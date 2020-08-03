Военнослужащий армии Азербайджана. Фото: пресс-служба Минобороны армии Азербайджана https://mod.gov.az/

03 августа 2020, 09:31

Азербайджан сообщил о пулеметных и снайперских обстрелах в зоне конфликта

Позиции азербайджанских войск были обстреляны 35 раз за сутки на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта, в том числе из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, заявило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел",  2 августа Минобороны Азербайджана сообщило о 41 обстреле из крупнокалиберных пулеметов и снаперских винтовок по своим позициям со стороны Армении.

"Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 35 раз", -  сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам, Коханеби, Мунджуглу в Товузском районе, в селе Заманлы и на безымянных высотах в Гедабекском районе.

Товузский и Гедабекский районы Азербайджана граничат с Тавушской областью на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты". 

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с территорий, расположенных близ оккупированных сел.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 08.30 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. По версии армянской стороны, причиной вооруженного столкновения стала попытка прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск. По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку". 

Материалы о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"10 тысяч армянских добровольцев прибыли на линию соприкосновения", "Азербайджан заявил о сохранении контроля над высотами в Нагорном Карабахе", "Солдат армии Нагорного Карабаха погиб в зоне конфликта".

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