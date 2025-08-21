×

Кавказский узел

Лента новостей
11:45, 21 августа 2025

На границе с Азербайджаном задержан подозреваемый в вывозе секретных материалов

Задержанный подозреваемый в вывозе секретных материалов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news-dagestan.ru/society/2025/08/21/34113.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

ФСБ задержала  в Дагестане при выезде из России через границу с Азербайджаном Ядуллу Рафуллаева. По версии силовиков, он забрал из тайника секретные документы  и пытался переправить их через границу для передачи на Украину.

При пересечении российско-азербайджанской границы в автомобильном пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» Республики Дагестан задержан завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) гражданин иностранного государства Руфуллаев Ядулла Рамиз оглы, сообщил сегодня Центр общественных связей ведомства.

По версии ФСБ, он вывозил сс территории России материалы служебного характера, которые билы добыты при нападении "на одного из секретоносителей российского военно-промышленного комплекса".

Ведомство сообщило, что задержанный рассказал, что документы и мобильный телефон забрал из тайника в Курганской области по указанию проживающего на  на Украине родного брата - Руфуллаева Сабухи Рамиза оглы для "последующей переправки на Украину".

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье  об оказании помощи противнику (статья 276.1 УК РФ), предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы, проинформировало ведомство.

В сообщении не указано гражданство Руфуллаева.

Из видео, снятого силовиками, которое опубликовали "Известия", следует, что Руфуллаев перевозил грузы на фуре. В числе изъятых у него предметов - планшет, сим-карта, мобильный телефон, флешки. 

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил уроженку Азербайджана Мехрибан Лукинскую к пяти годам колонии по обвинению в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством.

Весной 2025 года у силовиков в разных российских регионах возникли претензии к этническим азербайджанцам, в том числе с российским гражданством, что привело к новому витку ухудшения отношений двух стран. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

