16 августа 2020, 18:39

ФСБ рапортовала о задержании пяти боевиков в Махачкале

В столице Дагестана задержаны пять подростков, которые планировали нападения на полицейских, сообщили силовики.

Пять предполагаемых членов вооруженной группы были установлены и доставлены в полицию сегодня в результате совместной работы ФСБ, МВД и Росгвардии, сообщил сотрудник пресс-службы УФСБ по Дагестану.

"По имеющимся данным, указанные лица вынашивали намерения совершить серию вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов в Махачкале, Хасавюрте и Дербенте", - сказал он.

Возраст задержанных - от 15 до 17 лет, все они жители Дагестана, добавил силовик. "При личном досмотре изъято холодное оружие и камуфлированное обмундирование. Собранный материал направлен в следственные органы для принятия процессуального решения", - приводит его слова ТАСС.

О том, что сегодня "в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий" задержаны планировавшие нападения подростки, сообщает также "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Дагестану.

"Кавказский узел" писал, что вчера, 15 августа, силовики начали спецоперацию в лесу около Махачкалы. По данным источника, они искали группу юношей, которые сбежали из дома, оставив записки, сообщил "Черновик". "Кавказский узел" пока не располагает сведениями о том, идет ли в сообщении УФСБ речь о тех, кого искали силовики 15 августа.

Примечание:

"Четыре человека задержаны в Дагестане по подозрению в незаконном обороте оружия", "Схрон с оружием и взрывчаткой найден в Сухуме", "Силовики отчитались об уничтожении схрона с боеприпасами в Чечне".

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