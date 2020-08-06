Азербайджан обвинил Армению в обстрелах четырех сел

06 августа 2020, 10:32

Позиции азербайджанской армии были обстреляны в селах Товузского и Гедабекского районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 36 нарушений режима прекращения огня со стороны Армении за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли и Агбулаг Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. По версии армянской стороны, причиной этого стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли шесть военных, ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".