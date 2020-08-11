Родители арестованных в Баку активистов потребовали освободить их

11 августа 2020, 11:46

Родители активистов партии Народного фронта Азербайджана, арестованных в связи с акцией в поддержку армии в Баку, 10 августа собрались перед зданием Генпрокуратуры и заявили о невиновности своих сыновей. Представитель Генеральной прокуратуры обещал провести объективное следствие. Оппозиционный Национальный совет демократических сил призвал освободить арестованных.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число активистов партии, задержанных после митинга в Баку, возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Родители арестованных 10 августа пришли к зданию Генеральной прокуратуры Азербайджана. Они заявили о невиновности своих сыновей и призвали освободить арестованных. Родители пожаловались на отсутствие информации о состоянии здоровья арестованных и на то, что им не предоставляют свиданий и телефонных разговоров со своими сыновьями.

"Мы не можем получить информацию о состоянии своих детей. Во-первых, они не виновны. Во-вторых, даже у обвиняемого в тяжких преступлениях есть права, которые должны обеспечиваться. Но нам не дают ни встреч, ни телефонных разговоров. Мы встревожены сообщениями о пытках над арестованными", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" отец арестованного члена ПНФА Рамида Нагиева Зикрулла Нагиев.

Он заявил о невиновности своего сына.

"Мой сын всего лишь требовал принятия решительных мер по освобождению оккупированных азербайджанских территорий. Разве это преступление? Он не совершал незаконных действий на манифестации. Мы требуем освобождения наших детей", - сказал мужчина.

Отец обвиняемого в распространении коронавируса Мухаммеда Иманлы Рамиз Иманов также заявил о невиновности сына.

"Мой сын невиновен. Единственная причина его ареста - это его членство в ПНФА. Если он был болен коронавирусом, то почему же нас, остальных членов семьи, не проверяли? Ведь если мой сын заразился, и мы должны были быть инфицированными. Это все ложные обвинения. Арестованные должны быть освобождены", - считает мужчина.

Мать Бабы Сулейманова Сабига Пашаева заявила о госпитализации ее сына.

"После ареста у Бабы, оказывается, несколько раз были сердечные приступы. Сокамерники в СИЗО настойчиво попросили оказания ему медицинской помощи. 5 августа моего сына перевели в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Он сам позвонил и сообщил об этом. Но разговор был коротким, и ему не дали подробно рассказать, что с ним было после задержания. Нам встреч не дают. От нас в тюремной больнице приняли только еду и одежду. Мой сын невиновен. Его арестовали только за то, что он активист ПНФА", - уверена Пашаева.

Брат члена президиума ПНФА Фуада Гахраманлы Полад Гахраманов также беспокоится о нем.

"Мы очень беспокоились о Фуаде из-за сообщений о пытках над ним и даже его смерти. Ему лишь однажды, 2 августа, позволили позвонить мне, но разговор был коротким. После того как его увидел в СИЗО адвокат Бахруз Байрамов, мы несколько успокоились. Но беспокойство все равно остается, Фуад страдает сахарным диабетом в острой форме, болезнью легких, и содержание его в СИЗО может привести к ухудшению состояния здоровья. Фуада вообще не было на этой акции. Мы верим в его невиновность", - заявил Полад Гахраманов корреспонденту "Кавказского узла".

К участникам акции вышел представитель Генпрокуратуры и предложил им пройти в следственное управление данного ведомства.

"Нас приняли в следственном управлении и сказали, что ничего не могут сообщить о ходе следствия, поскольку оно продолжается. Но заверили, что со всеми арестованными все в порядке. Нам сказали, что пока следствие идет, никого не могут освободить, и обещали провести объективное следствие. Нам сказали, что суд решит, кто виновен или не виновен. Больше ничего конкретного и определенного не сказали. То есть все это общие слова", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" отец активиста ПНФА Мухаммеда Иманлы Рамиз Иманов.

Сопровождавшая родителей активистов член ПНФА Диляра Мириева в свою очередь сообщила, что она на встрече подняла вопрос о Тельмане Сейфуллаеве.

"У него супруга страдает тяжелым онкологическим заболеванием и нуждается в уходе. Я попросила, чтобы его хотя бы перевели под домашний арест. Однако нам заявили, что в течение трех месяцев идет предварительное следствие, и на данном этапе никого невозможно выпустить. Но такой ответ, конечно, нас не может удовлетворить", - заявила Мириева корреспонденту "Кавказского узла".

В пресс-службе Генпрокуратуры воздержались от комментариев, однако подтвердили, что родителей обвиняемых приняли в следственном управлении ведомства.

Адвокат Рамида Нагиева Агиль Лаиджев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что его не допустили еще к подзащитному.

"Под предлогом того, что он заражен COVID-19, меня не пускают в специализированное пенитенциарное учреждение для больных туберкулезом, где содержится мой подзащитный. Его даже не привезли на рассмотрение апелляционной жалобы. Следствие не представило обоснованных доказательств его вины, и содержание его под стражей необоснованно. Если он даже заражен, то его должны лечить в гражданской ковидной клинике", - заявил адвокат.

Оппозиционный Национальный совет демократических сил (НСДС) 10 августа выступил с заявлением, в котором говорится о жестоком обращении "с задержанными после 14-15 июля в Баку". "Некоторые из них даже были вынуждены отказаться от адвокатов, которые были привлечены родственниками, и ограничились защитниками по назначению. Особую озабоченность вызывает судьба члена президиума партии Народного фронта Азербайджана Фуада Гахраманлы. До сих пор нет убедительного опровержения того, что его жестоко пытали", - говорится в заявлении.

В течение более двух недель содержания Гахраманлы под стражей семье и родственникам не позволяли общаться с ним, и не было достоверной информации о состоянии его здоровья.

"Напротив, Фуад Гахраманлы при странных обстоятельствах отказался от знакомого с ним адвоката и обжалования ареста, что еще больше усиливает тревогу за его судьбу. Опытный и мужественный политик Фуад Гахраманлы, которого арестовали уже в четвертый раз, никогда добровольно не отказался бы от прав на обжалование и услуг адвоката, которого он хорошо знал и доверял ему", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава НСДС Джамиль Гасанли.

От адвоката, привлеченного семьей, отказался также другой член ПНФА Фейруз Рагимов, арестованный по тем же событиям в административном порядке. "Есть все признаки того, что его тоже заставили это сделать", - сказано в заявлении НСДС.

Авторы документа обеспокоены также состоянием здоровья активиста Бабы Сулейманова, который "страдает от тяжелого заболевания" и после ареста переведен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. "Информация, предоставленная матерью, показывает, что состояние здоровья Сулеймана остается серьезным, он часто падает в обморок и поэтому не может участвовать в собственном суде", - заявил глава НСДС.

Еще один активист ПНФА Паша Умудов, арестованный в октябре 2019 года по обвинению в незаконном обороте наркотиков, был приговорен к 4,5 года лишения свободы, напомнили авторы заявления.

НСДС выражает протест против преследования активистов и глубокую обеспокоенность за судьбы арестованных. Организация призывает власти "положить конец уголовным делам против активистов ПНФА и немедленно освободить всех ни в чем не повинных политзаключенных". В своем заявлении НСДС призывает омбудсмена и Бакинский офис Международного комитета Красного Креста посетить арестованных и "представить общественности достоверную информацию о возможных пытках над ними и в целом об их судьбе". Также члены НСДС призывают международное сообщество к более жестким мерам против репрессивной политики в Азербайджане, в том числе - к адресным санкциям.

В пресс-службе ПНФА корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в связи с акцией 15 июля к уголовной ответственности привлечены 18 членов партии: 17 арестованы, еще один находится под надзором полиции. Кроме того, после акции 13 активистов партии были арестованы в административном порядке. Еще 17 человек подвергались краткосрочным задержаниям и допросам, отметили в партии.

По данным ПНФА, по другим делам в тюрьмах содержатся 10 активистов партии, признанных правозащитниками политзаключенными.

Глава НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров указал на многочисленные процессуальные нарушения в отношении активистов ПНФА и других фигурантов дела.

"По этому делу к уголовной ответственности привлечены полсотни человек и более трети из них - члены ПНФА. К большинству арестованных за более, чем три недели следствия, не были допущены адвокаты по выбору. Многие не могут звонить родным, хотя по закону им полагаются дважды в неделю по 15 минут телефонные разговоры. Против арестованных применялись пытки. Все эти дела в перспективе, очевидно, будут обжалованы в ЕСПЧ, и правительство вынуждено будет платить крупные компенсации", - предположил Сафаров.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".