Задержание. Фото пресс-службы НАК

17 августа 2020, 05:00

Стали известны имена задержанных в Дагестане подростков

Пять юношей, которые, как утверждают силовики, планировали нападения на полицейских, были задержаны в Хасавюрте. Их зовут Алан Ф., Исмаил У., Исак А., Гасанпаша М. и Мухаммад С. По словам одного из задержанных, целью группы было "установить законы шариата на этой земле".

Как сообщал "Кавказский узел", в Дагестане 16 августа задержаны пять подростков, которые, по данным ФСБ, планировали нападения на сотрудников полиции.

Подростки, которые, по версии ФСБ, планировали совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте, были задержаны в Хасавюрте, пишет 16 августа "Коммерсант".

Издание приводит имена задержанных. Это 15-летние Алан Ф. и Исмаил У. и 16-летние Исак А., Гасанпаша М. и Мухаммад С.

Telegram-канал "Дагестан" опубликовал ролик с одним из задержанных подростков. На размытом видео можно разглядеть молодого человека, одетого в белую рубашку и черные брюки, который сидит на покрытой чем-то вроде ковра кровати. Он утверждает, что "вышел на джихад, чтобы создать группу, боеспособный джамаат".

"Мы уповали на Аллаха, хотели установить законы шариата на этой земле и прогнать отсюда оккупантов. В итоге из-за неслаженных действий нас задержали, ради Аллаха", - заявил юноша.

"Кавказский узел" сообщал, что 15 августа силовики начали спецоперацию в лесу около Махачкалы. По данным источника, они искали группу юношей, которые сбежали из дома, оставив записки, писал "Черновик". "Кавказский узел" пока не располагает сведениями о том, идет ли в сообщении УФСБ речь о тех, кого искали силовики 15 августа.

Примечание:

"Четыре человека задержаны в Дагестане по подозрению в незаконном обороте оружия", "Схрон с оружием и взрывчаткой найден в Сухуме", "Силовики отчитались об уничтожении схрона с боеприпасами в Чечне".

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