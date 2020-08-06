Роберт Назарян. Фото: официальный сайт Президента Республики Армения https://www.president.am/

06 августа 2020, 16:10

Задержан бывший мэр Еревана

Силовики задержали сегодня бывшего мэра Еревана Роберта Назаряна, возглавлявшего также Комиссию по регулированию общественных услуг Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", Роберт Назарян возглавлял Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении, когда в стране проходили массовые протесты против повышения тарифов на электроэнергию. На эти протесты, проходившие в июне 2015 года, полицейские отреагировали применением силы. В мае 2016 года КРОУ, после того как Россия снизила для Армении газовые тарифы, приняла решение о пересмотре тарифов как на газ, так и на электричество.

Роберт Назарян был задержан сегодня в рамках уголовного дела, сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы Марина Огаджанян. Она отказалась уточнить, что это за дело, информировали "Новости-Армения".

Задержанный Роберт Назарян занимал должность председателя КРОУ с 2003 по 2018 год, а до этого два года был мэром Еревана, передал Armenpress.

По данным источника, до задержания Назарян допрашивался по делу третьего президента Армении Сержа Саргсяна, пишет сегодня армянское издание Hraparak.

"Кавказский узел" сообщал, что Серж Саргсян после "бархатной революции" 2018 года и прихода к власти Никола Пашиняна был обвинен в растрате. Согласно материалам дела, в 2013 году Саргсян "с группой лиц" организовал растрату, присвоение и хищение около 490 миллионов драмов (почти 1,03 млн долларов). Суд оставил Саргсяна на свободе под подпиской о невыезде. Уголовному преследованию подверглись и родственники Саргсяна.

Примечание:

"Роберт Кочарян вызван на допрос в Армении", "Суд в Ереване выдал ордер на арест генерала Микаела Арутюняна", "Министр обороны Армении объявлен в розыск по делу о разгоне демонстрантов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 августа 2020, 17:56

  • Власти Ростовской области сообщили о смягчении карантинных мер

    Четыре новых смерти от коронавируса и 130 новых случаев заражения зафиксированы за сутки в Ростовской области, а общее число смертей от COVID-19 в регионе достигло 249. Местные власти, несмотря на это, сочли возможным с 10 августа разрешить работу кафе, ресторанов и проведение экскурсий.

06 августа 2020, 17:47

06 августа 2020, 17:06

06 августа 2020, 16:30

06 августа 2020, 15:57

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи