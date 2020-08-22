Ярослав Савин. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

22 августа 2020, 03:41

Пикетчики в Астрахани увидели вину спецслужб в отравлении Навального

Активисты в Астрахани вышли на пикеты в поддержку Алексея Навального. Они убеждены, что оппозиционый политик был отравлен и это преступление продолжило серию аналогичных покушений. Прохожие восприняли акцию довольно спокойно, хотя были и те, кто проявил интерес и поддержал идеи пикетчиков.

Как сообщал "Кавказский узел", оппозиционер Алексей Навальный находится в коме после отравления, он госпитализирован в Омске. Сторонники Навального выдвинули версию о покушении. Во многих городах России, в том числе и в регионах юга страны, прошли акции с требованием разрешить перевести Навального в клинику за границей. Сегодня ночью стало известно, что врачи разрешили перевезти Алексея Навального за границу для оказания врачебной помощи.

Пикеты в Астрахани прошли вечером 21 августа. Двое пикетчиков стояли неподалеку от ЦУМа более часа. К пикетчице подошла полиция и проверила документы, больше силовики активистов не беспокоил, передает корреспондент "Кавказского узла".

Активистка Елена Байбекова стояла с плакатом "Подлая власть КГБ. Грязные методы борьбы". 

Елена Байбекова. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла""Я полагаю, что Навальный был отравлен, и это просто ужас, - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". - Я сама жила много лет в Омске, у меня в этой больнице (где сейчас находится Навальный - прим.ред.) работала подруга, и я бывала там очень много раз. Это абсолютно захолустная больница. Навального там не вылечат - и его оттуда не выпускают, хотя всё есть для этого. Я считаю, это преступление. Это однозначно политическое действие, у меня нет никаких сомнений. И это те самые "грязные" методы КГБшников, о которых я написала на своем плакате. Я считаю, что такие методы борьбы недопустимы". 

Елена Байбекова добавила, что не является "поклонницей Навального". "Но он - единственный, кто встал во весь рост, рискуя своей жизнью, это смелый человек, и это вызывает уважение. Я была волонтером Навального, когда в Астрахани был его штаб (в 2017-2018 гг.) и в целом я его поддерживаю. Конечно, то, что случилось, вызвало сильнейшие эмоции", - отметила она. 

Прохожий, который представился как Дмитрий, сказал корреспонденту, что следит за ситуацией с Навальным. "Девушке респект, молодец, что вышла, я считаю, что нужно больше таких акций", - сказал он, добавив при этом, что неизвестно пока, кто стоит за отравлением оппозиционного политика. 

"То, что власть КГБ - подлая, это очевидно, а вот кто отравил Навального и что там было на самом деле, это еще пока до конца не известно", - сказал Дмитрий.

"Наша власть коррумпирована, всё забрали и сами контролируют. Люди ничего не решают. Но девушка вольна высказывать свое мнение, почему нет? Показывать свою точку зрения другим людям. Про Навального я слышал, да. Но там нужно подтверждение от медиков, от правительства - что произошло. Но можно предположить, что отравление Навального - дело рук власть имущих. А какие еще варианты? Он просто так упал, что ли?" - сказал астраханец Арсений. 

"Я так это (плакат) понимаю, что народ считает, что наша власть может использовать любые методы в борьбе с оппозиционерами. Я не политолог и не политик, чтобы углубляться во все эти вопросы, но я скорее согласна (с плакатом)", - отметила Эвелина. 

Член политсовета регионального отделения партии "Парнас" Ярослав Савин стоял с плакатом "Яда и пуль на всех не хватит. #навальныйживи". 

"Я возмущен тем, что Алексея Навального отравили. Что для меня и для многих очевидно, несмотря на утверждения некоторых, что токсина не было. Я считаю, что это политически мотивированное преступление, и я вышел пикетировать, чтобы выразить солидарность с Алексеем и его сторонниками. К тому же, у таких политических преступлений есть связь. Это уже не первое покушение. Как известно, спецслужбы используют яды. И Политковскую пытались отравить, и Владимира Кара-Мурзу, и Петра Верзилова, и мужа Любови Соболь, да и Алексей Навальный тоже не первый раз подвергается подобной атаке. Но в этот раз это преступление, которое было совершено, просто ужасно. Не ясно, выживет ли он", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". 

Некоторые прохожие не понимали, о чем речь на плакате. "Навальный постоянно что-то организовывает, какие-то выступления... В реанимации? Не слышал. Если он (пикетчик) имеет в виду, что это политическое отравление? Не мне судить, но я скорее с этим согласен. Но я мало знаю про Навального", - сказал Александр. 

Но были и те, кто следит за ситуацией. "Навального отравили, и сейчас он в Омске находится в подвешенном состоянии. То есть он (пикетчик) хочет сказать, что это всё политическая игра? Я в этом не разбираюсь. Но я считаю, что оппозиция нужна, мы демократическая страна, как мы можем жить без оппозиции? То, что такая ситуация происходит, это аморально, так не должно быть в демократической стране. Правильную мысль парень хочет донести", - заявила Диана. 

Напомним, акции в поддержку Навального также прошли в Краснодаре и Волгограде.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" представлены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

Примечание:

"Антоновой отказано в установке агитационных кубов в Краснодаре", "Ставропольское "Яблоко" пожаловалось в прокуратуру на угрозы Айрапетяну", "Координатор краснодарского штаба Навального оштрафован за оскорбление Путина".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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