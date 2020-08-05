05 августа 2020, 09:01

Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск были обстреляны 36 раз за сутки на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 4 августа Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта, насчитав 30 нарушений режима прекращения огня со стороны Армении за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 36 раз", -  сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под огонь попали позиции азербайджанской армии в селе Заманлы Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с территорий, расположенных близ оккупированных сел.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. По версии армянской стороны, причиной вооруженного столкновения стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Военные эксперты в Ереване оценили угрозу совместных учений Азербайджана и Турции", "Пострадавшие в азербайджано-армянском конфликте в Москве отказались от помощи оппонентов", "Азербайджан сообщил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта".

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