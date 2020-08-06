Задержан бывший мэр Еревана

06 августа 2020, 16:10

Силовики задержали сегодня бывшего мэра Еревана Роберта Назаряна, возглавлявшего также Комиссию по регулированию общественных услуг Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Роберт Назарян возглавлял Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, когда в стране проходили массовые протесты против повышения тарифов на электроэнергию. На эти протесты, проходившие в июне 2015 года, полицейские отреагировали применением силы. В мае 2016 года КРОУ, после того как Россия снизила для Армении газовые тарифы, приняла решение о пересмотре тарифов как на газ, так и на электричество.

Роберт Назарян был задержан сегодня в рамках уголовного дела, сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Огаджанян. Она отказалась уточнить, что это за дело, информировали "Новости-Армения".

Задержанный Роберт Назарян занимал должность председателя КРОУ с 2003 по 2018 год, а до этого два года был мэром Еревана, передал Armenpress.

По данным источника, до задержания Назарян допрашивался по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна, пишет сегодня армянское издание Hraparak.

"Кавказский узел" сообщал, что Серж Саргсян после "бархатной революции" 2018 года и прихода к власти Никола Пашиняна был обвинен в растрате. Согласно материалам дела, в 2013 году Саргсян "с группой лиц" организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 млн долларов). Суд оставил Саргсяна на свободе под подпиской о невыезде. Уголовному преследованию подверглись и родственники Саргсяна.