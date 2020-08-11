Журналисты Армении призвали наказать Гаспаряна за угрозы сотрудникам СМИ

11 августа 2020, 07:27

Бывший глава полиции Армении Владимир Гаспарян воспрепятствовал работе журналистов радио "Азатутюн", когда они снимали репортаж о незаконном строительстве на берегу Севана. Представители десяти журналистских организаций призвали полицию расследовать дело и привлечь Гаспаряна к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", принятый парламентом Армении законопроект, ограничивающий водозабор из Севана, неэффективен, так как не запрещает использовать большие объемы воды из озера, считают экологи. Местные жители заявили, что вода уже давно приблизилась к строениям. При этом власти сообщили, что Севан вновь зацвел, и решить экологические проблемы озера можно путем повышения уровня воды в нем и очистки рек и берегов.

Бывший глава полиции Армении Владимир Гаспарян пытался воспрепятствовать работе журналистов радио "Азатутюн". Инцидент произошел, как сообщает радио, 8 августа, когда журналисты готовили репортаж о незаконных частных домах и других сооружениях на берегу озера Севан.

Владимир Гаспарян руководил полицией Армении с 1 ноября 2011 года. Был отправлен в отставку после прихода к власти Никола Пашиняна

Радио "Азатутюн" сообщило, что Владимир Гаспарян, "заметив, что журналисты снимают его особняк, направил автомобиль на них, угрожая совершить наезд и физически уничтожить их [...], а также употребил бранные слова, потребовав не снимать его особняк".

Временно исполняющая обязанности президента медиакорпорации "Радио Свобода/Свободная Европы" Дейзи Синделар 10 августа судила действия Гаспаряна и призвала полицию расследовать инцидент, привлечь Гаспаряна к ответственности "за подвергание опасности журналистов, которые просто выполняли свою работу”.

"Мы в ужасе от этого нападения на журналистов нашей армянской службы, особенно со стороны бывшего главы полиции", - говорится в заявлении Синделар, опубликованном на сайте Радио "Азатутюн".

Расследовать произошедший инцидент и привлечь к ответственности Владимира Гаспаряна потребовали также десять журналистских организаций. Комитет по защите свободы слова выступил с совместным заявлением, назвав действия Гаспаряна "чрезмерно несдержанными".

В заявлении отмечается, что Владимир Гаспарян и в годы своего руководства проявлял в отношении представителей СМИ высокомерность, а в некоторых случаях, и жестокость. "Стоит только вспомнить акцию "Электрик Ереван" в 2015 году и события 2016 года в районе Сари Таг в Ереване во время захвата полка ППС, когда из-за насильственных действий и незаконных преследований полиции пострадали более 40 журналистов и операторов", - говорится в совместном заявлении журналистских организаций.

В июне 2015 года решение о повышении тарифов на электроэнергию вызвало в Армении массовые протесты, в ходе которых полиция прибегала к силовым методам. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи заявляли, что повышение тарифов стало лишь поводом для активизации протестного движения, а истинные причины протестных настроений заключаются в массовом недовольстве властью и ситуацией в стране. В апреле 2019 года следствие по делу о разгоне протестов "Электрик Ереван" было возобновлено. Сформированный сторонниками движения "Учредительный парламент" вооруженный отряд "Сасна Црер" удерживал заложников в здании патрульно-постовой службы в Ереване с 17 по 31 июля 2016 года. Несколько жителей Сари Тага были арестованы и обвинены в применении насилия в отношении представителей власти. К 30 июля все заложники были освобождены, а 31 июля отряд сдался.

"Все это осталось безнаказанным, и, по сути, именно это стало причиной того, что сегодня бывший глава полиции продолжает вести себя неподобающе по отношению к журналистам”, - говорится в заявлении комитета, к которому присоединились такие организации, как Ереванский пресс-клуб, Центр медиа-инициатив, Журналистский клуб "Аспарез", Центре свободы информации, Институт многообразия СМИ, Клуб общественной журналистики, ОО "Журналисты во имя будущего", ОО "Журналисты во имя прав человека" и Горисский журналистский клуб.