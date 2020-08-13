Водопровод в селе Геджух. Фото: пресс-служба администрации села http://admingedjuh.ru/sobytiya/7908-v-sele-gedzhukh-pod-rukovodstvom-glavy-sela-provoditsya-remont-vodoprovodnoj-sistemy

13 августа 2020, 03:56

Активисты в Геджухе призвали власти решить проблему с водоснабжением

Жители дагестанского села Геджух после массового отравления попросили сельского главу продезинфицировать водозаборы и решить проблему незаконных врезок. Летом воды в селе не хватает, а та, что поступает, плохого качества, сообщили активисты.

Как писал "Кавказский узел", в селе Геджух Дербентского района произошло массовое отравление. В течение 8-9 августа острая кишечная инфекция была диагностирована у 49 сельчан, в том числе 39 детей. К 10 августа четверо отравившихся, включая троих детей, были госпитализированы. К 12 августа число заболевших кишечной инфекцией в дагестанском селе увеличилось до 53. Восемь человек, в том числе пятеро детей, госпитализированы, сообщил республиканский Минздрав.

По предварительным данным республиканского управления Следкома, причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода из водопровода. В управлении Роспотребнадзора по Дагестану считают, что незаконные врезки на водоводе Кайтаг - Дербент, по которому питьевая вода поступает в Геджух, могли стать источником попадания инфекции. Массовое отравление водой может повториться и в других населенных пунктах Дербентского района, заявили пользователи Instagram, потребовав от властей решения проблем с водопроводом.

Пострадавших от отравления значительно больше, чем объявлено официально, считает житель Геджуха Ибрагим. «Я и мой сын, а также два моих соседа отравились, но мы не стали регистрироваться, не поехали в больницу. Сейчас ведь в больницу придешь с одной болезнью, а уйдешь с другой», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла". Ибрагим рассказал, что  консультировался относительно лечения у своей знакомой-врача в Дагестанских Огня. «Симптомы были стандартные — тошнота, рвота, все признаки отравления», - рассказал Ибрагим.

Житель Геджуха Осман также решил не ехать в больницу. «Я как почувствовал отравление, сразу горсть активированного угля выпил, и утром уже был как огурчик», - рассказал рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На sms-сервис "Кавказского узла" 11 августа поступило сообщение о том, что число отравившихся в селе больше, чем объявлено официально. "Просто многие боятся сейчас обращаться в клиники... Никакого подвоза [воды] в реальности нет. Скорее всего подвоз есть где-то на бумагах", - написал автор сообщения.

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Оба селянина считают, что причиной отравления была именно вода. При этом проблемы возникли не только в связи с водоводом Кайтаг - Дербент, но и со снабжающим верхнюю часть Геджуха водоводом.

По словам Ибрагима, водохранилище в заброшенном селе Гимейди, откуда вода поступает в Геджух, когда-то тщательно охранялось. «Но все приходит в упадок, и сейчас туда почти не поступает вода из-за врезок: кто-то поит скот, кто-то поливает свои виноградные плантации. Люди, живущие вблизи водохранилища, качают оттуда воду с помощью насосов. В результате жители верхнего Геджуха в летний сезон видят воду только по большим праздникам. Почти три месяца не было воды, сейчас пошла и оказалась грязная. К водохранилищу есть свободный доступ, чего только там не плавает», - рассказал он. 

«Там можно увидеть все, что угодно - от подгузников до мертвых ежиков", - подтвердил Осман. Он также отметил, что и водопровод Кайтаг - Дербент находится в весьма запущенном состоянии. «Никакие санитарные нормы там уже много лет не соблюдаются», - предположил он.

В итоге жители верхнего Геджуха вынуждены покупать воду. Ибрагим рассказал, что за лето на покупку воды у него уходит 10-15 тысяч рублей. «Я покупаю две тонны воды за 500 рублей. Их хватает на пять-шесть дней», - рассказал он. Ибрагим отметил, что  торговцы водой не стали поднимать цены после массового отравления. Вопрос о снабжении водой после отравления его не затронул, так как у него есть покупная вода, отметил Ибрагим.

Житель Геджуха Вагид рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после отравления ему "приходится покупать бутыли с водой", так как воды, подвоз которой организовали власти, ему не достается.

«Приходит одна машина на пятиэтажный дом. Люди уже даже дерутся друг с другом за эту воду», - рассказал Осман. После отравления торговцы водой подняли цены незначительно, отметил он. «Пятилитровая канистра стоила 25 рублей, сейчас стала стоить 30 рублей», - сказал он.

Активисты рассказали, что намерены добиться от властей активных действий, которые позволят предотвратить повторение подобной угрозы в будущем. "Мы ходили к главе села, обсудили вопрос. Я отметил, что сейчас мы еще легко отделались, а все могло бы быть гораздо хуже. Нужно принять меры здесь и сейчас, чтобы водохранилище (в заброшенном селе Гимейди) [...] было очищено, а вода регулярно доходила до потребителей", - сказал Ибрагим. По словам активиста, глава села обещал организовать встречу с главой администрации района.

 «Он (глава села) сказал нам, что все будет отремонтировано и прохлорировано», - сказал Осман.

«Пока есть только результат по анализу воды на вирус — он отрицательный. Остальные результаты будут в ближайшие дни», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава села Геджух Загирбек Ходжаев

Власти проведут очистку и хлорирование водохранилища на месте села Гимейди, а также заменят и продезинфицируют участок трубы водовода Кайтаг - Дебент, где может быть заражение, сказал он.

В село ежедневно приезжают три-четыре машины, каждая из которых доставляет по четыре тонны воды, заверил Ходжаев. «В принципе, людям хватает. Другое дело, что машина не может стоять на улице по два-три часа и ждать [...] Если кому-то не хватает воды, мы посылаем машину или говорим, где есть емкости», - отметил он.

Примечание:

"Пользователи соцсети заявили о проблемах с качеством воды в Дербентском районе", "Острая кишечная инфекция выявлена у 39 детей в дагестанском селе", "Документы изъяты в мэрии Кизляра по делу о массовом отравлении".

Автор: Семен Чарный; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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