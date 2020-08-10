Глава предприятия в Кабардино-Балкарии заподозрен в злоупотреблении полномочиями

10 августа 2020, 22:54

Директор одного из муниципальных предприятий Кабардино-Балкарии подозревается в том, что потратил деньги предприятия на подрядчика, с которым не заключил договор, сообщило МВД.

По данным ведомства, директор организации отправил работников на ремонтно-строительные работы, связанные с водоснабжением в Нальчике. За счет денег предприятия директор приобрел строительные материалы на сумму свыше 315 тысяч рублей, которые затем использовал на строительном объекте. "Однако какие-либо гражданско-правовые договоры с подрядчиком не были заключены, что повлекло причинение существенного вреда муниципальному предприятию", - заявило сегодня МВД по Кабардино-Балкарии.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК России (злоупотребление полномочиями), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что сотрудница администрации Нальчика обвинена в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, она помогла местному предпринимателю нечестно выиграть конкурс на аренду земли, сообщил Следком 3 августа.