Прокурор запросил семь лет лишения свободы для племянника Сержа Саргсяна

20 июня 2020, 10:30

Племянник Сержа Саргсяна Айк Саргсян обвинен в покушении на убийство, прокурор запросил для него у суда семь лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал, а адвокат заявил о нарушениях в деле.

Как сообщал "Кавказский узел", Генпрокуратура Армении 4 июля 2018 года возобновила уголовное дело 11-летней давности с участием Айка Саргсяна. Дело было возбуждено в 2007 году по статье о неосторожном причинении тяжкого вреда здоровью. Позже оно было переквалифицировано в покушение на убийство.

Третий президент Армении Серж Саргсян 17 апреля был избран премьер-министром, однако через шесть дней покинул этот пост под давлением массовых уличных протестов. 8 мая премьер-министром Армении и фактическим руководителем страны стал лидер оппозиции Никол Пашинян. "Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

В Ереванском суде общей юрисдикции 18 июня состоялось заседание суда по делу Айка Саргсяна, он обвинен в попытке убийства Давида Симоняна. Уголовное преследование по ранее выдвинутому обвинению в незаконном ношении и хранении оружия прокурор ходатайствовал прекратить за давностью лет, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Генпрокуратуры Армении.

Обвинение запросило семь лет лишения свободы для Айка Саргсяна. В своем выступлении на заседании суда, прокурор заявил, что семья Айка Саргсяна, используя свои связи, добилась прекращения дела в 2007 году. "Сам Давид Симонян, в которого в 2007 году стрелял Айк Саргсян и который получил ранение в области живота, стал инвалидом и столько лет боялся рассказать правду", – привел слова гособвинителя сотрудник Генпрокуратуры.

Адвокат Айка Саргсяна Ерем Саргсян заявил, что уголовное дело было переквалифицировано незаконно. "Мы представим на следующем заседании свои возражения. Вообще дело возбуждено незаконно, и оно должно быть прекращено. А если все же не признают незаконность данного дела, то мы будем настаивать на том, что в материалах дела вовсе нет никаких доказательств о покушении на жизнь", – сказал "Кавказскому узлу" Ерем Саргсян.

На суде также выступил свидетель Ашот Симонян, который является отцом потерпевшего Давида Симоняна. Он рассказал, что в день происшествия его сын долго не отвечал на звонки, а затем около восьми часов вечера на звонок ответила женщина. Она сказала Ашоту Симоняну, что его сына оперируют и что его состояние тяжелое. Он узнал, что в его сына стреляли. Симонян рассказал, что встретил в больнице мужчину, который представился другом семьи Саргсяна. "Он представился как Артур Гевондян, рассказал, что в моего сына стреляли случайно, под воздействием наркотиков, такого не должно было произойти, что он сожалеет. На мой вопрос, кто стрелял, он ответил, что один из сыновей Александра Саргсяна", – процитировал сегодня Ашота Симоняна "Sputnik-Армения".

В ходе разговора с Гевондяном, Симонян узнал, что в его сына стрелял Айк Саргсян. "Айк Саргсян привел моего сына в подвал здания, угрожал убить, а затем выстрелил в него", – заявил Симонян.

От выступления с ответной позицией Айк Саргсян, который также находился в зале суда, отказался, отметило издание.

"Кавказский узел" опубликовал фотохронику "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции". Также на "Кавказском узле" опубликованы биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.