Жительница Карачаево-Черкесии потребовала ускорить суд по мошенничеству с маткапиталом

23 августа 2020, 13:40

Отчет прокуратуры Карачаево-Черкесии о быстром рассмотрении судом в Невинномысске дела по мошенничеству с материнским капиталом дал основание потерпевшим по аналогичному делу требовать ускорить процесс в Черкесске, который длится уже почти год.

Информация о том, что Невинномысский городской суд вынес обвинительный приговор жительнице Карачаево-Черкесии за мошенничество, связанное с получением гражданами материнского капитала на территории Ставропольского края, опубликована 21 августа на странице прокуратуры Карачаево-Черкесии в Instagram.

Судом установлено, что женщина в составе преступной группы с августа 2016 по ноябрь 2017 года обманом получала у граждан, чьи дома были повреждены в результате стихийного бедствия, правоустанавливающие документы на недвижимое имущество. Собственникам домов она сообщала ложные сведения о выделении им денег для улучшения жилищных условий в рамках программы, которой на самом деле не существовало. Полученные документы передавались руководителю преступной группы и затем переоформлялись на лиц, якобы приобретавших эти дома за счет материнского капитала, который обналичивался на территории Невинномысска. Размер хищений составил более 8,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Уголовное дело по 25 эпизодам было рассмотрено в течение шести месяцев.

Аналогичное дело, о хищении материнского капитала у жительницы Карачаево-Черкесии Анжелины Каровой, находится в Черкесском городском суде уже год, с 19 августа 2019 года. Слушания проходят с сентября 2019 года. При этом с января 2020 года, по информации потерпевших, по делу не прошло ни одного полноценного заседания, так как подсудимая Мариям Караева не является в суд.

Анжелина Карова хотела приобрести на маткапитал у своей матери Галимат Охтовой комнату в общежитии. Оформление сделки доверила посредникам. Дело о мошенничестве было возбуждено только спустя семь месяцев после заявления Галимат Охтовой о хищении 404 тысяч рублей. Одна из посредниц Мариям Караева признала свою вину в хищении денег, но указала при этом, что преступление совершила совместно с еще двумя женщинами, которые проходят по делу в статусе свидетелей.

Мать Анжелины Каровой Галимат Охтова требует ускорить судебный процесс по делу и прекратить его необоснованное затягивание. «19 августа исполнился ровно год, как дело, по которому моя дочь является потерпевшей, передали в суд, но конца ему не видно. Сторона обвинения долгое время ссылалась на то, что не может найти главную свидетельницу, которую я считаю главной мошенницей, и предложили мне найти ее. Я нашла ее адрес, ее контакты, но сторона обвинения так и не обеспечила ее явку. В конце-концов зачитали ее показания, данные на предварительном следствии, ограничившись этим», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Галимат Охтова.

Сейчас судебный процесс на стадии, когда показания должна давать подсудимая Мариям Караева, а она, по словам Охтовой, всячески уклоняется от явки в суд. Галимат Охтова обратила внимание на то, что осужденная в Невинномыске действовала по такой же мошеннической схеме, что и обманувшие Анжелину Карову. "Женщину из Карачаево-Черкесии осудили в Невинномыске за преступления, совершенные на территории Ставропольского края. А в самой Карачаево-Черкесии пока никто из мошенниц с маткапиталом не понес никакого наказания",- подчеркнула Охтова.

Авторы комментариев под сообщением на странице прокуратуры Карачаево-Черкесии в Instagram также призвали следователей и судей республики взять пример с коллег в Ставропольском крае и начать эффективно и быстро рассматривать дела о мошенничестве с маткапилатом.

"Браво ставропольскому суду, который по закону работает. КЧР, берите с них пример. На протяжении 5 лет у нас не смогли никого осудить. Респект им. А вам, КЧР, урок", - написала intrigi_kchr_09.

"Очень малый срок дали ей. Что такое 4 года? Обманутых не 25 человек, а почти сотня. Мало того, что оставили людей без жилья, плюс ещё и детей обокрали", - возразила asiakurshe.

Юрист Мухадин Карданов, комментируя ситуацию с затягиванием судебного процесса по делу о мошенничестве в Черкесском городском суде, отметил, что затягивание, как правило, практикуется обвиняемыми и их защитой, когда шансов выиграть дело у них почти нет. Рассмотрение дела с одним эпизодом в течение целого года юрист назвал явным перебором.

«На мой взгляд, в указанном случае дело затягивается в расчёте на то, что подсудимая отделается сроком, который она проведет под судебным следствием. Однако это может и разозлить судью, который руководствуется не только законом, но и своим внутренним убеждением», - сказал Карданов.