Назначен новый руководитель Дербентского района

05 августа 2020, 18:02

После ареста и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева муниципалитет возглавил Наби Алиев, ранее работавший заместителем начальника дагестанского комитета по закупкам.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа суд в Махачкале постановил заключить под стражу на два месяца и.о. главы Дербентского района Фуада Шихиева и еще семерых фигурантов дела о мошенничестве с земельными участками. Шихиев является ставленником главы республики Владимира Васильева, который проводит в республике антикоррупционную кампанию, указали политологи и журналисты. Местные активисты Шамиль Хадулаев и Муслим Гасан-Гусейнов считают, что показательная кампания по борьбе с коррупцией в Дагестане не дала впечатляющих результатов, а арест Шихиева связан не с ней, а с политической борьбой в Дербентском районе.

По версии следствия, Шихиев создал преступную группу, которая по поддельным документам продавала или сдавала в аренду земельные участки. Они изготавливали фиктивные выписки из похозяйственных книг и постановления от имени глав поселений на свободный земельный участок, а затем регистрировали свое право на землю и распоряжались ею, полагают следователи. По оценке следствия, за два года было похищено более 500 участков, общая кадастровая стоимость которых превысила 38 миллионов рублей, а рыночная - 200 миллионов рублей.

Вместо Фуада Шихиева и.о. главы района стал Наби Алиев, его уже представили коллективу, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Представитель администрации отметил, что Алиев ранее занимал пост заместителя руководителя комитета по госзакупкам республики. "Сначала он был назначен заместителем главы района, теперь повысили", - процитировал сегодня сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Новый глава района уже провел совещание с работниками администрации, со ссылкой на источник в муниципалитете проинформировало РИА "Дербент". Заместителем главы дагестанского комитета по закупкам Алиев был в 2014-2019 годах, указано в публикации.

На сайте администрации Дербентского района сообщения о назначении Алиева к 18.02 мск 5 августа не появилось.

Отметим, что предшественник Фуада Шихиева, Магомед Джелилов, был отстранен от должности и помещен под домашний арест по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков на 2,2 млн рублей. В декабре того же года Джелилов вернулся к работе главы района, подозрения с него были сняты. Но в апреле 2019 года Джелилов вновь был задержан и помещен под арест. Он обвинен в передаче родственникам шести земельных участков на 8,7 миллиона рублей.

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