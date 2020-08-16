Жильцы ветхого дома в Грозном пожаловались на безразличие властей

16 августа 2020, 19:38

Из-за угрозы обрушения многоквартирного дома в Грозном проживающие там люди вынуждены оставаться на улице, а чиновники игнорируют проблему, утверждают жильцы. Мэрия предоставила этим людям комнаты в общежитии, но они отказались переселяться, возразили представители власти.

Телесюжет о жалобе жильцов ветхого дома был показан 15 августа в ночных новостях телеканала "Грозный" и опубликован также на YouTube-канале ЧГТРК "Грозный" и на ее странице в Instagram.

Согласно репортажу, жильцы многоквартирного дома по улице Мамсурова в Заводском районе Грозного распространили в WhatsApp видеоролик о том, что из-за осадки грунта под четырехэтажным домом вынуждены жить на улице, без какой-либо поддержки со стороны властей. В кадре ролика видна группа людей, расположившихся с вещами под навесом во дворе. "До нас им (чиновникам) нет никакого дела. Подъезд пока открыт... в 23.00 вечера его закроют, мы уже шестой день ночуем на улице", – говорит на видео женщина, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Мэр Грозного Иса Хаджимурадов уже встречался с жильцами этого дома, и им было предоставлено альтернативное жилье, пояснили авторы телерепортажа. В сюжете был показан и момент беседы Исы Хаджимурадова с жильцами ветхого дома. Мэр пояснил, что представители управления капитального строительства уже начали работу. "Мы говорили об этом сегодня утром. Им для работы нужен месяц. Чтобы вода под домом высохла, и надо посмотреть, как он себя поведет. Исходя из этого, они будут дальше работать. Поэтому вам на время определили общежитие, сделали такой расчет. Сегодня утром мы с вами поговорили, мы поняли друг друга и уехали, но оказывается, вы выпустили еще какой-то ролик, в котором говорите, что никто не обращает внимания, никому нет дела... Это же сразу не решается, тут надо провести большую работу... Если эту работу начали, а вы забрасываете в WhatsApp (видео), что никто на вас не обращает внимания – это же неправильно", – упрекнул жильцов дома мэр Грозного, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Многоквартирный дом, о котором идет речь, пострадал еще в ходе военных действий из-за попадания снаряда или авиабомбы. Теперь же в результате просачивания воды под основание здания, одна стена дала осадку, и в стенах образовались трещины, пояснили авторы телесюжета.

"Мы говорим об этом, потому что попали в бедственное положение. Иса (Хаджимурадов) приехал, переговорил, это хоть какое-то утешение", – заявила в телесюжете одна из жильцов дома Далида Махамдиева, слова которой перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

Всем 28 семьям, проживающим в этом доме, предоставлены места в общежитии, подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель мэрии. "Мы действуем в силу своих возможностей. Но некоторые почему-то считают, что им одномоментно должно быть выделено новое жилье, другие – что дом должен быть как можно быстрее отремонтирован или что вместо него построен новый. Люди просто говорят на эмоциях, не вникая в суть проблемы и не задумываясь над тем, какая это большая работа. Решение о том, как быть дальше в той ситуации, что делать с аварийным зданием, будет приниматься на основании выводов специалистов. Они должны решить, подлежит ли дом капитальному ремонту, или же его придется сносить", – сказал он.

Многие пользователи Instagram в комментариях к публикации на странице "Грозный ТВ" поддержали позицию властей. "Ну если не согласны, то это не вина мэрии, а самих жильцов, которые не хотят временное жилье в общежитии", – указал, в частности, hesmikov_st. "К вам пришли, объяснили, а вы народ неблагодарный. Вернитесь в веру, не говорите неправды", – адресовал свое возмущение жильцам аварийного дома odihoki_001, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

В Instagram-паблике "ЧП Грозный" под роликом о проблемах жильцов ветхого дома опубликовано к 19.30 мск 13 комментариев. Авторы большинства из них выразили поддержку мэру Грозного. Пользователь abu___zarr предположил, что ветхий дом стоит снести. "Надо сносить дом и построить новый, если там опасно жить", – написал он.