В астраханских школах отменены торжественные линейки к 1 сентября

21 августа 2020, 11:21

Общешкольные линейки 1 сентября в образовательных учреждениях Астраханской области запрещены из-за эпидемии коронавируса. В школах установлено строгое расписание начала уроков, а занятия для каждого класса будут проходить в одном кабинете.

Как писал "Кавказский узел", 12 августа Минздрав Астраханской области анонсировал возобновление работы детских садов, школ искусств, читальных залов. Послабления коснулись и церемонии регистрации брака, однако на территории области продолжает действовать ограничение на число участников массовых мероприятий - не более 50 человек.

К 21 августа число инфицированных в Астраханской области достигло 5 331 человек. Число умерших составило 63, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.РФ". На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В связи с санитарными правилами и сложившейся ситуацией с коронавирусной инфекцией все общешкольные линейки в Астрахани и Астраханской области будут запрещены, заявила глава регионального Роспотребнадзора Людмила Носкова в эфире телеканала «Астрахань 24».

В образовательных учреждениях Астрахани будут также приняты повышенные меры санитарной безопасности. «Более 60 тысяч детей будут учиться в школах (города) […] во всех школах будут открыты сразу несколько входов, чтобы дети не скапливались около одного входа. Для каждой параллели будет свое время начала учебных занятий, опять же чтобы дети не скапливались […] на входе каждому ребенку будут измерять температуру[…] дети будут учиться в одном классе и не переходить в другие классы, если только это не касается специальных занятий, физкультуры, физики и химии», - заявила в эфире телеканала и.о. главы администрации Астрахани Мария Пермякова.

20 августа на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Астраханской области решение об отмене общешкольных линеек 1 сентября в регионе было принято окончательно, сообщил источник издания Аstrakhan.su

Ранее министр образования и науки области Виталий Гутман рассказал подробности обучения школьников в новом учебном году. По словам министра, расписание уроков в крупных школах будет сдвинуто по времени для каждой параллели, но таким образом, чтобы оставалось две смены. За каждым классом будет закреплён свой кабинет за исключением занятий по физике, химии, биологии, музыке, технологии, физической культуре. Завтрак также будет проходить по расписанию для каждого класса отдельно. Ношение масок в школах является обязательным только для работников пищеблоков, привело слова Гутмана издание Kaspyinfo.ru 15 августа.

На сайтах регионального управления Роспотребнадзора, а также правительства области на 11.20 мск сегодня нет информации об отмене общешкольных линеек 1 сентября.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".