагорного Карабаха начали жаловаться на нарушения их прав во время карантина

23 августа 2020, 21:22

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха начал сбор жалоб о нарушении прав человека во время карантина, введенного из-за коронавируса. Основные претензии жителей республики касаются ограничений передвижения, условий самоизоляции и задержки результатов тестирования, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

Как писал "Кавказский узел", к 23 августа общее количество случаев заражения коронавирусом в Нагорном Карабахе достигло 270 за счет двух новых случаев. За период пандемии скончались два человека. По данным минздрава непризнанной республики, число активных больных составляет 19, состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое. Всего выздоровели 249 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха призвал жителей "активно участвовать в исследование по вопросам прав человека, связанных с чрезвычайной ситуацией, введенной в республике из-за коронавируса".

В тексте объявления, опубликованном на странице омбудсмена Нагорного Карабаха Артака Бегларяна в Facebook, говорится, что "исследование будет включать все основные права: здравоохранение, личную свободу, свободное передвижение, образование, социальное обеспечение, занятость, и ряд других прав".

Гражданам, которые столкнулись с нарушениями прав человека в чрезвычайной ситуации, офис омбудсмена призывает "поделиться своим опытом (лечение, изоляция, самоизоляция, переезд, работа и другие проблемы)". Бегларян попросил написать о случаях нарушения прав на странице офиса омбудсмена в Facebook "или позвонить в рабочее время на горячую линию 116".

"Данные будут собираться и использоваться анонимно. Представление любых соответствующих данных будут изучены, чтобы выявить проблемы и причины, а после предложены соответствующие решения. Также будет проделана соответствующая работа для предотвращения в дальнейшем подобных нарушений прав человека", - сказал омбудсмен сегодня корреспонденту Кавказского узла.

Бегларян отметил, что "за все время карантина в офис омбудсмена обращались несколько граждан с жалобами о нарушении их прав". В основном люди жаловались на ограничения в передвижении, въезда или выезда, на затягивание получения результатов тестирования и на условия самоизоляции". Он считает, что таких жалоб может быть больше.

"Ни одна из жалоб, поступивших в офис омбудсмена, не осталось без решения. Мы будет рассматривать все жалобы, а на основе собранных материалов будет подготовлен доклад и предоставлен соответствующим органам", - сказал Бегларян.

Как сообщалось, школы в Нагорном Карабахе начнут новый учебный год с 14 сентября, а магистранты в вузах продолжат обучение онлайн. Власти республики приняли соответствующее решение 19 август в связи с распространением COVID-19.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".