Дауд Алхазуров. фото: https://gazetaingush.ru/news/subekt-rossiyskoy-federacii-ne-mozhet-26-let-sushchestvovat-bez-opredeleniya-granic-daud

12 августа 2020, 05:01

Источники сообщили о задержании ингушского министра после обысков

Силовики в Назрани после обысков в частном доме задержали бывшего министра физической культуры и спорта Ингушетии Дауда Алхазурова и вывезли его за пределы республики для допроса, сообщили источники.

Как информировал "Кавказский узел", утром 11 августа силовики, по данным источников, обыскали в Назрани частный дом бывшего министра спорта Ингушетии. Причина обысков не называлась, как и не было информации, у какого именно бывшего главы минспорта республики они проходили.

Дауд Алхазуров, который возглавлял министерство физической культуры и спорту Ингушетии с января 2017 года по ноябрь 2019 года, после обысков задержан вместе с сыном и доставлен в Пятигорск для допроса, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс-Юг".

По его словам, задержание Алхазурова может быть связано с делом о строительстве спорткомплекса в Назрановском районе, где подрядчик получил от минспорта деньги, но не исполнил обязательства, что привело к разногласиям.

Обыски прошли не только в доме Дауда Алхазурова, но и в доме его брата. После обысков бывший министр с братом доставлены на допрос за пределы Ингушетии, отмечает со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики ТАСС.

"Кавказский узел" писал, что Алхазуров в 2012-2013 годах работал в должности помощника министра спорта Ингушетии, с 2013 года занимал пост замминистра. 19 января 2017 года он сменил на посту министра Магомеда Батаева, уволенного по собственному желанию.

Сообщений относительно обысков и задержания Дауда Алхазурова и его родственников на сайтах республиканских управлений Следственного комитета и МВД по состоянию на 5.00 мск 12 августа не было.

Примечание:

"Суд смягчил меру пресечения главе Минфина Ингушетии Руслану Цечоеву", "Силовики сообщили о задержании министра финансов Ингушетии Цечоева", "Бывший замминистра финансов Ингушетии обвинен в хищении".

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