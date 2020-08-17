Азербайджан сообщил об обстрелах двух приграничных сел

17 августа 2020, 08:54

Позиции азербайджанских военных в селах на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны 31 раз за сутки, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 16 августа Азербайджан сообщил о 37 обстрелах своих позиций, а днем ранее - о 30.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 31 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под огонь попали азербайджанские позиции селах Агдам, Коханеби в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство. Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Минобороны Армении и Нагорного Карабаха не прокомментировали это заявление об обстрелах на своих сайтах к 08.50 мск сегодня.

12 июля произошло обострение конфликта на границе Армении и Азербайджана. По версии армянской стороны, причиной стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в попытке атаки своих позиций. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных, сказано в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".