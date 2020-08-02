Азербайджан заявил об обстрелах четырех приграничных сел

02 августа 2020, 09:20

Позиции азербайджанских войск были обстреляны за сутки 41 раз в зоне конфликта, в том числе в селах на границе с Арменией, сообщило Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа Минобороны Азербайджана сообщило о 36 обстрелах из крупнокалиберных пулеметов по свои позициям со стороны Армении. В тот же день Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 170 обстрелах за неделю, с 25 июля по 1 августа. 31 июля Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах семи своих населенных пунктов.

По официальной информации, с 12 по 27 июля с армянской стороны погибли, в том числе скончались в госпитале от ран, шесть военных, несмертельные ранения получили 38 человек: 35 военнослужащих, двое полицейских и один мирный житель. Власти Азербайджана сообщили о 13 убитых (из них 12 военных и один мирный житель) и четырех раненых военных. С 27 июля сообщений о новых жертвах вооруженного конфликта не поступало. По версии армянской стороны, ситуация на границе обострилась после попытки прорыва со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана в свою очередь обвинило Армению в попытке атаки позиций своих войск, говорится в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 41 раз", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. По огонь попали позиции азербайджанской армии в селах Гаджаллы, Алибейли, Агдам и Коханеби в Товузском районе и на безымянных высотах в Гедабекском районе, отмечает ведомство.

Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью на северо-востоке Армении, следует из данных сервиса "Яндекс. Карты".

Обстрелы также велись также с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения Минобороны страны.

Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха к 09.00 мск сегодня не прокомментировали на своих сайтах это заявление об обстрелах.

В зоне конфликта наблюдается относительное затишье, однако ситуация остается напряженной и может обостриться на любом участке границы Азербайджана с Нагорным Карабахом, отметили 29 июля военные аналитики из Армении. Военные аналитики в Баку также считают, что существует риск повторной эскалации конфликта с Арменией.