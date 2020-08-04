Военная техника Азербайджана. Фото: пресс-служба Минобороны Республики Азербайджан https://mod.gov.az/

04 августа 2020, 10:20

Азербайджан насчитал 30 обстрелов со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам в пяти селах приграничных районов, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа Азербайджан заявил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта, насчитав 35 нарушений режима прекращения огня со стороны Армении за сутки.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз", - сообщило сегодня Министерство обороны Азербайджана на своем сайте.

По данным ведомства, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Асрик Джырдахан Товузского района и в селе Заманлы Гедабекского района. Оба района граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 10.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. По версии армянской стороны, причиной вооруженного столкновения стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Пострадавшие в азербайджано-армянском конфликте в Москве отказались от помощи оппонентов", "10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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