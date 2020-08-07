ПНФА назвала подозрительным отказ Гахраманлы от нанятого адвоката

07 августа 2020, 10:48

Член президиума Партии народного фронта Азербайджана Фуад Гахраманлы заявил, что не признает себя виновным по делу о стычках активистов с полицией, но решил не обжаловать арест и отказался от услуг адвоката, нанятого однопартийцами. Такое решение Гахраманлы принял под давлением, предположили в ПНФА.

Как писал "Кавказский узел", ранее исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров распространил информацию о пытках над арестованным активистом Фуадом Гахраманлы. Он также сообщил, что к Гахраманлы не был допущен адвокат, с арестованным не могут связаться члены его семьи и защитники. 3 августа Сафаров был допрошен в Генпрокуратуре Азербайджана по делу о митинге 15 июля в Баку. Ведомство вынесло ему предупреждение в связи с распространением информации о пытках, заявив, что она не соответствует действительности. Уполномоченный по правам человека Сабина Алиева посетила Гахраманлы в изоляторе и сообщила, что он не жаловался на условия содержания и обращение с ним.

В ночь на 15 июля в Баку состоялось несанкционированное шествие в поддержку азербайджанской армии, которое завершилось стычками активистов с полицией. После акции были арестованы 28 активистов Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). Задержанного 26 июля члена президиума партии Мамеда Ибрагима обвинили по четырем статьям УК Азербайджана в связи с акцией, 18 июля суд вынес решение о его аресте на четыре месяца. 30 июля в ПНФА сообщили, что число задержанных после митинга в Баку активистов партии возросло до 44, а 1 августа - до 48.

Адвокат Бахруз Байрамов, привлеченный к защите Гахраманлы его соратниками по партии, смог увидеться с арестованным 6 августа в СИЗО.

"С 24 июля я подключился к защите Гахраманлы, то есть на следующий день после его задержания. Но меня не пускали к нему. После того, как появились сообщения о пытках над Гахраманлы и даже его смерти, его посетила омбудсмен Сабина Алиева. Она опровергла эти сообщения. Из аппарата омбудсмена мне обещали обеспечить пропуск к Гахраманлы. Утром во вторник (4 августа) я обратился к следователю, он обещал в течение дня представить меня подзащитному, но так и не сделал этого. А в среду (5 августа) мне заявили, что Гахраманлы будет защищать адвокат по назначению, а я не полномочен, поскольку со мной договор заключили не его родственники. Я в ответ сказал, что от адвоката может отказаться только сам подзащитный", - рассказал Байрамов.

По его словам, он встретился с Гахраманлы 6 августа в присутствии следователя и адвоката по назначению. "Конфиденциальная же часть нашей беседы с Фуадом Гахраманлы длилась всего полторы минуты. Он поблагодарил меня за готовность защищать его, однако при этом отметил, что на данном этапе решил сотрудничать с адвокатом по назначению", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметил, что у него не было возможности выяснить, как с Гахраманлы обращаются в изоляторе и узнать о состоянии его здоровья. "В полутораминутной беседе не было возможности все это обсудить. Но Фуад сказал, что не признает себя виновным, отвергает обвинения, не давал признательных показаний", - заявил Байрамов.

По словам адвоката, из-за отказа Гахраманлы от его услуг 6 августа он информировал Бакинский апелляционный суд (БАС) о прекращении его полномочий защитника по данному делу.

"Жалобу [на арест Гахраманлы] подавал я. Поэтому, в связи с отказом Гахраманлы от моих услуг, я не мог уже ее отстаивать в суде. С другой стороны, следователь представил заявление Фуада Гахраманлы об отказе от апелляционной жалобы. И потому рассмотрение апелляционной жалобы было прекращено", - отметил Байрамов.

В БАС корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что производство по жалобе Гахраманлы прекращено по просьбе обвиняемого.

В ПНФА считают, что отказ Гахраманлы от адвоката связан "с серьезным давлением на него".

"Фуад - крепкий человек. Он не первый раз попадает в заключение. И если он отказывается от услуг адвоката, значит, с ним происходит что-то серьезное, на него оказывается сильное давление. Ведь нелогично, если он не признает себя виновным, отказывать от услуг адвоката, с которым был лично знаком и которому доверяют товарищи по партии. Видимо, многое мы узнаем, когда начнется судебный процесс по существу", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" зампред ПНФА Гезяль Байрамлы.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".