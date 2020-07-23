Цветение озера Севан вновь заставило обсудить пути его спасения

23 июля 2020, 09:13

Решить экопроблемы озера Севан власти Армении намерены повышением уровня воды и очисткой рек и берегов пресноводного озера.

Как писал "Кавказский узел", принятый парламентом Армении законопроект, ограничивающий водозабор из Севана, неэффективен, так как не запрещает использовать большие объемы воды из озера,считают экологи. Местные жители заявили, что вода уже давно приблизилась к строениям.

Озеро Севан зацвело из-за активизации сине-зеленых водорослей и ухудшения качества воды. Причиной этого, по мнению замдиректора Центра гидрометеорологии и мониторинга Минэкологии Армении Гаяне Шахназарян, стала высокая температура воды и высокий процент фосфора в озере.

Цветение Севана наблюдается с 2018 года. Обычно этот процесс начинается с конца июня и длится до середины августа, отметила Шахназарян на прошедшей 22 июля пресс-конференции в Ереване.

К подобному состоянию Севана привело снижение воды в озере еще с прошлого века, что стало причиной полного дисбаланса экосистемы. По ее словам, в результате в озере накопилось достаточное количество питательных для растительности веществ. "Это сточные воды действующих вокруг озера коттеджей, гостиниц и других строений, которые попадают в Севан в неочищенном, а в некоторых случаях, очищенном механическим методом виде", - отметила Шахназарян.

По ее словам, процесс ускорился после 1929 года, когда вокруг Севана начали строиться сооружения, началось развитие разных отраслей. По сравнению с 1920 годом уровень нитрата в Севане сегодня в 10 раз выше. Гаяне Шахназарян также отметила, что хозяйствующие субъекты вокруг Севана, по указанию Минэкологии, в обязательном порядке должны установить очистительные станции.

Уровень воды в Севане в этом году на 3 см ниже, чем в прошлом году - на 21 июля он составил 1900,78 метров. Количество выпущенной воды на 18,9 кубометров больше, чем за этот же период 2019 года. По тоннелю Арпа-Севан поступило на 16,6 кубометров больше воды, чем за аналогичный период прошлого года. Вода на 20-70% больше испарялась из-за высокой температуры в марте, что сказалось на биопроцессах в озере, отметила Шахназарян.

Планируется поднимать уровень воды в озере, для начала на шесть метров. "Этого недостаточно, но это минимальный предел", - заявила Шахназарян, добавив, что решить проблему Севана возможно только в долгосрочной перспективе.

В 2001 году правительство приняло решение о повышении уровня воды Севана минимум на шесть метров, доведя его до 1903,5 метров. Согласно закону "Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан", планировалось ежегодно поднимать уровень воды в озере на 21,6 метра. Однако экологи считают, что поднимать уровень Севана нельзя до очистки берегов. Мероприятия по очистке проводились, но не должным образом, большое количество мусора, несрезанных деревьев и кустов остались под водой, что негативно повлияло на озеро.

Очистительные работы берегов в рамках программы, рассчитанной до 2021 года, запланированы на территории площадью 750 га, сообщила врио начальника управления политики биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий Минэкологии Армении Воскеат Григорян. По ее словам, уже очищены 98 га лесных зон. До конца года планируется провести работы на территории площадью 271 га.

"Проведена инвентаризация строений вокруг Севана. Инвентаризировано 1724 сооружений, из которых 32 находятся на балансе государства и общин", - отметила Григорян в ходе пресс-конференции. Она добавила, что в рамках программы планируется демонтаж 24 строений, работы будут проводиться на средства Минэкологии РА. Частные строения будут демонтированы за счет владельцев, им, по словам Григорян, отправлены уведомления.

Очистительные работы вокруг Севана в 2019 году позволили снизить концентрацию фосфора в озере, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве окружающей среды Армении

Сотрудник ведомства отметил, что картография и инвентаризация зданий проводятся по для строений ниже 1901,5 метров, и все они подлежат демонтажу. Он добавил, что мероприятия будут проводиться также на донорские средства партнеров ЕС, которым был представлен документ "Проблемы восстановления и сохранения баланса экосистемы озера Севан, необходимые и планируемые действия по их урегулированию", на эти цели выделено 5 миллионов евро.

В первую очередь, по словам представителя Министерства, планируется предотвратить сток сточных вод из Гегаркуникской области в озеро. "Важна также рекультивация территорий, занятых отходами недропользования, а также очистка загрязненных рек водосборного бассейна озера",- отметил сотрудник ведомства.

Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе, одно из самых больших высокогорных пресноводных озер Земли, говорится в справке "Озеро Севан" на "Кавказском узле".