Жители пяти сел в Грузии заблокированы после ливней

21 августа 2020, 11:42

Река Ласкадура после обильных осадков вышла из берегов, и вода размыла дороги к пяти селам Лентехского муниципалитета Грузии, сообщили районные власти.

Отрезанными от внешнего мира после интенсивных дождей оказались пять сел Лентехского муниципалитета (регион Квемо-Сванети) - Дураши, Твиби, Эсиери, Сакдари и Муцди, сообщил сотрудник пресс-службы районной администрации.

По его данным, после осадков повысился уровень воды в реке Ласкадура, и вода размыла автомобильные и пешеходные дороги, а также три моста. Затоплены первые этажи и подвалы жилых домов и сельскохозяйственные участки. Связаться с жителями этих сел можно только с помощью сотовой связи, пишет сегодня "Новости-Грузия".

По информации мэра Лентехи Бадри Липартелиани, люди не пострадали, информирует сегодня "Интерпрессньюс".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в центре Лентехского муниципалитета, селе Лентехи, умеренный дождь при температуре воздуха +14 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 22 августа ожидается сильный дождь, температура воздуха понизится до +13 градусов, а ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.