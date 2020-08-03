Уголовное дело. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

03 августа 2020, 19:48

Сотрудница администрации Нальчика обвинена в злоупотреблении полномочиями

В суд передано дело сотрудницы администрации Нальчика, которая, по данным следствия, помогла местному предпринимателю нечестно выиграть конкурс на аренду земли.

По версии следствия, 24 июня 2019 года сотрудница отдела рекламы и потребительского рынка в департаменте экономики администрации Нальчика вскрыла конверты с предложениями участников тендера и сообщила эту информацию предпринимателю, который еще в 2017 году без проведения конкурса установил на этом участке электронное рекламное табло. Этот предприниматель все эти годы не платил ни за аренду участка, ни за электричество, а в ходе конкурса сделал самое высокое, по сравнению с остальными участниками, предложение и выиграл его. 

Чиновнице предъявлено обвинение по части 1 статьи 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности). Дело передано в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии. Обстоятельства проведения конкурса были установлены в рамках оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по КБР, указано в сообщении.

Ранее "Кавказский узел" писал о том, что 15 июля в суд было направлено дело сотрудника администрации Чегема, обвиняемого в оформлении земельных участков на родственников и знакомых по подложным документам.

Примечание:

"Глава Урванского района заподозрен в незаконных доплатах сотрудникам", "Глава села в Кабардино-Балкарии уволился после проверок по жалобам сельчан", "Дело о фейковом ДТП в Кабардино-Балкарии дошло до суда".

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