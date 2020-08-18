Солдаты армянской армии. Фото пресс-службы МО Армении http://mil.am/hy/news/8213

18 августа 2020, 09:06

Азербайджан зафиксировал 30 обстрелов в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селе на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 17 августа Азербайджан сообщил о 31 обстреле своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте министертсва обороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агдам Товузского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 09.00 мск не прокомментировали это заявление на своих сайтах.

12 июля произошло обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

Материалы о происходящих в зоне карабахского конфликта событиях "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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