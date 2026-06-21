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08:55, 21 июня 2026

Власти Дагестана признали нерешенной проблему с коррупцией в Минздраве республики

Очередь в поликлинике. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Премьер Дагестана Магомед Рамазанов заявил, что жители республики вынуждены давать взятки врачам, чтобы получить надлежащее лечение, а персонал медучреждений за деньги устраивается на работу. Жители Дагестана, комментируя его слова в соцсети, призвали навести порядок в министерстве здравоохранения.

Как информировал "Кавказский узел", Минздрав Дагестана неоднократно подвергался критике. Еще 7 июня 2023 года бывший глава республики Сергей Меликов раскритиковал министерство за недостаточную борьбу с коррупцией в подотчетных ему организациях.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня 2022 года на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня 2022 года следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Магомед Рамазанов указал на проблему с очередями в больницах

Видео, на котором глава правительства Дагестана Магомед Рамазанов подверг критике работу Минздрава республики разместил Instagram*-паблик dagestan_inform. На кадрах показано рабочее заседание.

"По лекарственному обеспечению - очень плохое снабжение. Тем, кому полагаются препараты, их не дают. Задержки поставок инсулина продолжаются. Дефицит препаратов, либо заменяют их неэффективными лекарствами. <…> Обычный человек попал в больницу, пока не дашь денег, на тебя не посмотрят. Это что такое вообще? Тоже за деньги устраиваются [на работу]. На сегодняшний день это продолжается. Я получаю информацию", - заявил Рамазанов.

Также он подверг критике Минздрав Дагестана за очереди в больницах, отметив, что их причиной является неработающая электронная система распределения очередей.

"Люди приезжают в четыре часа утра, чтобы встать в очередь и сдать анализы. Это нормально? Нет. Почему два года не решается проблема? Почему в первую очередь не принимают никакие меры?" – задался вопросом глава правительства республики.

По его мнению, отдельные чиновники озабочены тем, чтобы комфортно находиться в своем кабинете и не уделяют внимания тем проблемам, с которыми сталкиваются жители Дагестана, во время посещения больниц.

Жители Дагестана призвали навести порядок в медучреждениях

Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DZqDsEUtcBb (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)Этот пост в Instagram*-паблике dagestan_inform, на который подписано около 655 тысяч пользователей, на 08.50 мск 21 июня набрал 2377 отметок "Нравится" и 333 комментария.

Некоторые пользователи заявили, что сталкивались со случаями коррупции в больницах. "А ничего что простые медсестры, фельдшеры не могут устроится на работу пока не дашь 300-500 тысяч минимум?" - написал goksha_1965.

"И ещё пока деньги не дашь, на работу не выйдешь... Это тоже надо взять под контроль" – отметил пользователь zalmu_mama.

Другая часть пользователей пожаловалась на предвзятое отношение в больницах и на проблему с лекарствами. "Все неудобства создаются для того, чтобы платно в частных клиниках лечились", – считает hajievc. "Они специально так делают, чтобы люди сдавали анализы платно", - написал gadzhimurad_2707.

"Я пришла с ожогом в больницу, кипятком облилась. Меня отправили в аптеку купить Левомеколь и бинт, сказали, что нет у них. Город Кизляр. Обратите внимание и наши больницы особенно городские. В больницу ложиться надо со свои лекарствами, ничего нет", - пожаловалась patinarakhmanova.

Еще одна часть комментаторов призвала навести порядок в Минздраве республики. "Эти проблемы только обсуждаются и нечего не делается, дальше слов дело не идёт. Пока наказывать не начнут, толку не будет", - подчеркнул пользователь с ником frukt___05.

"Время покажет, что изменится после его слов", - отметил пользователь atike_777.

"Нужно набрать новую команду, кто будет честно и с совестью работать, патриотов республики, умных, грамотных специалистов. А не этих всех, которые годами сидят на должностях и даже не умеют нормально работать", - заявил пользователь ib777777.

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* Скриншот комментария на странице https://www.instagram.com/p/DZqDsEUtcBb (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России).

Автор: "Кавказский узел"

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