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10:51, 16 июня 2026

Суд в Каспийске конфисковал у местного жителя чужую машину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Дагестана отправил на пересмотр решения суда Каспийска, который конфисковал у местного жителя машину за управление в состоянии опьянения, несмотря на то, что она принадлежит другому человеку.

Согласно материалам дела, в Каспийске силовики задержали местного жителя, который в состоянии опьянения управлял автомобилем "Мерседес", также у него были найдены наркотики и огнестрельное оружие.

Каспийский городской суд признал его виновным и приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а также в доход государства конфисковал "Мерседес", сказано в апелляционном определении, опубликованном на сайте Верховного суда Дагестана.

На суде житель Каспийска пояснил, что машина принадлежит не ему, а другу. В апелляционной жалобе этот друг выразил свое несогласие с конфискацией машины. Верховный суд Дагестана отменил часть дела, в которой говорилось о конфискации автомобиля, и направил ее на повторное рассмотрение. В остальном приговор оставлен без изменения, сказано в определении суда.

Комментариев от жителя Каспийска или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 1 февраля стало известно, что 33 миллиона рублей обнаружены на счетах жены главы Ботлихского района Руслана Гамзатова. Пояснения чиновника о том, что эти деньги принадлежат его родственнику-предпринимателю, не удовлетворили суд, который изъял средства. Верховный суд Дагестана утвердил решение.

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Автор: "Кавказский узел"

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