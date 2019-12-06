Инициатива по спасению озера Севан вызвала скепсис у экологов

06 декабря 2019, 17:21

Принятый парламентом Армении законопроект, ограничивающий водозабор из Севана, неэффективен, так как не запрещает использовать большие объемы воды из озера, заявила глава НПО "Эколур" Инга Зарафян. Повышать уровень Севана нельзя до очистки берегов, уверена эколог Карине Даниелян. Местные жители заявили, что вода уже давно приблизилась к строениям.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля в ереванском пресс-клубе "Эколур" состоялось обсуждение проблемы цветения озера Севан. Остановить этот процесс можно, если прекратить дополнительный водозабор и заняться расчисткой озера, заявили экологи. Специалисты выясняют причины загрязнения Севана, отчитался тогда министр окружающей среды Армении. Правительство для спасения озера от цветения и заболачивания решило сократить водозабор из водоема и пополнить его речными водами через гидротоннель Арпа-Севан.

Прекратить забор воды из Севана невозможно, так как хозяйства в жару не смогут орошать свои угодья, считает начальник управления по оросительной воде водного хозяйства Армении Карен Дагбашян. Подъем уровня воды затопит дома отдыха и пляжи на берегу озера, что приведет к оттоку туристов, считают местные жители.

На сегодняшнем парламентском заседании во втором и окончательном чтении депутаты одобрили изменения в закон об утверждении мероприятий по восстановлению и сохранению экосистемы озера Севан. За законопроект, представленный членом правящей фракции "Мой шаг" Вараздатом Карапетяном, проголосовали сто депутатов, следует из трансляции заседания на сайте правительства Армении.

Вараздат Карапетян, представляя проект, отметил, что предполагается установить верхний предел водозабора из озера Севан в 170 млн кубических метров и запретить водозабор при отрицательном балансе озера. В остальных случаях правительство может обратиться в парламент для получения разрешения на дополнительный водозабор, отметил он.

"Севан нельзя рассматривать лишь как водохранилище, благодаря которому, в случае возникновения непредвиденных ситуаций, можно осуществить дополнительный водозабор", - пояснил Карапетян.

Депутат от "Процветающей Армении" Сергей Багратян, обсуждая проект, отметил, что уровень воды в озере резко поднялся с 2002 по 2012 годы с 1896,5 метров до более 1900. Однако, по его словам, после этого процесс повышения уровня воды в озере был приостановлен, поскольку под угрозу попали прибрежные элитные дачи и особняки. Именно поэтому повысили количество попусков воды из озера, заявил Багратян.

Минэкологии насчитало более 4700 незаконных строений на берегу Севана

Колебание уровня воды в озере Севан, по словам консультанта министра экологии Армении Карена Джентереджяна, связано с количеством выпадающих осадков, испарением воды и водозаборами. Он напомнил, что в 2001 году было решено повысить уровень воды минимум на шесть метров (до 1903,5 м.).

В 2001 году был принят закон "Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий по восстановлению, сохранению, воспроизводству и использованию экосистемы озера Севан". Закон предусматривал поднимать уровень озера ежегодно на 21,6 метра. Согласно комплексной программе, объем воды в Севане в течение 30 лет должен пополниться на 8,8 миллиардов кубометров, что эквивалентно повышению уровня на 6,5 метра, следует из сообщения, опубликованного на сайте "Эколур" в апреле 2017 года.

При нынешних условиях, с принятием закона, если вода поднимется до необходимого уровня, то под ней могут оказаться прибрежные строения. "99 процентов этих строений возведены незаконно, и многие уже давно не используются, а владельцев обязывают демонтировать их", - сказал Джентереджян корреспонденту "Кавказского узла".

Министерство экологии в 2005 году начало программу по очищению прибрежных участков озера от растительности, которую планируется завершить к 2022 году, отметил Джентереджян.

Пресс-секретарь Минэкологии Давид Григорян сообщил, что строительство на территории бассейна озера Севан объектов высотой ниже 1905 метров законодательно запрещено, и на сегодня подлежат сносу 4729 строений. "Для этого создана специальная комиссия. В 2018 году демонтировали 831 строение. Работа эта продолжительная, в том числе, по части инвентаризации, чтобы внести уточнения в цифрах", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Руководитель неправительственной организации (НПО) "Эколур", эколог Инга Зарафян в свою очередь уточнила, что среди строений, о которых говорит Минэкологии, есть заложенные фундаменты, а также недостроенные коттеджи. "Действующие коттеджи и дачи олигархов сюда не входят, их не демонтируют. А до повышения уровня воды в озере необходимо очистить берега, как от растительности, так и от всякого типа построек", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, сейчас берега очищают лишь от поломанных деревьев, что "очень мало". "Демонтаж незаконно построенных коттеджей - очень сложная и дорогостоящая работа и ее нужно возложить на владельцев, но вся беда в том, что законом подобное обязательство не регулируется", - считает Зарафян.

Сам проект, одобренный сегодня в парламенте, по ее мнению, принят с оговоркой: он, как и прежде, дает возможность при необходимости забирать воду из Севана в количествах больше предельной нормы.

Эколог указала на манипуляции с данными по состоянию озера

Эколог отметила, что, как правило, уровень воды в озере измеряется раз в год в один и тот же день. В 2017 и 2018 годах в озере был зафиксирован отрицательный баланс, то есть, уровень воды был ниже, чем в 2016 году. По ее мнению, "чиновники часто манипулируют данными на Севане".

"К примеру, в прошлом году, несмотря на то, что на Севане был зафиксирован отрицательный баланс, парламент одобрил проект правительства о дополнительном водозаборе. В очень короткий промежуток времени уровень воды в озере начал подниматься, и на парламентских слушаниях в эти дни министр экологии заявил, что якобы озеро демонстрирует положительный баланс, тогда как в годовом разрезе баланс был отрицательный, соответственно, одобрили и дополнительный водозабор", - рассказала Инга Зарафян.

В августе 2018 года парламент Армении во втором чтении принял законопроект, предусматривающий увеличение забора воды из озера на 40 миллионов кубометров.

Эколог отметила, что принятого в 2001 году закона, в котором указана предельная норма водозабора, власти не придерживались. "Расходы воды из озера всегда были больше. С 2001 года было произведено пять дополнительных попусков воды, что стало причиной отрицательного баланса озера. Озеро начало заболачиваться. Второй год Севан очень ярко цветет сине-зелеными водорослями, которые после нескольких дней жизни погибают, опускаются на дно и, разлагаясь, начинают выделять ядовитые вещества, затем этот цикл повторяется", - рассказала Зарафян.

По словам эколога, есть надежда, что в этом году баланс озера будет положительным от поступлений воды из канала Арпа-Севана. "Озеро может самоочищаться лишь при достижении уровня воды минимум до 1903,5 м., когда появится промежуточный слой, который не нагревается и изолирует всю грязь на дне. Этот слой может послужить фильтром", - пояснила она.

Руководитель ассоциации "За устойчивое человеческое развитие", эколог Карине Даниелян убеждена, что постоянные колебания уровня воды на Севане могут привести к его уничтожению. "Снижение воды в озере недопустимо, Севан очень чувствителен к отрицательному балансу. Однако при повышении уровня воды необходимо провести серьезные мероприятия по очистке берегов. До этого эти мероприятия проводились не должным образом, и большое количество мусора, несрезанных деревьев и кустов остались под водой. Все это оказало негативное воздействие на озеро", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местные жители констатировали угрожающее повышение уровня воды

По данным МЧС Армении, на сегодняшний день уровень воды на Севане составляет 1900,46 м. По сравнению с тем же периодом прошлого года (1900,41 м) уровень воды поднялся на 5 см.

Владелец домика на прибрежном участке Севана Анжела Акопян рассказала, что на ее участке несколько лет назад было очень много елок, но все они с повышением уровня озера остались под водой. Она отметила, что переместить ее домик (вагонетку) подальше от берега будет несложно, но каменные строения на прибрежном участке перенести невозможно. "Зачем надо было строить эти громоздкие здания, делать бизнес, вредя Севану? Они же знали, что Севан поднимается, мне кажется, надо было эти здания построить подальше", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Армине Акопян, которая ежегодно арендует зону отдыха на прибрежном участке Севана и разворачивает там свой бизнес, сказала, что линия берега уже давно осталась в глубине озера. По ее словам, территория, которую она ежегодно арендует, составляла пять тысяч квадратных метров, но почти вся теперь ушла под воду. "Остался небольшой участок. Уровень воды повысился, вода затопила почти три метра берега и дошла до домиков. Если и дальше Севан поднимется, то и эти домики останутся под водой", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 27 августа 2018 года инициативная группа SOS Sevan обратилась с открытым письмом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой отозвать законопроект о дополнительном заборе воды из Севана. На следующий день перед зданием Национального собрания Армении прошла акция протеста с требованием спасти водоем. Экологи заявили, что проблема с нехваткой воды возникла из-за плохого управления, и дополнительный водозабор из озера этот вопрос не решит.

Севан - пресноводное озеро Армянского нагорья, самое большое озеро на Кавказе, одно из самых больших высокогорных пресноводных озер Земли, говорится в справке "Озеро Севан" на "Кавказском узле".