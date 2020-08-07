Фуад Шихиев. Фото: официальный сайт Дербентского района Дагестана https://derbrayon.ru/

07 августа 2020, 19:40

Глава Дербентского района и его подчиненные обвинены в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве с земельными участками бывшему и.о. главы Дербентского района Фуаду Шихиеву и еще 10 предполагаемым членам преступной группы.

"Кавказский узел" информировал, что 1 августа суд в Махачкале постановил заключить под стражу на два месяца и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева и других фигурантов дела о мошенничестве с земельными участками. Новым и.о. главы Дербентского района назначен Наби Алиев, который ранее работал замначальника республиканского комитета по закупкам. 

По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам регистрировала право на земельные участки, а затем продавала их или сдавала в аренду. За два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а  рыночная - 200 миллионов рублей, подсчитали следователи. По информации местного издания "Черновик", всего в деле 22 фигуранта.

Шихиеву и еще 10 предполагаемым участникам преступной группы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Все они находятся под стражей, отчиталось сегодня на своем сайте управление Следкома по Дагестану.

По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России обвиняемым грозит до десяти лет заключения. На сайте администрации Дербентского района, по состоянию на 19.40 мск 7 августа, не появилось комментариев относительно этого уголовного дела. Комментариями Фуада Шихиева или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Фуад Шихиев - ставленник главы республики Владимира Васильева, который проводит в республике антикоррупционную кампанию, указали политологи и журналисты. Местные активисты Шамиль Хадулаев и Муслим Гасан-Гусейнов считают, что показательная кампания по борьбе с коррупцией в Дагестане не дала впечатляющих результатов, а арест Шихиева связан не с ней, а с политической борьбой в Дербентском районе.

Предшественник Фуада Шихиева, Магомед Джелилов, был отстранен от должности и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на 2,2 млн рублей. В декабре того же года Джелилов вернулся к работе главы района, подозрения с него были сняты. Но в апреле 2019 года Джелилов вновь был задержан и помещен под арест. Он обвинен в передаче родственникам шести земельных участков на 8,7 миллиона рублей.

Свидетелем по делу Шихиева привлечен еще один бывший глава Дербентского района, Курбан Курбанов. Он еще в октябре 2014 года был задержан по делу о превышении полномочий и отстранен судом от занимаемой должности. По версии следствия, чиновник с 2009 по 2013 год передал земли района общей площадью более 56 га, находящиеся в собственности правительства Дагестана, иным лицам.

"Кавказский узел" размещает новости о задержаниях и арестах чиновников, а также кадровых чистках в республике на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". 

Примечание:

"Прекращено дело главы Ахтынского района", "«Медиазона» обнародовала подробности дела адвоката Хасавова", "Дело бывшего прокурора Кизилюртовского района возвращено на доследование".

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