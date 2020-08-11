Обыск. Фото: Алины Десятниченко, Юга.ру

11 августа 2020, 14:21

Источники сообщили об обыске в доме ингушского министра

Силовики обыскивают в Назрани частный дом бывшего министра спорта Ингушетии, домовладение оцеплено, сообщили источники.

По данным источника, обыск начался сегодня утром. "В рамках оперативно-следственных действий в доме экс-министра спорта проходят обыски. Мероприятия проводят не местные силовики. Доступ к домовладению временно заблокирован", - процитировало слова интернет-издание "Ингушетия".

Обыски проходят в районе Назрани, известном как Центр-КамАЗ, со ссылкой на собственный источник уточнил "Интерфакс". Причина обысков в этих сообщениях не указана, как и то, у какого именно бывшего главы министерства они проходят. На сайте республиканских управлений Следкома и МВД, по состоянию на 14.21 мск 11 августа, информации об обысках в доме бывшего главы Минспорта не появилось.

В настоящее время министром по физической культуре и спорту Республики Ингушетия является Али Дошхоклоев, он назначен на эту должность в ноябре 2019 года, указано на сайте ведомства. До него и. о. министра был Магомед Мургустов, говорится в публикации ТАСС от 26 ноября 2019 года.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 июля Назрановский суд отправил под домашний арест находящегося в больнице бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева, осужденного на пять лет за хищения из бюджета.

Примечание:

"Бывший замминистра финансов Ингушетии обвинен в хищении", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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